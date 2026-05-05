В Чебоксарах в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек

Мурад Устаров
В городе ввели ограничения движения автомобилей.

Украинский беспилотник ночью 5 мая атаковал Чебоксары, в результате один человек получил ранения. Об этом в своем аккаунте в мессенджере МАКС сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки», — написал руководитель региона.

Он отметил, что бригада медиков оказала раненому помощь, сейчас его жизнь находится вне опасности. Николаев подчеркнул, что врачи и оперативные службы продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Глава региона также заявил, что вся ситуация находится под полным контролем властей, принимаются меры для обеспечения безопасности. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

Кроме того, мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что из-за атаки беспилотника на трех дорожных участках введены ограничения движения автомобилей и других транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата, который летел на Москву. Всего за прошедшие сутки было ликвидировано 13 вражеских дронов.

