«Демонстрируете стойкость»: Мантуров поздравил пограничников с профессиональным праздником

Он отметил, что погранвойска показывают постоянную готовность действовать в самых сложных условиях.

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Заместитель председателя правительства России, замглавы Госпогранкомиссии Денис Мантуров поздравил пограничников с профессиональным праздником. Сооветствующая публикация размещена на сайте Правительства России.

В поздравлении отмечается профессионализм и готовность сотрудников Пограничной службы ФСБ действовать в самых сложных условиях.

«Сохраняя славные традиции предшественников, нынешнее поколение пограничников достойно выполняет свой долг, демонстрируя стойкость, профессионализм и постоянную готовность действовать в самых сложных условиях. Их самоотверженность и верность присяге заслуживают глубокого уважения», — указано в публикации.

Всем ветеранам и сотрудникам Пограничной службы Мантуров пожелал здоровья, твердости духа и дальнейших успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве в честь Дня пограничника, отмечаемого 28 мая, прошла церемония возложения цветов к памятнику «Пограничники Отечества» в Устьинском сквере. Участие в мероприятии приняли ветераны и делегация Пограничной службы ФСБ.

День пограничника отмечается в России с 1918 года, когда был подписан декрет Совета народных комиссаров о создании главного управления пограничной охраны РСФСР. Позже служба получила название Пограничных войск.

