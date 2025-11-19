Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары

Может ли фен для волос убить? Что вы знаете о своем смартфоне? Можете ли вы скрывать у себя контрафакт и не знать об этом? К какой трагедии способна привести фейковая техника? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что носит жена Евгения Петросяна

5-tv.ru

Жена Евгения Петросяна высмеяла посетительниц дорогого московского кафе за очень грубые подделки вместо аксессуаров от всемирно известных брендов.

«Три девушки стояли с такой, знаете, безумной откровенной фальшью. У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно. Я всегда думаю, девочки, зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу», — возмущается на видео жена Евгения Петросяна.

К слову, саму супругу комика не раз подозревали в том, что она носит фальшивки. И вероятность этого точно не равна нулю, ведь количество фейков сегодня поражает.

Если только вдуматься: каждая четвертая вещь в категории одежды и аксессуаров — подделка! Это данные экспертов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Техники это тоже касается — вторят в Минпромторге. Каждый третий смартфон в руках может оказаться фейком. Акция на маркетплейсе? Стоит насторожиться!

«У оригинального товара есть все-таки определенные свои расходы, и у продавца, и у производителя. Его даже по себестоимости никто отдавать не будет. За счет наценки на этот товар, он не будет ниже рыночной стоимости продавать», — поясняет техноблогер Павел Трухачев.

Кто продает дорогие подделки

5-tv.ru

Аферисты создают фиктивные фабрики, подделывают сертификаты и завозят тонны реплик из-за рубежа.

«Листала социальные сети и наткнулась на байера. Посмотрела пару дней, что там предлагается, как это вообще все работает, потому что опыта раньше такого не было. И решила попробовать, следовательно, купила», — делится героиня Елизавета Рыбинская.

За сумку Елизавета выложила кругленькую сумму — 300 тысяч рублей. Обман вскрылся через полгода, когда девушка решила продать дорогой аксессуар.

«Думала, сейчас уеду с деньгами оттуда и без сумки. А оказалось, что это вообще не оригинал», — вспоминает она.

Как обманывают мошенники селебрити

5-tv.ru

Даже звезды с миллионными заработками попадают в этот модный капкан. Так блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обвинила своего стилиста в том, что долгие годы она продавала ей фейки. По версии следствия, приобретала она их на одном из московских рынков. В прошлом Эльвира Янковская работала с разными популярными личностями, кто из них еще выдвинул обвинения в ее адрес — неизвестно, но, по словам адвоката, истец не один.

«По ряду эпизодов, по закону, потенциально возможно и примирение сторон, которое впоследствии может повлиять на часть обвинений. Но это уже в воле самой Янковской. „Крови“ никто не жаждет. У потерпевших есть лишь запрос на справедливость», — сообщает адвокат Сергей Гуров.

Янковскую отправили в СИЗО на полгода. Но если популярного стилиста легко поймать за руку, то в случае с интернет-торговцами восстановить справедливость куда сложнее.

«Если это какие-то байеры, интернет-страницы, например, какие-то каналы, интернет пространство. Необходимо сохранять всю переписку, квитанции о переводе данных денежных средств, либо уплате данных денежных средств за тот либо иной товар», — разъясняет юрист Виктория Шабанова.

Приобретая оригинальную люксовую вещь стоит заранее поинтересоваться, какие степени защиты устанавливает производитель на свой товар.

«Можно начать с того, чтобы попросить подтверждающие документы, сертификаты соответствия. У многих брендов в качестве защиты используется вшивной ярлык с QR-кодом, который ведет на официальный сайт компании. Кроме того, есть компании, которые занимаются проверкой аутентификации брендовых изделий. И всегда можно отнести туда сумку», — рекомендует стилист Мария Федорова.

Чем опасна поддельная техника

5-tv.ru

Самая опасная из подделок — техника. Вместе с мастером по ремонту устройств «Страна советов» разобрала два очень популярных стайлера — оригинальный только один из них. И разница внутри оказалась колоссальной.

«На оригинальных стайлерах используются предохранители от перепада напряжения, а на неоригинальных стайлерах их нет», — комментирует мастер по ремонту техники Тимур Абидов.

Без такой защиты, при любом скачке электричества, прибор может выйти из строя.

Плата, мотор, материалы — в подделке оказалось хуже абсолютно все. Итог неутешительный: такой стайлер не только навредит волосам и быстро сломается, но и способен загореться прямо у вас в руках.

Как отличить оригинальную сумку от фейковой

5-tv.ru

Певица Анна Калашникова, известная своим фиктивным романом с Прохором Шаляпиным, в отношении сумок все-таки предпочитает настоящее и уверена, что с легкостью отличит оригинал от подделки, поэтому с радостью согласилась принять участие в эксперименте со стилистом Полиной Козловой.

«Сначала буду смотреть, наверное, то, что имеется у меня. Смотрим. У тебя уже ношенная сумочка в употреблении. А тут у меня якобы предлагается новый вариантик», — начинает проверку актриса.

Перед ней две сумки, одна уже изрядно поношена, а другая все еще в заводских бирках.

«Это кожа. Она должна быть кожей, вернее. Это сумка использованная. Ну, ношеная, имеется в виду, да. И мы смотрим по фурнитуре, по строчкам. Они заявляют, что это хендмейд. Ну, она же шьётся, типа, вручную. Соответственно, должны быть стишки, вручные, замочек. Должны быть циферки, циферки», — описывает изделия Калашникова.

Сразу видно, что Анна понимает, о чем говорит. И каков же вердикт?

«А в общем, ты права, да, это оригинальная сумка», — уверяет стилист Калашникову.

Запах, строчки, фактура кожи — столько нюансов нужно знать, чтобы отличить подделку от оригинала. Анне это удалось.

А если вы не обладаете такими обширными знаниями, Вам точно пригодятся советы:

Чтобы не стать жертвой мошенников и перекупщиков надо приобретать брендовые вещи только в проверенных магазинах;

Не стесняться требовать сертификаты;

Внимательно изучать детали — качество швов, кожи и упаковки;

Неестественно низкая цена почти всегда сигнализирует о подделке.

Ведь скупой платит дважды, а доверчивый — и того больше!