Крысиный террор на кухне и в подвале: как избавиться от грызунов в доме

«Миру грозит настоящий „крысогеддон“!» — статьи с такими заголовками публикует западная пресса и тем самым пророчит нам апокалипсис.

Больше всех страдают США и Великобритания. Англичане ловят настоящих гигантов. Утопает в трупах грызунов и Австралия. В Нью-Йорке уже зафиксировали вспышку опасного заболевания.

Откуда берутся крысы размером с собаку? И как в битве с грызунами отстоять свое жилье? Чем еще опасны грызуны? Ответы на эти вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какие заболевания переносят крысы

Лептоспироз — инфекция, которую вызывают бактерии рода Leptospira. Болезнь может поражать почки, печень, центральную нервную систему и мышцы, часто сопровождается высокой температурой, интоксикацией и желтухой.

Разносят эту заразу — крысы. Достаточно всего лишь прикоснуться к предмету, по которому пробежало животное, а затем грязными руками дотронуться до слизистых. Но это еще не все.

«Тиф, чума, а также есть данные, что они могут являться носителями нейротропного вируса бешенства, который принято считать, что человеку передается через укус хищного животного, но есть также данные, что и грызуны могут быть носителями этого самого вируса», — говорит доцент кафедры ветеринарной медицины РГАУ-МСХА, кандидат ветеринарных наук Евгения Латынина.

Только по самым скромным подсчетам, в том же Нью-Йорке около восьми миллионов крыс. Это столько же, сколько там проживает людей.

В России этот вопрос стоит не менее остро. На нашествие крыс жалуются как жители столичных многоэтажек, так и частники в разных регионах страны.

Новосибирские садоводы в этом году перепробовали разные способы борьбы с грызунами на участках. А с приходом холодов все они — и крысы, и мыши — бегут в дома.

Как избавиться от крыс в доме

Неприятные сюрпризы оставляют после себя грызуны, так как они обожают провода. И парковка для вашей машины тоже может закончиться не совсем радостно там, где обитают эти животные.

«Крысы могут портить электроприборы, могут сделать так, чтобы у людей появился пожар в помещении», — рассказывает специалист по дезинфекции Николай Астафьев.

В доме героя Алексея проводка пока целая. Вредители грызут сладости, оставляют после себя экскременты и мусор.

«Грызуны являются переносчиками опасных заболеваний и в том числе первой стадии нимф клещей иксодовых», — сообщает мастер-дезинфектор Владислав Новиков.

Эксперт принес с собой химикаты, от которых грызуны будут умирать.

«Они поедают препарат. У них перестает сворачиваться кровь, происходит кровоизлияние во внутренние органы, соответственно», — объясняет эксперт.

Впрочем, у этого способа есть минусы.

«Если много-много грызунов, и все это происходит не на улице, а в помещении, то могут быть побочные эффекты в виде запахов дохлых грызунов», — предостерегает дезинфектор (эпидемиолог) Николай Дубинин.

Важно помнить: это яд, который необходимо разложить так, чтобы до него не добрались ни дети, ни домашние питомцы. И учтите — крысы, в отличие от мышей, обладают весьма высоким интеллектом.

«Они достаточно умные, если видят, что у них сородич погиб от какого-то химиката достаточно быстро, они это есть не будут в дальнейшем вообще никак», — поясняет специалист.

Можно ли избавиться от грызунов самостоятельно

«Страна советов» решила проверить популярные средства против вредителей. Популярный в наше время ультразвук, по словам экспертов, не всегда дает результат.

«Так как это волны, а они имеют свойство закрываться. То есть если помещение сильно заставленное, то ультразвук не будет распространяться широко. Это должно быть складское, большое, полупустое помещение, где звук может распространяться хорошо», — разъясняет Астафьев.

В доме нашего героя специалист проверил не только химикаты, но и поставил ловушки.

«Это не яд, это клей, то есть отрывается, сюда кладется приманка, и мышь или крыса прилипает», — комментирует Новиков.

В ловушку уже через сутки попалась одна мышь. А спустя несколько недель сработал яд.

Итог таков: мышеловки — будь то механические или клеевые — не поймают всех, если нашествие массовое. Отрава — действенный способ, но лучше доверить его применение профессионалам. Ультразвук подойдет как профилактика, чтобы к вам просто не приходили. Не помешает завести в доме кошку.

А для защиты автомобиля можно использовать специальные спреи-отпугиватели.