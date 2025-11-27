Благодатная почва для паразитов: как шапка может стать причиной выпадения волос

Шляпы, кепки и береты способны как уберечь волосы от выпадения, так и способствовать облысению.

Каких шапок стоит остерегаться, а какие, наоборот, обязательно надевать, чтобы сохранить шевелюру? И какие паразиты на голове способны буквально сгрызть волосы? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какой паразит способен лишить волос

Этот паразит, возможно, прямо сейчас перемещается по голове многих и лишает их волос!

«Развиваясь, он начинает разрушать фолликулы, вызывает воспаление, сухость кожи. Это все приводит к тому, что волосы начинают отпадать», — рассказал пластический хирург Заур Мамедов.

Зовут этого клеща — демодекс. Находиться он может и на лбу, и на щеках, но чаще все-таки выбирает для жизни волосистые участки лица.

Демодекоз — паразитарное кожное заболевание, которое вызывает клещ-железница. Питательной средой, необходимой для его размножения, служит кожное сало — себум.

Что еще способствует выпадению волос

Весь мир накрыла эпидемия облысения. Стресс, нарушение обмена веществ, гастриты и плохое здоровье приводят ко второй-третьей степени алопеции уже в 15 лет! Облысение могут спровоцировать не только наследственность! Злоупотребление энергетиками, газировкой, даже популярный чай матча.

«Это может быть не то, что 3-4 сезона. В течение нескольких месяцев могут появиться на голове очаги облысения в зависимости от того, какие процессы тому способствовали», — уточнила дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

Как при облысении помогает трансплантация волос

Ученые пытаются создать волшебный эликсир, который вернет растительности на голове былую густоту. И сможет отобрать хотя бы часть хлеба у трансплантологов.

«Пересаженные волосы не отличаются от своих естественных. Они не попадают под влияние гормонального, и они будут расти, то есть они не будут выпадать. Вот это основное преимущество», — отметил Мамедов.

Но трансплантация волос — дорогое удовольствие. Цены начинаются от 150 тысяч! Такое могут позволить себе далеко не все, но звезды шоу-бизнеса делают эту процедуру порой даже не по назначению.

Так, бывшая жена рэпера Гуфа — Айза — уменьшила себе лоб. Операцию Айза сделала в Турции и заплатила за нее три тысячи долларов! Это чуть больше 240 тысяч рублей!

Как шапка связана с выпадением волос

Впрочем, чаще всего к трансплантологам приходят те, кому это действительно нужно. По данным врачей, только в нашей стране порядка 75% людей страдают от выпадения волос. И причиной может быть обычная шапка!

«Сейчас модны очень чепчики — узкие шапки, особенно с жестким краем. Вот такие шапки в осенне-зимний период лучше не использовать, потому что идет как раз очень сильное сдавление кожи головы», — сказала дерматолог-косметолог Баллирано.

Тесный головной убор сдавливает кожу головы и тем самым нарушает кровообращение, сокращает питание фолликулов.

«Под ними образуется так называемый парник. И где вся неблагоприятная флора собирается, соответственно, могут быть воспалительные процессы, высыпания могут быть», — добавил Мамедов.

Парниковый эффект на голове — это благодатная почва для паразитов. Первое, что может возникнуть, — демодекоз.

Как часто у людей на голове живут возбудители демодекоза

По статистике, клещи-возбудители демодекоза есть у 9 из 10-ти человек. Программа взяла образцы волос троих человек разных возрастов и отправила в лабораторию.

Что увидел эксперт в микроскоп?

«Мы обнаружили, что все волосы в порядке и все доноры были здоровы», — констатировала ведущий научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологии РЭУ им. Плеханова Полина Тюбаева.

Здесь важно понимать, что клещ-железница живет на коже абсолютно всех людей, поэтому его называют условно-патогенным паразитом. Но если человек не страдает демодекозом, поймать возбудителя даже при многократном увеличении микроскопа достаточно сложно. Ну а само заболевание возникает при снижении иммунитета и проблемах с желудочно-кишечным трактом.

«Очень опасно для ресниц, может доходить до полного выпадения ресниц с закрытием волосяных фолликулов — то есть волосы уже никогда не смогут вырасти. Тоже касается бровей. Поэтому подкожного клеща в случае его обнаружения нужно лечить», — отметила Баллирано.

Какие еще паразиты селятся на голове и как с ними бороться

Любят тепло и вши. Но их заметить куда проще.

«Когда на коже головы педикулез, во-первых, видны гниды. Дифференциальная диагностика всегда проходит с перхотью, с себорейным дерматитом. Чешуйки от перхоти легко снимаются. Гниды за счет своего клейкого вещества очень тяжело снимаются с волосистой части головы», — пояснила дерматолог Ирина Таганцева.

Если на голове поселились вши, их сложно не почувствовать. Пораженная кожа начинает нестерпимо чесаться.

«Сейчас одна из наиболее распространенных болезней человечества — это аллергия или атопия, как ее сейчас называют. И вот вши, вводя слюну при питании, они тоже вызывают аллергическую реакцию, и эта аллергическая реакция может быть достаточно сильной», — сказала доктор биологических наук Юлия Лопатина.

Так как не допустить заражения кожи головы с последующим облысением? Эксперты советуют правильно питаться, сократить в рационе острое и жареное, ну и носить правильные головные уборы.

Как правильно подобрать головной убор

Как выбрать шапку и как за ней ухаживать? Страна советов собрала три главных рекомендации.

Первое — шапка должна быть из натурального материала.

«Подбираем, скажем так, шапки из натурального ворса, то есть это может быть и хлопок, и шерсть», — подчеркнула Баллирано.

Второе — нужно соблюдать правила по уходу за головным убором.

«Если приобрели шапку, нужно посмотреть, что рекомендует производитель по правилам ухода, маркировку прочитать», — сказала кандидат технических наук, доцент базовой кафедры индустрии качества РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Райкова.

Ну и третье — нельзя ходить в грязной шапке!

Вот народный артист РСФСР Михаил Боярский просто сдувает с нее «лишнее».

«Если там какие-то физические нагрузки большие, голова вспотела, шапка мокрая — у детей это часто бывает, то, наверное, нужно стирать почаще, раз в неделю точно, чтобы не оставались следы перспирации — капельно-жидкой влаги, которую выделяет организм при физических нагрузках», — заметила Райкова.

Стирать головной убор нужно хотя бы дважды в сезон.

Ну и конечно, важно, чтобы аксессуар был по погоде. Если на улице тепло, не нужно надевать на голову шерстяную или воздухонепроницаемую шапку.

А вот отказываться от нее зимой трихологи не рекомендуют. Промерзание кожи может спровоцировать облысение! Тем более, что головной убор — это красиво. Для многих звезд — это визитная карточка!

«Я могу привести в пример Еву Польну, чьим внешним видом я восхищаюсь. Вот даже недавно был концерт, она переоделась около пяти раз, и каждый раз это было что-то невероятное. Это и шляпа из каких-то цветов, и красный классный костюм. У нее всегда были и гипертрофированные шляпы, и какие-то большие цветы в волосах — это круто работает», — восхитился стилист Никита Карстен.

«Но вообще шляпа — это не самое главное. Вот то, что в шляпу положат, это важнее», — пошутил Михаил Боярский.

А если вы пока еще не нашли головной убор своей мечты, но уже успели простудиться, в доме должна быть аптечка с лекарствами первой необходимости.