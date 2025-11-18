«Похороните меня за плинтусом»: как снимали фильм и какие сцены в итоге скрыли от зрителей

В основу сюжета фильма «Похороните меня за плинтусом» легли реальные события, которые происходили в жизни автора одноименного произведения Павла Санаева. Автобиографическая повесть рассказывает о девяти годах непростой жизни в семье деда Всеволода Санаева и его жены Лидии. Хотя книгу в итоге писатель посвятил отчиму Ролану Быкову.

Экранизация же стала одной из главных отечественных драм, которую срежиссировал Сергей Снежкин и выпустил в 2008 году. Как снимали фильм и почему многие сцены зритель так и не увидел — читайте в материале 5-tv.ru.

Экранизация или новый сюжет

Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом», реж. Сергей Снежкин, 2008.

В интервью KP.RU Светлана Крючкова, сыгравшая злую бабушку главного героя Саши (прототипа автора), исполнила первую главную роль в своей жизни почти за десять лет карьерной работы.

Зрители ее также знают по невесте из «Женитьбы» и Нине из «Родни», а также она показала парикмахершу в «Чучеле» и Куку в «Безымянной звезде».

По словам актрисы, у съемочной команды не было задачи показать определенный образ бабушки. Он создавался под силой множества факторов: художественной составляющей, игрой смыслов и трансформацией текста в реальную картинку.

Якобы создатели фильма попросту не могли даже догадываться, что испытывала эта женщина, соответственно, и иметь четкого представления о том, какая она должна быть.

«Просто в данном случае Сергей Олегович доверял мне не на 100 процентов, а на 150. Я женщина и сама знаю, о чем эта сцена. Не надо все портить словами. Я всегда повторяю фразу Никиты Михалкова о том, что рождение фильма похоже на интимные отношения между мужчиной и женщиной. Если между ними все по-настоящему (а не как сейчас говорят „давай займемся любовью“ — будто в тренажерный зал сходить), никто в этот момент ничего не произносит, не комментирует каждое свое движение», — говорит артистка.

Хотя сам Санаев считает, что картина является неполным отражением его рукописи. По его мнению, фильм описывает не те чувства и передает другую мысль. В ответ на это актриса апеллирует лишь недостаточным знанием актерского мастерства писателя.

«Что будет делать режиссер фильма, автора совершенно не касается», — возмущается актриса.

Почему многие сцены вырезали из фильма

Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом», реж. Сергей Снежкин, 2008.

Оказывается, что большой пласт съемочной работы не вошел в конечный материал. Тут как раз и ответ на вопрос, почему девять лет из книги превратили в два дня в сценарии. Якобы там были важные кадры, которые раскрывают героиню Крючковой совершенно с другой — более нежной и любвеобильной — стороны.

С ними бы бабушка Саши стала бы не тем «монстром в юбке», какой ее увидели критики.

«Например, вырезали эпизод, в котором дед ее толкает, она падает, ее лицо все в крови. И после этого она набирает номер друга деда и говорит: «Позови его, скажи, что я жить без него могу», — делится Крючкова.

По мнению артистки, нецензурная лексика требовалась в некоторых эпизодах. Она помогла бы прочувствовать всю полноту «жизни», ведь нельзя было бы построить идеальную картинку того времени без брани. Хотя она и против нелестных высказываний, но для художественного замысла это было просто необходимо.

Например, где бабушка читает сочинение мальчика, а после называет его «змеенышем». Актриса считает, что здесь мальчика надо было назвать другим словом, которое идеально бы описало эмоции женщины.

Продюсеры фильма «неправомерно» убрали некоторые сцены, которые изо всех сил пыталась сохранить актриса.

«Также не вошли в фильм внезапные переключения в настроении этой женщины. Ведь сумасшедший человек всегда конкретен, но одна его конкретика не соотносится с другой. Я долго боролась за несколько сцен, но, увы, меня не послушали», — рассказывает Крючкова.

Проект задумывался как сериал, но в процессе работы превратился в фильм. Возможно, поэтому многие сцены были удалены. По всей видимости, никто не планировал затягивать данную историю на долгий срок, а хронометраж, где раскрываются герои, оказались ненужными.

«Никто не хочет думать о том, что в истории кинематографа выигрывали те, кто все делал вопреки правилам и стандартам. Искусство — это всегда что-то неправильное», — отмечает Крючкова.

Как распределялись роли

Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом», реж. Сергей Снежкин, 2008.

Выбрать исполнителей для главных ролей было трудно. Особенно понять, кто должен стать бабушкой. Пробовались многие, среди них: и Лидия Федосеева-Шукшина, и Елена Санаева, и Эра Зиганшина. Все, по сути, хорошо подходили. Зиганшина вовсе в театре безупречно отыгрывала именно эту роль.

За неделю до проб Крючкова мало того, что заболела гриппом, так еще и не прочла повесть. Она уже на этом этапе понимала, что роль «уйдет» от нее. Но режиссер все-таки подождал ее выздоровления, а во время лечения актриса успела еще и книгу осилить.

«Мне настолько глубоко в душу запал образ этой женщины, что я была готова рассказать всю ее жизнь со всеми мельчайшими событиями», — признается артистка.

Для кастинга она заучила отрывок, который ей несколько раз не удавалось воспроизвести перед коллегией критиков. Тогда она попросила рассказать то, что «сама хочет», а потом уже и этот злосчастный зазубренный текст.

Она долго говорила, ее никто не перебивал. Потом лишь сказали, что она многое смогла передать через свою игру. Там были слезы и смех — только сама артистка ничего не помнит.

«Когда закончила, все вокруг молчали», — резюмирует она.

Снежкин лишь утвердил Крючкову окончательным кивком, но продюсеры решили дальше прослушать следующих актрис. Но уже было очевидно: роль закреплена за ней.

По рассказам артистки, она и дома себя вела как «неуравновешенная бабушка», ожидая скорого окончания съемок.

А вот с маленьким актером, исполнившим Сашу, у Крючковой сложились очень теплые отношения. Создатели даже просили быть холоднее, ведь они должны показывать не любовь, а некое «сожительство», эффект того, что внук «повис на шее» тяжелым грузом. Сама актриса призналась: своего ребенка такой бабушке не отдала бы.

Сашей Быковым хотели стать многие мальчишки. Около 200 человек пробовалось на эту роль. Сложность заключалась в самом исполнении, так как надо было передать целую гамму эмоций: от искренней радости до психологической травмы.

Еще режиссерская группа разработала свою систему психологической поддержки детям, потому что после сложных сцен они долго не могли вернуться в прежнее состояние. А происходило это из-за сильного погружения в роль. Нина Усатова часто задерживалась на площадке, чтобы помочь им.

Подробности со съемочной площадки

Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом», реж. Сергей Снежкин, 2008.

Снимали все в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Весь съемочный процесс занял всего четыре месяца. Зато производственный цикл продолжался целый год. В специализированном тренинг-центре актеры изучали жизнь советских людей в 1980-х, чтобы с точностью понять героев.

Особенно сложно было работать с одеждой. Ведь необходимо было воссоздать образы простых горожан, образцов чьей одежды было катастрофически мало.

При просмотре «Похороните меня за плинтусом» можно обратить внимание на детали интерьера, так как каждая документально подтверждает свою ценность. Часть реквизита сохранилась со времен блокады Ленинграда.