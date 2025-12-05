СПКЯ — не приговор? Можно ли забеременеть при поликистозе яичников

Этой болезни боятся женщины, поскольку считают, что она навсегда лишит их возможности стать матерью.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это распространенное гормональное заболевание среди женщин детородного возраста. По данным статистики, от 8 до 15% женщин в мире сталкиваются с этим недугом, но до 70% случаев из них остаются без диагноза.

Многие боятся этого диагноза, связывая его с бесплодием. Но так ли это на самом деле? И как поликистоз яичников в целом влияет на качество жизни? Об этом Пятому каналу рассказала акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Оксана Павлова.

СПКЯ простыми словами: что такое поликистоз яичников

СПКЯ — хроническая патология, которая характеризуется отсутствием овуляции либо редким ее появлением. При этом заболевании из-за гормонального дисбаланса яйцеклетки не созревают и не выходят из фолликулов.

Со временем на их месте формируются многочисленные фолликулярные кисты. Из-за этого менструальный цикл сбивается, и все состояние женского организма страдает:

  • Растет количество «мужских» гормонов (андрогенов);
  • Снижается чувствительность к инсулину (гормону, который контролирует сахар в крови);
  • Яичники на УЗИ выглядят иначе (заметно много мелких фолликулов).

Симптомы и признаки поликистоза яичников (СПКЯ)

СПКЯ негативно влияет на гормональный фон, обмен веществ и способность женщины к зачатию ребенка. Поэтому важно распознать болезнь как можно раньше.

Гинекологи диагностируют патологию на основании следующих факторов:

  • Отсутствие овуляции — физиологического процесса, при котором зрелые качественные яйцеклетки освобождаются из яичников и готовы к оплодотворению. Этот симптом проявляется в виде нарушения цикла — например, длительные задержки менструаций;
  • Гиперандрогения — повышенный уровень мужских половых гормонов, который может проявляться по-разному. Иногда это заметно только при лабораторных исследованиях крови, а иногда врачи констатируют гирсутизм, то есть избыточный рост волос в местах, не типичных для женского организма (лицо, грудь, поясничная область), и высыпания акне;
  • Появление крупных или мелких кист, которые влияют на функцию яичников, приводя к нарушениям цикла, отсутствию овуляции и других гормональных изменений.

Чем опасен поликистоз яичников (СПКЯ)

Синдром поликистозных яичников — многокомпонентное эндокринное заболевание. Следствием отсутствия лечения может быть риск:

  • Развития бесплодия;
  • Роста волос на лице, груди и в области поясницы;
  • Болезней углеводного обмена (таких как сахарный диабет второго типа);
  • Появления тяжелых угревых высыпаний на коже лица, спины, груди;
  • Нарушений жирового обмена (панкреатит и болезни печени);
  • Сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Изменения эндометрия — внутреннего слоя матки;
  • Психологических нарушений;
  • Онкопатологии (это рак эндометрия, некоторые формы рака молочных желез).

Процесс лечения поликистоза яичников (СПКЯ)

Симптомы СПКЯ могут напоминать другие заболевания, поэтому важно проконсультироваться с врачом. Гинеколог проведет диагностику и подтвердит или исключит наличие патологии.

«Помимо тщательного осмотра, врач проводит УЗ-исследование, лабораторные исследования гормонального профиля, выявление скрытых проявлений нарушения инсулинового или жирового обмена», — объяснила акушер-гинеколог.

После подтверждения диагноза врач подскажет пациентке, как разобраться с сопутствующими патологиями. Речь об акне, наборе веса или инсулинорезистентности. Потом женщине назначают курс лечения, который зависит от того, планирует она беременность в ближайшее время или нет.

«В любом случае старт лечения мы начинаем с модификации образа жизни: принимаем меры по снижению веса, повышению физической активности, корректировке питания», — рассказала Павлова.

Далее врачи подбирают медикаментозную терапию.

«Если женщина пока не планируют беременность, то основная терапия будет направлена на снижение уровня андрогенов, включая назначение КОК (комбинированные оральные контрацептивы прим. ред.) и других лекарственных препаратов. Если планирует, то основные медикаментозные средства будут направлены на стимуляцию овуляции, как основного фактора благополучного зачатия, и получения долгожданной беременности», — пояснила врач ультразвуковой диагностики.

На завершающем этапе лечения смежные специалисты проводят эстетические процедуры. Например, многим от высыпаний выписывают ретиноиды.

Есть ли у женщины шансы забеременеть при СПКЯ

Каким бы грозным и сложным заболеванием ни казался СПКЯ, современная гинекология обладает широким спектром процедур и лекарственных средств, которые помогают успешно с ним бороться.

Но даже при этом вокруг синдрома много мифов и страшилок. Поэтому при постановке диагноза гинекологи рекомендуют женщинам консультацию психолога.

«Иногда может потребоваться психологическая поддержка данной группе пациенток, так как очень часто внешние изменения и риски развития бесплодия вызывают хронический стресс и способствуют снижению самооценки», — подчеркнула Павлова.

Сегодня план лечения поликистоза составляется индивидуально для каждой пациентки. Гинекологи учитывают ее возраст, общее состояние здоровья, причины и степень патологии, чтобы полностью устранить заболевание.

