Магазины для взрослых и пикантная фотосессия: Шпица с мужем выдали свои интимные секреты

Актриса Екатерина Шпица ходит вместе с мужем в магазины для взрослых

Актриса Екатерина Шпица с мужем раскрыли интимные тайны. Как пара поддерживает романтику и страсть? Что за пикантный подарок от друзей они получили на свадьбу? Какие необычные презенты делает жене сам Руслан Панов? Ревнует ли актриса супруга-фотографа к его моделям? И правда ли она сама мечтает об откровенной фотосессии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Екатерина Шпица уже четыре года в браке с фотографом Русланом Пановым. И супруги по-прежнему все делают вместе: проводят время дома и на отдыхе, не расстаются даже на светских тусовках. Вот и на недавней премии пара не скрывала чувств друг к другу. Супруги рассуждали о любви и так разоткровенничались, что выдали даже несколько интимных секретов.

«Бывало. Ничто человеческое нам не чуждо», — говорит Шпица в ответ на вопрос, ходят ли они с мужем в магазины для взрослых.

Впрочем, ни Екатерина, ни Руслан краснеть не собирались. И даже рассказали, что подобного в их доме много. А некоторые вещи достались им в качестве подарка на свадьбу.

«Подружка подарила хороший наборчик, прикольный. Да не то чтобы экспериментаторы, а скорее открытые», — уточняет фотограф.

«Ждем заголовки: „Шпица и Панов заседают в тайном клубе…“» — шутит актриса.

Супруги рассказали: в основе их крепкого брака — взаимопонимание. Они одинаково смотрят на жизнь, имеют общие привычки. Как-то раз Екатерина предложила мужу нестандартно нарядиться в Новый год. И Руслан без колебаний согласился.

«Новый год мы провели в пижамах и в пижамах же ушли к своим соседям в соседний корпус», — отмечает Екатерина Шпица.

К слову, манера одеваться одинаково у пары зародилась еще с первых дней романа.

«Когда мы начали встречаться, я заметила, что мы, начиная с первых свиданий, одевались в похожей цветовой гамме, не сговариваясь, в похожем стиле. Помню, я обратила на это внимание. А позже мы уже начали делать это осознанно», — делится артистка.

Кроме традиции следовать единому направлению в одежде, у пары есть еще один ритуал — повторно жениться. Недавно они провели церемонию на острове Бали, где снова поклялись друг другу в верности.

«Главное, чтобы все начиналось с любви. Не с желания соревнования, не с гонки, а с любви. Главное, чтобы люди сходились во взглядах на уровень серьезности отношений», — подчеркивает Шпица.

Для актрисы самое важное, чтобы с избранником было комфортно. Иначе союз может разрушиться, как случилось с предыдущими отношениями звезды. Брак с Константином Адаевым, а также романы с Игорем Верником и режиссером Марюсом Вайсбергом в итоге изжили себя. Но Панову удалось подобрать ключ к сердцу актрисы.

«Катя меня увидела и сразу же увидела, что я ее муж. Катя сама по себе более тонко чувствующая мир, поэтому у меня не было такого ощущения», — уточняет супруг звезды.

В 2023 году Руслану Панову пришлось буквально возвращать жену к жизни. Екатерина Шпица забеременела, но потеряла ребенка на раннем сроке. И если бы не супруг, уверяет актриса, она не смогла бы справиться с депрессией. Теперь мужчина сдувает с любимой пылинки и старается ее только радовать: цветами, вниманием, подарками.

«В основном бытовые, по квартире. Бытовой техникой для кухни часто (балует. — Прим. ред.)», — говорит Панов.

«Я просто такая женщина, которая любит очень практичные вещи. Я попросила на день рождения, там было несколько подарков. Один из подарков был чемоданы. Я теперь летаю с этими чемоданами и каждый раз мужа вспоминаю. Думаю, какой прекрасный подарок. Обожаю!» — рассказывает Шпица.

Однако многие не верят, что в их семье все идеально. Ведь по профессии Руслан — фитнес-тренер и фотограф. Вокруг него всегда находятся красотки, а в его объективе сплошь модели в стиле ню. Неужели Шпица не ревнует?

«Я иногда, бывало, думала побить, что ли, что-нибудь. Потом посмотрю: это он покупал, а это я покупала», — делится актриса.

«Мне кажется, когда она выходила за него замуж, прекрасно знала, что он делает. Я бы не выбирала такого мужа, вот и все. Если тебе что-то не нравится, нужно это обговаривать на берегу», — заявляет актриса Надежда Сысоева.

Руслан заявляет: для него эти девушки не имеют значения.

«На самом деле у меня через фото других людей видно, как люблю я жену. Поэтому, в принципе, все достаточно спокойно проходит, с уважением», — объяснил фотограф.

«От коврика никого не отскребаю дома, нормально», — отмечает Екатерина Шпица.

Актриса признается: она полностью доверяет супругу и сама бы с удовольствием снялась в пикантной фотосессии.

«У нас как раз есть планы», — признается Панов.

«Пока я еще не постарела, давай подсуетимся», — призывает артистка.

«Настоящий фотохудожник работает с моделью как с предметом искусства. И сама я очень люблю ню-фотографии, которые эстетски сделаны, естественно. Потому что женское тело прекрасно», — подчеркивает актриса Ирина Безрукова.

Шпица уверяет: их брак не сотрясают ссоры и скандалы. Супруги не кричат, не бьют тарелки и не выясняют отношения. Вместо этого при возникновении проблем они просто садятся и договариваются. И такой подход работает вот уже несколько лет.