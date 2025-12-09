Будни многодетной мамы: секреты звезды «Универа» Кожевниковой по воспитанию детей

Звезда «Универа» Мария Кожевникова полчаса плакала из-за подарка старшего сына

Мария Кожевникова рассказала о буднях работающей мамы. Какие мысли она прокручивает в голове по ночам? Что помогает ей сохранять спокойствие даже в самых стрессовых ситуациях? Как младший сын напугал Марию до полусмерти? И почему артистка полчаса рыдала из-за подарка старшего? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Надо памятник в центре Москвы, где-нибудь на Красной площади, многодетным матерям. Потому что я не представляю, как другие без какой-либо помощи справляются, потому что это что-то нереальное… Это действительно огромный, большой труд, особенно если мы говорим о многодетных мамах. Я не рисуюсь, это крайне-крайне тяжело. Это недосыпы, это действительно где-то в минус твоему здоровью», — объясняет артистка.

Мария Кожевникова знает, о чем говорит. Ведь у актрисы четверо сыновей. Самому младшему, Саше, недавно исполнилось два года. Мальчишки не дают маме скучать. И постоянно проверяют ее нервы на прочность.

«У нас один ребенок, Максим, любит рыбалку, вообще занимается рыбалкой. Он заказал снасти себе. Пока я пошла мерить температуру у Васи, у которого была 40, значит, я попросила его остаться с ребенком. Пока я эти пять минут была, он прибежал и говорит: „Мам, он съел две штуки“. У меня не бывает дня без стресса», — рассказывает Кожевникова.

К счастью, снасть, которую проглотил малыш, была не острой. И история закончилась благополучно. Но седых волос на голове актрисы из-за этой ситуации точно прибавилось.

«Мы, конечно, хотели поехать в больницу, но я созвонилась с врачом. Мне сказали, что просто надо наблюдать один-два дня и увидеть это в горшочке. Так как это мягкое и достаточно маленькое было, меньше сантиметра, в общем, все обошлось. Но просто я говорю, насколько это... Я оставила ровно на пять минут мерить температуру», — делится знаменитость.

По словам Кожевниковой, сохранять спокойствие ей удается благодаря поддержке близких.

«Это у меня еще есть бабушка — мама, которая со мной живет. И есть возможность иметь няню у малыша», — отмечает артистка.

Но иногда Мария Кожевникова практически теряет самообладание. И все из-за потасовок между братьями, которые случаются довольно часто. В эти моменты актриса не может сдержать эмоций.

«Я не буду тут рассказывать, что я такая белая и пушистая. Иногда они меня выводят из себя, иногда они дерутся, иногда они ругаются. Это тоже крайне неприятно. Они между собой, так как все достаточно такого лидерского склада характера, то есть у них между собой часто бывают конфликты», — уточняет Кожевникова.

«Самое сложное в материнстве — это вовремя сдержаться и не сорваться на своих детях, потому что ты, конечно же, тоже не робот. Мы должны максимально постараться воспитать здоровых людей, чтобы они несли в этот мир только все самое положительное», — подчеркивает певица Женя Малахова.

Артистка признается: за день она так устает, что вечером буквально падает в кровать. Но мысли о наследниках не отпускают и ночью.

«Даже во сне, мне кажется, думаю о том, у кого что, какая секция, кому что надо положить, кто что выучил, диктант по русскому, диктант по английскому, география, история», — делится Кожевникова.

«Когда ты ночью просыпаешься и хочешь очень сильно спать, а ему что-то надо, либо у него что-то болит. Это тяжело, правда, потому что именно в этом состоянии, когда ты очень сильно хочешь спать и тебя из него выбивают, это неприятно», — отмечает актриса Александра Сланевская.

«Если у вас есть возможность, чтобы ваши бабушки, ваши мамы помогали вам, то, безусловно, просите их, хольте и лелейте. Если нет, то я желаю каждой женщине, чтобы у нее нашлась, может быть, соседка, которая ей поможет. Или подружка, которая придет и подменит тебя, чтобы ты сходила на маникюр», — говорит Женя Малахова.

Однако Мария Кожевникова говорит: все сложности кажутся не такими уж серьезными, когда понимаешь, что время летит быстро. Ведь очень скоро эти маленькие непоседы станут взрослыми мужчинами и заведут собственные семьи.

«Сейчас смотрю на своего старшего Ваню, которому через полтора месяца будет 12, и мне кажется, что я его родила, может быть, три года назад… Дети быстро растут, и мы потом на самом деле будем скучать по этому нервному немножко времени, но все равно оно, конечно, наполнено любовью детей к тебе», — говорит Кожевникова.

«У меня восемь детишек. Это огромная радость — быть многодетной мамой. Дети не дают возможности мне повзрослеть, я проживаю вместе с ними эти прекрасные моменты, когда я была маленькой, эти эмоции переживаю. Это прекрасно на самом деле, когда у тебя в семье много детей», — заявляет певица Светлана Феодулова.

Кожевникова рассказала: у старшего сына Ивана сейчас трудный возраст. Он уже подросток и часто демонстрирует характер. Но к маме относится очень трепетно. Недавно мальчик сделал ей на день рождения подарок, который растрогал актрису до слез.

«Мне Ваня написал такое письмо, от которого я просто плакала, знаете, 30 минут. Это было настолько душевно. Как он меня любит, как он будет стараться играть в футбол, что он мне хочет купить дом потом с собственным пляжем, потому что знает, что я люблю купаться в море и чтобы не было никого. Это настолько трогательно. Извините, это слезы счастья», — рассказывает знаменитость.

Актриса вспоминает: в тот момент, когда читала послание сына, она в очередной раз поняла: бессонные ночи забудутся. А такие мгновения останутся в сердце навсегда.