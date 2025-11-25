Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями

Месяц назад 32-летняя россиянка Дарья Лучкина и ее десятилетний сын вылетели в Турцию в тайне от близких. С тех пор они не выходили на связь, а их родные вовсю бьют тревогу. Почему они сбежали из страны и где могут находиться сейчас — читайте в материале 5-tv.ru.

Сказала, что идет на корпоратив

ВКонтакте/Дарья Лучкина

С 17 октября семья Лучкиной живет в кошмаре наяву. Ее мать Ольга Логинова думала, что дочь просто идет на корпоратив вместе с сыном, а оказалось, что те тайно улетели в Стамбул, а никакой вечеринки не было и в помине.

«Даша не хотела приезжать на праздник, потому что изначально Максима не разрешили взять с собой. Потом добро на сына дали, и она ушла. Дочь мне так сказала. Я ей позвонила в тот день ночью, она не взяла. Подумала, что она спит или ребенка укладывает», — объяснила Ольга aif.ru.

В день отлета Дарья совсем не выглядела нервничающей. В том числе поэтому родные не усомнились в ее словах. Тревогу мать женщины забила уже на следующий день, однако дозвониться до дочери у нее не вышло.

«20-го числа (октября. — Прим. ред.) я с утра пошла в полицию. Мол, что пропали дети, на звонки не отвечают, связь пропала, написала. Мне сказали, что, мол, они посмотрели, сказали, что она улетела в Турцию, причем сначала было непонятно — улетела, не улетела. Я говорю: в смысле улетела, но не улетела в Турцию?» — рассказала женщина 5-tv.ru.

Что интересно, авиабилеты были куплены еще в середине сентября, а вот загранпаспорт для мальчика оформлен совсем недавно. А из стамбульского аэропорта Лучкина с сыном уехала не на такси, а на обычном автомобиле.

Проигнорировала дни рождения

ВКонтакте/Дарья Лучкина

Дарья Лучкина до исчезновения работала бухгалтером, жила с родителями. Сына она воспитывает одна, так как с его отцом развелась вскоре после родов. Судя по соцсетям пропавшей, она любит смотреть турецкие сериалы, а также следит за некоторыми звездами «Дома-2» — Ириной Пинчук, Араем Чобаняном, Алексеем Купиным.

Близкие отметили, что в последнее время Дарья Лучкина стала весьма замкнутой и малообщительной. Даже не отреагировала толком ни на свой день рождения, ни на день рождения сына, которые были незадолго до отъезда.

«Дочь стала замкнутой, на все вопросы отвечала „все нормально, все хорошо“. Очень от нас отстранилась, что было непохоже на Дашу. Еще она начала постоянно сидеть в телефоне. Я у нее спрашивала про это, а Дашка только отмахивалась. Сейчас прокручиваю в голове моменты и начинаю вспоминать странности. Купила планшет (внуку. — Прим. ред.) на день рождения, она никак не отреагировала. „Ну, нормально“, — вот и весь ответ. Я купила Даше пуховичок на зиму, обычно она сразу бежала мерить, реагировала эмоционально, но и в этой ситуации дочь осталась безучастной», — сообщила aif.ru Ольга.

Перед отлетом это только усугубилось.

«В последние дни, смотрю, совсем странной стала. Например, мы смотрим кино, а она все в телефоне сидит. Спрашивала: „Что ты в телефоне ищешь? Скажи, может, мне тоже интересно будет“. Она: „Да нет, ничего“. Я снова: „А что было в фильме?“ Она: „Не помню“. <…> В каких-то своих мыслях была, в облаках летала», — рассказала мать Дарьи MK.RU.

По ее словам, внук крайне общительный мальчик, так что, вероятно, ничего не знал о скором отъезде, иначе сразу бы проболтался своим друзьям.

При этом с собой Лучкина взяла минимум вещей.

«Телефон и новый планшет сына Даша оставила дома. С собой взяла вещи (сына. — Прим.ред.) и свои обновки. Доча недавно себе заказала какую-то одежду и запретила мне заглядывать в пакеты. Я уже не знаю, что думать, столько вариантов продумала. Но я верю в лучшее», — выразила надежду aif.ru мать пропавшей.

В это время школьная подруга Дарьи Лучкиной рассказала NEWS.ru, что несколько лет назад пропавшая испытывала сильные чувства к некоему мужчине.

«Знаю, что она безумно была влюблена в какого-то Мурада и набила тату на безымянном пальце с его именем», — сказала знакомая.

Она также отметила, что Дарья всегда была очень доверчивой.

Мать даже не знает рабочего адреса

ВКонтакте/Дарья Лучкина

При этом Дарья — весьма скрытный человек, предпочитает уединенную жизнь. В Москве она редко бывала в компании людей, в основном работала и делала домашние уроки с сыном. В выходные ездила к сестре на дачу.

Мать даже не знает адреса места ее работы. Это сильно осложняет расследование.

По мнению частного детектива Оганеса Бабаджаняна, Стамбул мог быть для Лучкиной просто транзитной точкой.

«Турция, возможно, это не окончательная точка, где ее нужно искать. Турция могла быть транзитной страной. Ее прилет в Стамбул вычислили, скорее всего, по билетам, но оттуда она дальше могла полететь в любую точку мира», — отметил Бабаджанян в комментарии для aif.ru.

Родственники пропавшей уже обратились в российское консульство в Турции, но за месяц поисков никакой новой информации предоставлено не было.

«В Стамбуле сказали, что приняли наше заявление, и пришел ответ, что, мол, передадим. Нам позвонил оттуда представитель, попросил все, чтобы фотографии выслали. И все, больше звонков не было», — сказала Ольга 5-tv.ru.

Волонтер от Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции считает, что Лучкину мог кто-то завербовать. В соцсетях Дарья была онлайн около месяца назад — незадолго до того, как исчезла.

«Набор вещей Дарьи в поездку достаточно странный. Пакет, дамская сумка и школьный рюкзак ребенка. При этом дома остался планшет и телефон сына. Скорее всего, ребенок не знал о поездке. Ее будто вели очень хорошие психологи. Неизвестно, кто был за рулем машины, которая забрала ее из аэропорта», — сообщила волонтер Анна изданию aif. ru.

Как рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов, Лучкину могли заманить в Турцию под предлогом счастливой жизни, а вместо этого продать на органы или с целью привлечь к выполнению интимных услуг.

«Восточные сказки, обходительные и красивые мужчины восточного типа, которые будут носить на руках и исполнять все желания. У тебя есть ребенок — неважно, приезжай с ребенком, и все у тебя будет в жизни хорошо и прекрасно. Заморочили ей голову. Она на это повелась, поверила в принца на черном коне. По факту же это может быть и секс-рабство. Существует и худший вариант, когда людей убивают, тела просто утилизируют, а жизнеспособные органы продают черным донорам за очень большие деньги», — высказался Игнатов.

Судьба мальчика тоже под вопросом. По словам криминалиста, в Турции развита педофилия, и богатые извращенцы готовы платить большие деньги за это…

Недавно в Турции пропала еще одна женщина

ТАСС

Параллельно в жаркой стране ведется еще одно расследование по поводу пропавшей туристки — 40-летней Ирины Киселевой. Ее ищут в Анталье уже несколько недель.

Киселева полетела в Турцию с 12-летним сыном, такие поездки для них были привычны — она много лет растила сына одна и возила его на отдых перед учебой.

Киселевы заселились в отель, гуляли по побережью, строили планы на ближайшие дни. Однако вскоре после их приезда женщина исчезла. Мальчик остался в гостинице, а Ирина, по словам очевидцев, утром ушла на пляж и больше не вернулась.

Мужчина, с которым Киселева пришла на пляж, позже сообщил полиции, что он ненадолго отошел, а по возвращению не обнаружил женщину на месте. После этого он взял ее сумку и отнес в отель.

Сына пропавшей уже направили к бабушке в Санкт-Петербург. Посольство РФ и турецкая полиция пытаются установить подробности случившегося. Процесс осложняется тем, что обзор камеры наблюдения в районе пропажи женщины перекрыт.

На днях в Анталье нашли труп женщины с украшениями пропавшей. Однако она оказалась ниже ростом и лысой, потому следствие снова зашло в тупик.