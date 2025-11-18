Работа, дом, готовка, уборка: как бытовые заботы превращают нас в тревожных людей

Что за невидимое расстройство угрожает миллионам людей по всему миру? И какое психическое расстройство является самым массовым? Как бытовые заботы превращают нас в тревожных людей? Можно ли перестать беспокоиться и начать жить в полную силу? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Признаки тревожности

Тревожность — самый распространенный вид психических расстройств на планете. По данным ВОЗ, в 2019-м году — им страдали более 300 миллионов человек. И мало кто знает, что тревога и тревожность — не одно и то же.

«Тревога — это эмоция, а тревожность — это как раз такое стабильное образование. И можно сказать, что это какая-то такая черта личности даже. И она может быть как в норме, так и в патологии», — рассказывает психолог Гульнара Сотская.

Тревожность — это реакция на стресс. Специалисты делят это расстройство на три типа.

Легкая тревожность — не доставляет сильного дискомфорта. Умеренная — ощущается более остро, но обычно не переходит в интенсивные телесные проявления. Тяжелая форма — сказывается на общем состоянии и даже угрожает здоровью, оказывая негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

По каким признакам выявляется расстройство?

«Человек начинает краснеть, появляется потоотделение, у него появляются треморы рук. Чувство напряжения в груди, в животе, в животе также может быть такое ощущение бабочек каких-то», — объясняет врач.

Кто чаще всего страдает от тревожности

Олеся Корнеева — многодетная мать. Каждый день она просыпается в шесть утра и собирает детей в школу.

В таком ритме Олеся живет уже более десяти лет. Кто бы мог подумать, что с виду уверенная женщина находится в постоянном стрессе.

«Сложность в том, что ревность очень появляется у детей, прям чувствуется. И, конечно, здесь была сложность не потерять себя как женщина, потому что ты занимаешься детьми, ты понимаешь, что нужно каждого накормить, каждого уложить. Когда укладываешь одного, просыпается другой», — делится мама троих детей.

Каждый ребенок требует внимания и особого отношения, переживает свои личные трудности. Не в силах справиться с тревожностью, Олеся решает обратиться к специалисту.

«Если эта тревога начинает отражаться на физическом состоянии организма, если она не становится меньше при выходе из какой-то стрессовой ситуации, если на фоне этой тревоги происходит нарушение сна, вот тогда здесь уже требуется помощь врача», — рекомендует невролог Анастасия Белопасова.

После сеанса у психотерапевта стало понятно, что героиня находится в состоянии умеренной тревожности. Врач рекомендовал Олесе безрецептурный препарат.

«Есть более мягкие группы препаратов, которые не оказывают избыточного подавляющего действия на нервную систему, а только убирают ненужные симптомы, то есть раздражительность, повышенную возбудимость, внутреннее напряжение», — указывает доктор.

Специалисты советуют выбирать средства, которые разрешены даже детям, поскольку это свидетельствует о высоком классе безопасности. Однако, чтобы определить степень тревожности и подобрать нужный препарат, необходимо проконсультироваться с врачом.