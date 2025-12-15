Бой курантов под стук колес: как встречают Новый год машинисты РЖД на работе

В то время как миллионы людей накрывают столы, наполняют бокалы шампанским и готовятся встретить Новый год под бой курантов, машинисты управляют движением поезда и обеспечивают безопасность пассажиров. Для них новогодняя ночь — это обычный рабочий день, только на фоне праздничных огней.

Алексей Сопетин, машинист локомотивного депо «Ярославль-Главный» с более чем 20-летним стажем, эксклюзивно Пятому каналу рассказал о том, каково это — встречать праздник в движении, вдали от дома.

«Настроение все равно такое праздничное, но это серьезная работа», — говорит он.

Первое, что ощущает машинист поезда в новогоднюю смену — смешение чувств. С одной стороны, нельзя отключиться от реальности, ведь за плечами ответственность за сотни жизней и тонны груза. С другой, буквально воздух пропитан ожиданием чуда.

«Погода прекрасная. Радует, что хоть мы и работаем, а люди все равно отдыхают, празднуют, и поэтому настроение все равно такое немного праздничное. Немного, потому что это работа, и от работы никуда не денешься. Это серьезная работа», — рассказывает Алексей.

Главный принцип — никаких послаблений. Новогоднее чудо для машиниста — не магия, а безупречная работа техники и четкое следование графику.

«Наша задача какая? Мы машину приняли. Никого не интересует, Новый год или не Новый год. Задача такая: во столько-то отправиться, во столько-то прибыть. Больше от нас никто ничего не требует», — объясняет он.

Но даже в этой строгой дисциплине находится место для радости. Взгляд машиниста скользит не только по приборам, но и по миру за окном, где разворачивается совсем другая новогодняя история.

«Вокруг гирлянды, дети с горок катаются», — рассказывает он.

Романтика расписания поездов

5-tv.ru

Самое сложное в новогоднюю ночь — даже не сама работа, а подготовка к ней. Пока весь город погружен в веселье, машинисту, которому нужно отправиться в путь ранним утром, приходится ложиться спать.

«Самая сложная явка, наверное, это под утро, в новогоднюю ночь — это в 4 утра, потому что все празднуют Новый год. А ты спишь, (нужно. — Прим. ред.) отдыхать перед поездкой. И это, наверное, самое сложное в нашей работе, один из сложных моментов», — отмечает Сопетин.

Но профессионализм берет свое. С годами вырабатывается умение перестраиваться, отделять личное от рабочего. Алексей отмечает, что романтика в этой работе есть, но она особенная — в осознании важности своего дела, в чувстве пути. И сама смена в праздник протекает как обычная.

«Смена и смена… Обычно ничего такого не происходит. (Нужно. — Прим. ред.) выполнять свои обязанности, видишь груз и людей, и не влияет на рабочий процесс. Новый год или будние дни — это все одинаково происходит», — объясняет Сопетин.

«Передаем привет по рации»

5-tv.ru

В новогоднюю ночь на железной дороге, несмотря на строгие правила, рождаются свои, почти незаметные для пассажиров традиции. Это короткие моменты общения, которые пробиваются сквозь формальный язык рабочих переговоров.

«Как таковых традиций нет, но все равно праздничную ночь, и друг друга люди поздравляют. А по рации передаем привет, хоть и опять же не допускается, но тем не менее. Дежурный по станции нас поздравляет, встречного поезда машинистов также поздравляем с Новым годом или с наступающим», — делится он.

А чтобы создать себе праздничное настроение, некоторые, как Алексей, берут с собой в кабину «маленький кусочек» Нового года.

«У меня лично есть не традиция, но у меня есть книжка светящаяся и елочка маленькая, на пульт поставил. Все-таки на работе, а праздник — приятно. Хорошо», — рассказывает машинист.

Коллеги иногда приносят с собой что-то с праздничного стола — мандарины, конфеты, чтобы перекусить в пути. Но главное украшение кабины — это не гирлянды, а концентрация и чувство долга.

Главное новогоднее чудо

5-tv.ru

Для человека, проводящего праздник на работе, самая яркая часть Нового года часто наступает позже, когда он возвращается к своей семье. Это отдельная, тихая радость.

«Особенно нравится мне возвращаться, когда все уже отпраздновали, легли спать… И ближе к пробуждению удивляешься. Ты вот — там уже праздник разгорается повторно, и там уже веселье, радости: дети, внуки, родители, жена, все родные, близкие. Весело, хорошо. Что делать, такая работа», — улыбается Сопетин.

Семья, по словам Алексея, со временем привыкла. За 20 лет стажа было не одно дежурство в праздник. Но порой работа дарит удивительные возможности, которых не было бы в обычной жизни. Например, шанс стать для кого-то настоящим Дедом Морозом.

Машинист поезда в роли волшебника

5-tv.ru

Самая трогательная история Алексея не о поезде, а о том, что случилось после смены. В прошлом году ему выпала честь впервые надеть костюм Деда Мороза для своего полуторагодовалого внука.

«Он как раз заболел, и температура… Это надо понимать, что у него плач, слезы. А когда пришел… Во-первых, он первый раз в жизни увидел (Деда Мороза. — Прим. ред.), и для него это был шок. Раскрыты глаза, раскрыт рот — интересное зрелище», — рассказывает Алексей.

Волшебство сработало мгновенно.

«Слезы прошли моментально. Про болезнь он забыл и повел Деда Мороза к елке. Показал все подарки, свои подарки получил. Очень довольный. И деда не узнал», — говорит машинист.

В этом году Сопетин снова планирует надеть бороду и красный кафтан, чтобы подарить новогоднее чудо внуку. Это стало его личным ответом на вопрос о романтике профессии — она в возможности после тяжелой ночной смены создавать светлые моменты для самых близких.

«Будьте счастливы!»

«Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, любви… И еще очень значимый момент — мира. И мира не только в нашей стране, а по всей планете. Скорейшего возвращения с боевых действий ребят, которые там (в зоне СВО. — Прим. ред.) сейчас находятся», — поздравляет машинист россиян с Новым годом.

Для героя нашего сюжета Новый год — это не мгновение на часах, а путь, где праздник не наступает в полночь, а приходит к нему в конце дороги — дома, где его ждут и любят.