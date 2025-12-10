Чистота ценой кожи: почему даже обычный стиральный порошок может вызвать ожог

Какой порошок сжигает кожу? Зачем блогеры моют голову капсулами для стирки? И существует ли безопасная бытовая химия? Может ли модный тренд привести в ожоговый центр? Чем иногда заканчивается обычная уборка? И что еще скрывает бытовая химия? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Коварство бытовой химии: ожог можно получить даже от стирального порошка

Фото: 5-tv.ru

Новый безумный тренд набирает обороты в соцсетях. Авторы роликов уверяют, что после такой «стирки» волосы становятся до скрипа чистыми и блестящими.

Но получить химический ожог можно, даже не следуя сомнительным советам: этот мужчина просто спал на свежевыстиранном постельном белье.

«Обратился сначала к терапевту, то есть это мы вообще думали об аллергической реакции. Но потом, при первичном осмотре, действительно — там был химический ожог первой-второй степени, неизвестной бытовой химии», — рассказывает ожоговый хирург Айрат Шарипов.

В данном случае все закончилось хорошо — пациент вовремя обратился в больницу, но в таких экспериментах возможен и другой исход.

«Химические ожоги могут оставлять также и глубокие ожоги, вплоть до третьей степени, вплоть до ампутации. Можно вызвать некрозы тканей», — поясняет эксперт.

Это главное коварство бытовой химии. В отличие от огня, она не вызывает мгновенной боли. Ожог может формироваться часами, а вы ничего не почувствуете. И глубина поражения становится ясна только через несколько дней.

Для Елены Фетисовой эта тема особенно болезненна. Несколько лет назад она получила химический ожог и, как следствие, — тяжелейшую экзему.

«Я (пользуюсь — Прим. ред.) моющими средствами агрессивными при наличии перчаток. И какая-то часть попала за перчатку, я не обратила на это внимание, и получился страшнейший ожог. Просто страшнейший ожог. Кожа потрескалась до мяса, до крови. Я всё это смыла, помазала кремом, но не проходило. И все усиливалось, и усиливалось, и усиливалось», — вспоминает Елена Фетисова.

На лечение ушло несколько лет, но последствия остаются до сих пор.

Три типа: какие есть виды бытовой химии

Фото: 5-tv.ru

Чтобы понять, почему обычная уборка может закончиться в больнице, нужно разобраться в основах. Вся бытовая химия делится на три основных типа, и каждый из них представляет разную степень опасности.

Это кислотные, щелочные и нейтральные поверхностно-активные вещества. И, конечно же, самые агрессивные — это кислотные и щелочные ПАВы.

Они действуют по принципу химической реакции, то есть взаимодействуют с загрязнением, выделяя большое количество тепла.

Поэтому обращение с ними требует определенных техник безопасности, сообщает доцент кафедры физической и коллоидной химии РУДН, кандидат химических наук Екатерина Маркова.

Именно эта химическая реакция делает кислотные и щелочные средства такими опасными для кожи. Чтобы наглядно показать действие таких веществ, «Страна советов» отправится в лабораторию.

«Сегодня в ходе эксперимента мы определим, какие средства являются агрессивными, а какие щадящими для кожи рук человека», — начинает проверку аспирант кафедры органической химии РУДН Евгений Шелухо.

И для этого потребуется определить pH-среду бытовых средств.

Как определить pH химических средств для уборки дома

Фото: 5-tv.ru

PH — это показатель, который измеряет, насколько раствор кислый или щелочной. Шкала pH находится в диапазоне от нуля до 14, где семь — это нейтральный показатель (например, у чистой воды).

Значения ниже семи указывают на кислую среду, а значения выше семи — на щелочную.

Первым определим pH щелочного средства, которое используется для чистки духовок и плит от жира.

«Мы можем наблюдать, что наша реакция прошла, так как бесцветный прозрачный раствор окрасился в малиновый цвет, что означает, что данное средство содержит в себе очень высокую щелочную среду», — уточняет специалист.

А значит, его можно использовать только в перчатках. А какой же результат будет у капсул для стирки?

«Данное средство обладает pH, равным восьми, что является слабо щелочной средой. По результатам нашего эксперимента можно сделать вывод, что наиболее агрессивными являются средства для мытья сантехники, а также средства для мытья кухонных плит и духовок. Капсулы для стирки и для посудомоечных машин являются более щадящими средствами», — объясняет Шелухо.

Однако «более щадящие» не значит «безопасные». Даже эта бытовая химия имеет выраженную щелочную реакцию и может вызывать раздражение или даже ожоги при непосредственном контакте с кожей и слизистыми.

«Средства для стирки, порошки, гели, капсулы разрабатываются только для стирки текстильных изделий. Они не могут использоваться для мытья тела, волос, посуды, животных или иных целей», — предостерегает эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Что делать, если агрессивная бытовая химия попала на кожу

Фото: 5-tv.ru

А если контакт с агрессивной химией все же произошел, важно знать правильный алгоритм действий. От этого может зависеть степень повреждения и скорость восстановления.

«Самое главное правило — просто смыть проточной водой в течение 15–30 минут до тех пор, пока не пропадет чувство жжения. Ну и, соответственно, как можно скорее обратиться к специалисту», — рекомендует ожоговый хирург.

Бытовая химия создана для борьбы с загрязнениями, а не для экспериментов над здоровьем.

Цена поддерживания тренда может оказаться слишком высокой — химические ожоги, хронические заболевания и годы лечения.

Всегда следует использовать средства только по назначению, соблюдать меры предосторожности, а при первых признаках ожога — немедленно обращаться к врачу.

Также не стоит забывать, что любое негативное воздействие на организм приводит к снижению иммунитета и развитию заболеваний — поэтому важно, чтобы в доме была аптечка с необходимыми лекарствами.