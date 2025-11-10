«Если у Яны Рудковской есть цель, то у цели нет шансов»: как продюсер хочет возродить дом Фаберже

Яна Рудковская хочет выкупить и восстановить особняк семьи Фаберже

Яна Рудковская заявила, что собирается восстанавливать старинные особняки. Какие исторические здания она намерена купить для реставрации? Сколько денег ей для этого потребуется? Как продюсер планирует отбить свои затраты? Что за идею подал ей супруг Евгений Плющенко? И почему бизнес-леди вдруг потянуло к истокам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Классно придумано, да, такой спуск. Очень красиво, конечно. И все это заброшено, и все, видимо, рыли, искали клады. Печки были. Все вытащили», — говорит продюсер.

Недавно Яна Рудковская решила стать владелицей необычной загородной дачи. Интересующий ее объект находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, у села Левашово. А его особенность: полуразрушенное состояние, сгнившие полы и стены, которые вот-вот обвалятся. Но бизнес-леди в восторге от руин, ведь речь идет о знаменитом доме Фаберже.

«Особняк, где жил, во-первых, не сам Карл, а его сын Агафон. Считался [как] „Малый Эрмитаж“. Очень красивый особняк. Комплекс, где были конюшни, где был ледник, где было очень красиво. Много разных… И фонтан, и оранжереи, и солнечные часы», — рассказывает бизнес-леди.

Эту дачу знаменитый ювелир купил еще до революции. В советское время здесь располагался санаторий. Недавно объект культурного наследия выставили на торги. Яна Рудковская осмотрела особняк и решила, что такой шанс упускать нельзя.

«Будем участвовать в аукционе. Если цена будет приемлемая, мы ее купим», — уточняет она.

Но зачем музыкальному продюсеру дом Фаберже, да еще и в таком состоянии? Ведь Рудковская сама недавно рассказала: у нее так много объектов недвижимости, что она уже начала их продавать. К примеру, избавилась от одной из московских квартир.

«Она стояла долгое время законсервирована, и никто в ней не жил. Поэтому почему бы ее не продать? Я так долго не могла до нее доехать, хотя бы посмотреть, что с ней стало. Сейчас я расконсервировала и решила продать», — объясняет жена Плющенко.

Рудковская заверяет: историческая дача — это совершенно иное. Дело в том, что она большой ценитель старины. Продюсер много лет скупала все, что связано с царской семьей. А когда накопилась внушительная коллекция предметов, задумала открыть музей. Не хранить же раритеты в гардеробе рядом с брендовыми сумочками.

«По мотивам того времени будут воссозданы какие-то объекты. Вся обстановка, конечно же, XIX — начало XX века. Вся мебель только антикварная. В этом будет и фишка», — уточняет бизнес-леди.

К тому же этим летом знаменитость отдохнула в Тарусе и осталась в восторге от самого литературного города страны. Вместе с мужем и сыном Рудковская каталась по Волге, любовалась местными пейзажами, и, видимо, именно там продюсера потянуло к истокам.

«Ее будут уважать, к примеру, вспоминать ее добрым словом. Она хочет войти в историю, она хочет реально сделать что-то большое. Это классно, когда у тебя есть такое рвение. Я тоже хочу сделать что-то большое. Я всем желаю нам, чтобы у нас была общая большая цель. Потому что когда ты живешь только ради себя, это уровень очень низкий», — говорит рэпер Серега.

Правда, поклонники Яны Рудковской уже хватаются за голову от ее инициатив. Ведь восстановление заброшенного здания обойдется ей в космическую сумму.

«Ничего не сохранилось, ни лепка, ничего. Вот чуть-чуть осталась лепка. Была голубая, видите?» — показывает продюсер.

«В первую очередь необходимо будет разобрать завалы, демонтировать разрушенные части, провести противоаварийные мероприятия фундаментов, стен, перекрытий. Самым дорогим может быть как раз и конструктив, и кровля, и воссоздание элементов исторических интерьеров и экстерьеров по историческим чертежам, и, возможно, работы по устранению скрытых дефектов конструкции», — объясняет реставратор Алексей Филилеев.

Но продюсер не боится рисковать и уже подсчитала, что на реставрацию ей понадобится около 400 миллионов рублей.

«Я ставлю для себя амбициозные цели. Как говорится, если у Яны Рудковской есть цель, то у цели нет шансов, друзья мои», — подчеркивает она.

«На нашей практике начинается от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Просто без статуса объекта культурного наследия. А со статусом объекта культурного наследия может быть значительно выше», — уточняет Алексей Филилеев.

Однако Яна Рудковская не была бы собой, если бы не видела в объекте золотую жилу. Она рассказала, что задумала открыть в особняке не только музей дореволюционного быта России, но и бутик-отель со спортивным уклоном, где-то номеров на 25.

«Наша идея с Евгением делать однозначно беговые дорожки, дорожки для велосипедистов в парке, теннис, падел-теннис, очень красивый какой-то джим (gym, то есть спортзал — Прим. ред.) прозрачный, чтобы люди приезжали, жили, как в историческом здании. Такая будет very VIP-концепция», — делится бизнес-леди.

Рудковская не сомневается в успехе мероприятия. И хотя торги пока не начались, и дача Фаберже может запросто уйти в чужие руки, уже присмотрела себе еще три ветхих исторических особняка для той же цели.