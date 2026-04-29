Тайная страсть Долиной: что скрывает огромный гардероб певицы

Лариса Долина питает слабость к украшениям и сумкам

Лариса Долина откровенно рассказала о своей тайной женской слабости. Мимо каких магазинов народная артистка РФ не может пройти спокойно? Правда ли в ее гардеробе сумочек больше, чем платьев? Как певица распоряжается вышедшими из моды вещами? Кто донашивает одежду артистки? И какие еще знаменитости чрезмерно увлечены нарядами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина вышла на красную дорожку музыкальной премии «Браво». Несмотря на события последних месяцев — потерю квартиры и разгоревшийся скандал вокруг ее загородного дома — артистка вела себя уверенно и, как всегда, блистала. В дополнение к элегантному черному платью звезда выбрала несколько массивных украшений.

«Я люблю оригинальные вещи: замки все, ключики, ушки и так далее», — признается Лариса Долина.

Певица не стала комментировать проблемы, зато охотно поделилась с прессой своим секретом. Оказывается, аксессуары — ее тайная страсть. И при составлении образов ей куда интереснее украшения и сумки, нежели наряды.

Когда-то она и сама занималась изготовлением атрибутики и до сих пор не может пройти мимо, если вдруг увидит интересный гарнитур на витрине.

«У меня очень много украшений, очень много сумок. Фетиш такой, да», — отмечает певица.

При этом у знаменитости, по ее признанию, огромный гардероб, и в нем есть место для вещей принципиально разных стилей. Долина не боится экспериментировать, однако не все ее образы нравятся публике.

В интернете до сих пор гуляют кадры, когда артистка смело надевала несочетаемые вещи. Миксовала разные фактуры, принты и оттенки. И, по мнению общественности, в этом не было гармонии и стиля.

«Она была ярым поклонником всего золотого, атласного, красного, бижутерии какой-то ужасной, непонятной. То есть в то время чем больше вы на себя оденете чего-то такого яркого, красивого, блестящего, тем богаче и благороднее вы выглядите. И Лариса Долина очень долго не поддавалась работе стилистов», — рассказывает светский журналист Мигалим Факильдинов.

Особенно подписчики злословят в адрес ее неформальной домашней одежды. Так, однажды они раскритиковали ее фотографию в коротеньких шортах. Заявили, что певице надо быть скромнее.

«Все же мы знаем, что у Ларисы Долиной благородный возраст. Конечно же, благородный возраст несет за собой изменения какие-то в теле. И не очень лицеприятно выглядели ее, скажем так, плечи, колени и локти. И она их не прятала. Она их постоянно открывала», — уточняет журналист Факильдинов.

Но Долина не обращает на злопыхателей внимания. Носит то, в чем ей удобно и комфортно. Хотя для светских выходов она все же стала пользоваться услугами специалистов.

«Честно говоря, я не гоняюсь за брендами. Мне приносят домой: „Хочешь?“ Я говорю: „Я хочу, да“. Если это слишком дорого, я не беру. Не потому, что мне жалко денег, а потому, что знаю, что это платье или украшение когда-то выйдет из моды. Смысл какой в этом? Поэтому я не гоняюсь за брендами вообще», — подчеркивает Лариса Долина.

«Однозначно трансформация есть, сто процентов. Сейчас более все стильно, красиво, эстетично», — подтверждает дизайнер Дмитрий Якубов.

«Она молодец. Она мобильная, идет в ногу со временем. И мне нравится, что она может перевоплощаться. Это тоже очень здорово», — говорит телеведущая Нелли Ермолаева.

Раньше наряды артистки хранились в ее элитной квартире в Хамовниках. Но после того, как по решению суда хозяйкой недвижимости стала Полина Лурье, Долиной пришлось экстренно вывозить свои вещи.

Очевидцы рассказывают: для переезда она воспользовалась помощью рабочих, которые больше двух часов переносили ее обширный гардероб. Причем для перевозки были задействованы три грузовика.

«Для того, чтобы иметь возможность покупать хорошие вещи, мне надо было полжизни работать», — заявляет звезда.

Впрочем, в шоу-бизнесе Лариса Александровна такая не одна. Чего только стоит поп-король Филипп Киркоров. По данным СМИ, артист однажды даже приобрел себе отдельные апартаменты для одежды.

«У меня же гардероб большой. Я же, так скажем, приучил своих зрителей, поклонников, что в одном костюме не появляюсь дважды. Я постоянно в съемках, в работе передвигаюсь. У меня полный багажник завален костюмами. Я начинаю с утра съемки, заканчиваю поздним вечером. У меня просто каждый день встречи, каждый день мероприятия. И, соответственно, надо соблюдать дресс-код», — объясняет Киркоров.

В коллекционировании нарядов признался и Николай Басков. Он бережно хранит все, в чем хоть однажды выступал.

«Слушайте, у меня 380 костюмов висит. Квартира отдельно снимается у меня. Я же не могу выкинуть то, что шилось 20 лет назад или 25. Это же как винтаж, это как моя история. Поэтому, дай бог, к 50 годам сделаю выставку всех своих костюмов», — делится Басков.

Вероятно, что скоро примеру своих коллег по шоу-бизнесу последует и звезда сериалов Владимир Сычев. Актер, игравший бандитов и бруталов, признался, что питает к одежде особую слабость. И пока все видят в нем экранного злодея, сам он тянется душой к прекрасному: идеальным фасонам, безупречному крою и стильным принтам.

«Я понимаю, что мне это не надо, но когда я на это смотрю и меряю, я понимаю, что вроде у меня такого еще нет, и, может быть, это мне как раз нужно. Это, может быть, даже и для мужчины не очень хорошо, но у каждого свои недостатки, да? И у меня есть свой», — говорит Владимир Сычев.

По словам актера, столько брендовой и разноплановой одежды нет даже у его жены Алеси. Впрочем, ранее Сычев не видел в этом ничего плохого. Считал себя обычным модником и франтом. Но недавняя находка в гардеробе так смутила звезду, что он поневоле задумался: безобидна ли его привычка?

«Наткнулся случайно на несколько костюмов, даже неподшитых, которые я покупал в бутике в 2001-м или 2003-м, или каком-то году, 2005-м. То бишь 20 лет прошло… Я говорю: „О, я про них забыл“. Вот висят костюмы хорошие, строгие, мужские, дорогие. 20 лет провисели, я даже забыл, что их покупал», — делится Владимир Сычев.

Также любят наряжаться: Наталья Подольская, Любовь Успенская и Лолита. Правда, по их словам, накопительством они не страдают. Большую часть вещей распродают или отдают бесплатно. А что касается Ларисы Долиной, то многое из ее гардероба переходит по наследству 14-летней внучке Александре.

«У нас с ней практически фигуры одинаковые. Она чуть-чуть потоньше, чем я. И я половину своих вещей уже ей отдала. Вот буквально позавчера подарила ей свой кожаный костюм, платье с курткой. Как влитой. Она надела, я сказала: «Больше не снимай. Это твое», — рассказывает певица Долина.

А вот лишняя обувь артистки пока отправляется в другие руки.

«Галина дочь, моя крестница, она живет в Румынии. Поэтому мы с ней не так часто видимся, но я ей тоже делаю подарки. Подарила сапоги в прошлом году с камнями, такие очень красивые, которые мне были велики. А ей в самый раз», — отмечает певица.

Впрочем, возможно, в скором времени Лариса Долина решит, что бесплатно раздавать свой гардероб слишком расточительно. Ведь за последние месяцы артистка понесла существенный ущерб в финансах, а ее шкаф вполне может стать неиссякаемым источником пополнения семейного бюджета.