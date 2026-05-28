Доллар на дне? Что будет с курсом валюты в июне 2026 года

В июне 2026 года доллар не начнет расти и его покупку можно отложить

В конце мая курс доллара оказался у отметки около 71 рубля, и для россиян снова стал актуальным вопрос: что будет с долларом в июне 2026 года? Одни опасаются, что доллар резко подорожает, и спешат купить валюту перед поездкой. Другие надеются, что курс доллара еще снизится и приобретать доллар сейчас невыгодно.

О том, стоит ли покупать доллар, когда покупать доллар для отпуска и почему курс доллара пока не показывает признаков рывка к 100 рублям, 5-tv.ru рассказал финансовый консультант Александр Быстров. По словам специалиста, сейчас сразу несколько факторов работают в пользу рубля, а значит, сдерживают рост доллара.

По данным Банка России, официальный курс доллара на 28 мая 2026 года составил 70,9012 рубля. Но ответ на вопрос, что будет с долларом в июне, зависит не от одной цифры, а от внешней торговли, экспортной выручки, цен на сырье и ситуации на Ближнем Востоке.

Доллар под давлением

Главным фактором, который сейчас поддерживает рубль и оказывает давление на доллар, Быстров назвал изменение внешнеторговых расчетов. Российским компаниям для торговли все чаще нужен рубль, потребность в долларе снижается.

«Доля внешнеторговых платежей в рублях уже больше 60% и продолжает расти. Это означает, что сформирован спрос на рубль, а не на доллар. И поэтому курс рубля увеличивается», — сказал эксперт.

Для обычного человека эта логика выглядит просто: чем больше спрос на рубль и чем меньше необходимость покупать доллар для расчетов, тем сложнее курсу доллара резко пойти вверх.

Поэтому, отвечая на вопрос, что будет с долларом в июне, нет оснований ждать сценария, при котором доллар внезапно приблизится к 100 рублям.

Нефть и валюта

Еще один фактор для курса доллара — стоимость сырья. Россия остается крупным поставщиком нефти и газа, поэтому рост цен на эти товары способен увеличивать валютную выручку экспортеров. Когда валюты поступает больше, предложение доллара на рынке растет, а рубль получает дополнительную поддержку.

По словам эксперта, сейчас на сырьевые цены влияет конфликт вокруг Ирана, перспективы которого определить сложно.

«Конфликт в Иране до сих пор не разрешен, и его перспективы сейчас определить достаточно проблематично. Это стимулирует высокие цены на сырье, в первую очередь на нефть и газ. А так как Россия является одним из крупнейших поставщиков в мире и нефти, и газа, это увеличивает рост валютной выручки. Получается, у нас переизбыток долларов, и это опять-таки укрепляет рубль», — отметил специалист.

Этот фактор остается нестабильным. Если напряженность ослабнет и цены на нефть пойдут вниз, давление на доллар может стать слабее. Если высокие сырьевые цены сохранятся, курс доллара в июне может оставаться относительно низким.

Поэтому тем, кто решает, когда покупать доллар, важно учитывать: ситуация способна поменяться не из-за внутреннего спроса россиян на валюту, а из-за событий на мировом рынке.

Экспорт за рубль

Эксперт также обратил внимание на экспорт продукции, не связанной напрямую с нефтью и газом. По словам специалиста, рост поставок зерновых и рыбы тоже означает поступление валютной выручки. Чем больше валюты приходит экспортерам, тем больше факторов, способных удерживать курс доллара от быстрого роста.

Одновременно часть товаров, которые раньше закупались за рубежом, теперь производится внутри страны. Если для импорта требуется меньше иностранной валюты, спрос на доллар также снижается.

«Также у нас локализуется производство. Растет экспорт зерновых, рыбы, что в том числе стимулирует поступление валютной выручки. Все это опять-таки положительно влияет на курс рубля», — говорится в комментарии эксперта.

Иными словами, прогноз доллара на июнь строится на балансе: сколько валюты приходит в страну и сколько долларов требуется покупать для импорта, поездок и других расходов. Сейчас этот баланс скорее поддерживает рубль, чем помогает доллару резко дорожать.

Доллар по 100?

Вопрос о том, может ли курс доллара снова дойти до 100 рублей, особенно волнует тех, кто хранит накопления в валюте или планирует отпуск за границей. Однако эксперт считает такой сценарий слишком пессимистичным для текущей ситуации.

«Ожидать рубль по 100 рублей за доллар — это, конечно, очень пессимистично, и таких тенденций сейчас нет», — подчеркнул специалист.

Это не значит, что доллар в июне обязательно будет только дешеветь. Но при сохранении нынешних условий резкий скачок доллара в июне ожидать не стоит.

Стоит ли покупать доллар в июне

Стоит ли покупать доллар сейчас, зависит от того, зачем человеку нужна валюта. Эксперт разделяет покупку доллара для предстоящих расходов и покупку доллара как способ вложить свободные деньги.

Если россиянин собирается за границу и в поездке ему понадобится валюта, откладывать покупку до последнего дня рискованно. Даже при сильном рубле курс доллара способен колебаться, а перед вылетом времени выбирать удачную цену уже не останется.

«Если наши граждане планируют ехать куда-то в отпуск за границу, то, конечно, стоит купить валюту сейчас. Можно разбить на две части: купить 50% сейчас и 50% ближе к отпуску, на всякий случай. Мало ли курс рубля еще укрепится или, наоборот, упадет», — говорится в комментарии специалиста.

Такой подход позволяет не пытаться угадать идеальный день, когда покупать доллар. Часть необходимой суммы уже будет куплена, а оставшуюся часть можно приобрести позднее, когда станет понятнее, что будет с долларом в июне и ближе к конкретным датам поездки.

Валюта для вложений

Совсем иначе эксперт оценивает решение вложиться в доллар. По словам специалиста, доллар, который лежит без дела, сам по себе не превращается в выгодное вложение.

«Если же использовать валюту как инструмент для инвестиций, то это нецелесообразно, потому что инфляция существует и в долларе, и в любой валюте. Получается, что доллар сам по себе обесценивается, если он лежит просто под матрасом, грубо говоря. Деньги должны работать. Нужно их во что-то инвестировать, в какие-то активы, которые будут приносить прибыль», — отметил эксперт.

Валюта для будущих трат нужна, чтобы не зависеть от курса доллара в последний момент. Но покупка доллара только из страха перед возможным скачком курса сейчас не выглядит выигрышной инвестиционной стратегией.

