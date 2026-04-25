Тема паразитов — не самая приятная, но знать о ней базовые вещи важно каждому, кто заботится о здоровье. Заражение возможно из множества бытовых источников и пищевых продуктов. Безусловно, в случае серьезных паразитозов необходимо обратиться к врачу, но для профилактики у нас есть простые натуропатические средства.

Про них эксклюзивно 5-tv.ru рассказала дипломированный семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова. А о методах диагностики и лечения паразитоза можно узнать из материала.

Какие паразитарные заболевания могут быть у человека

Паразитарные заболевания — это группа инфекционных заболеваний, которые развиваются при заражении человека паразитами — организмами, живущими за счет хозяина и использующими его ресурсы для питания, размножения и развития. Паразиты получают питательные вещества за счет хозяина, что неизбежно сказывается на состоянии его здоровья. Они могут постепенно отравлять организм токсинами, повреждать внутренние органы, нарушать обмен веществ. Некоторые паразитозы смертельно опасны.

По данным ВОЗ, паразитозами в мире болеет примерно четыре миллиарда человек. В России ежегодно регистрируется от одного до двух миллионов случаев паразитозов, но, по мнению врачей, в реальности этими инфекциями болеют в несколько раз чаще.

Особенности паразитарных заболеваний:

Наличие у возбудителей сложных циклов жизни, необходимость смены хозяев в процессе развития (без смены хозяев формирование новых особей у таких видов не происходит);

Возможность длительного симбиоза (сожительства) между паразитом и хозяином — паразитирование может происходить годами и даже десятилетиями;

Присутствие паразита в организме человека может никак не проявляться, а может приводить к нарушению работоспособности отдельных органов и систем и даже к летальному исходу;

Многие инфекции могут перейти из хорошо переносимого или бессимптомного состояния в опасное для жизни заболевание.

Паразитарные болезни, если паразит живет внутри человека, еще называют инвазиями.

Паразиты делятся на три основные группы: простейшие, гельминты (черви) и членистоногие (эктопаразиты). Соответственно, паразитарные заболевания классифицируются по типу возбудителя.

Протозойные инфекции (протозоозы) вызываются простейшими — одноклеточными микроорганизмами. Некоторые из них:

Малярия. Возбудитель — плазмодии, передается комарами-анофелесами. Симптомы: лихорадка, озноб, анемия, тахикардия, судороги.

Амебиаз (амебная дизентерия). Заражение происходит через воду или немытые продукты. Симптомы: диарея, боль в животе, кровь в стуле, слабость. Лейшманиоз. Переносчики — москиты. При висцеральной форме поражаются внутренние органы. Симптомы: лихорадка, анемия, озноб, повышенное потоотделение, язвы в месте укуса (при кожной форме).

Лямблиоз. Возбудитель — лямблии, которые размножаются в тонкой кишке. Симптомы: диарея, резкие боли в животе, метеоризм, тошнота, снижение массы тела.

Токсоплазмоз. Возбудитель — Toxoplasma gondii. Основной хозяин — кошки. При первичном заражении беременной женщины инфицируется плод. У людей с иммунодефицитом токсоплазма может быть смертельна.

Трихомониаз. Возбудитель — трихомонада. Передается половым путем или от матери ребенку. Симптомы: обильные выделения из половых органов с неприятным запахом, зуд, жжение.

Пневмоцистоз. Возбудитель — пневмоцисты, передаются воздушно-капельным путем. Поражают бронхи и альвеолы. Чаще встречается у детей раннего возраста и людей с иммунодефицитом. Симптомы: слабость, одышка, кашель с мокротой.

Трипаносомоз (сонная болезнь). Переносчики — мухи цеце. Инфекция поражает центральную нервную систему, может вызвать паралич и кому. Без лечения летальность достигает 95%.

Гельминтозы вызываются гельминтами — паразитическими червями. В зависимости от типа возбудителя выделяют:

Нематодозы — заболевания, вызванные круглыми червями (нематодами). Примеры: аскаридоз (возбудитель — аскарида), энтеробиоз (острица), трихоцефалез (власоглав), стронгилоидоз (кишечная угрица), токсокароз.

Цестодозы — болезни, вызванные ленточными червями (цестодами). Примеры: тениаринхоз (бычий цепень), тениоз (свиной цепень), дифиллоботриоз (широкий лентец), эхинококкоз (эхинококки).

Трематодозы — заболевания, вызванные сосальщиками (трематодами). Примеры: описторхоз (кошачья двуустка), фасциолез (печеночный сосальщик), парагонимоз (легочный сосальщик).

По механизму заражения гельминтозы делятся на:

Геогельминтозы — возбудители развиваются в почве без промежуточных хозяев (аскаридоз, трихоцефалез).

Биогельминтозы — требуют промежуточных хозяев (описторхоз, трихинеллез, филяриозы).

Контактные — передаются напрямую от человека к человеку (энтеробиоз).

Членистоногие паразитируют на поверхности тела человека, питаются кровью и эпидермисом. Заболевания, которые они вызывают:

Чесотка. Возбудитель — чесоточный клещ Sarcoptes scabiei. Клещ проделывает ходы в верхних слоях кожи, откладывает там яйца. Симптомы: сильный зуд (особенно ночью), сыпь.

Педикулез. Возбудитель — вши (головная, платяная, лобковая). Симптомы: зуд, наличие гнид.

Клещевые инфекции. Клещи могут переносить различные заболевания: Болезнь Лайма (боррелиоз). Симптомы: жар, головная боль, усталость, скованность в мышцах шеи, тошнота, рвота, мигрирующая эритема (кольцевидное покраснение на коже). Клещевой энцефалит. Симптомы: внезапное повышение температуры до 38–39 °C, головная боль, ригидность мышц шеи, рвота, слабость, боли в мышцах. Эрлихиоз. Симптомы: резкое повышение температуры, дрожь, мышечные и суставные боли, сыпь, рвота или тошнота.

Туляремия. Симптомы: увеличение лимфатических узлов, возможны осложнения в виде пневмонии, перитонита, менингоэнцефалита, абсцессов, гангрен. Бабезиоз. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой, развитием анемии.



Другие паразитарные заболевания:

Филяриатоз. Инфекция, которую вызывают паразиты, передающиеся человеку при укусе тропических насекомых. Постепенно разрушает лимфатическую систему.

Шистосомоз. Заболевание, вызванное паразитическими червями. Распространено в тропических и субтропических районах. В тяжелых случаях приводит к поражению печени, почек, фиброзу мочевого пузыря, бесплодию.

Виды паразитов, которые могут поселиться в организме человека

В организме и на коже человека паразитируют три основные группы организмов:

1. Простейшие — одноклеточные микроорганизмы (амебы, лямблии, малярийный плазмодий и др.). Болезни, которые они вызывают, называются протозойными инфекциями. Простейшие могут поражать отдельные органы и ткани, находиться в крови, приводить к развитию патологического состояния всего организма. В зависимости от способа передвижения простейшие делятся на четыре группы:

Саркодовые (используют псевдоподии для движения). К ним относятся амебы Entamoeba (дизентерийный абсцесс печени), Dientamoeba (колит) и Acanthamoeba (могут вызывать гранулематозный энцефалит — серьезную, чаще всего смертельную инфекцию головного и спинного мозга).

Жгутиконосцы (саркомастигофоры) (используют жгутики для движения). К ним относятся лямблии (диарея), трипаносома (сонная болезнь и болезнь Шагаса), лейшмания (висцеральный, кожный и слизисто-кожный лейшманиоз), а также трихомонада — возбудитель трихомониаза (инфекции, передающейся половым путем).

Апикомплексы (для перемещения используют апикальный комплекс). Включают Plasmodium (малярия) и Toxoplasma (токсоплазмоз).

Инфузории (движутся с помощью ресничек). К ним относится Balanidium — крупное простейшее, единственная инфузория, которая, как известно, способна заражать человека (балантидиаз — дизентерия).

Гельминты — черви (круглые, плоские, ленточные, сосальщики и др.). Заболевания, которые они вызывают, называют гельминтозами или глистными инвазиями.

2. Гельминты — крупные многоклеточные организмы, которые на взрослой стадии обычно видны невооруженным глазом. Во взрослой форме гельминты не могут размножаться в организме человека. Существует три основные группы гельминтов, которые являются паразитами человека:

Трематоды (сосальщики): Fasciola Hepatica (печеночный сосальщик), Fasciolopsis Buski (кишечная двуустка), Paragonimus westermani (легочный сосальщик), шистосома (кровяной сосальщик).

Цестоды (ленточные черви): Diphyllobothrium Latum (широкий лентец), Hymenolepis Nana (карликовый цепень), Taenia Saginata (бычий цепень), Taenia Solium (свиной цепень).

Нематоды (круглые черви): Ascaris Lumbricoides (гигантский круглый червь), Enterobius Vermicularis (острицы) и другие.

В зависимости от механизма заражения и путей передачи гельминтозы подразделяются на:

Геогельминтозы — яйца и личинки созревают в почве, промежуточного хозяина нет.

Биогельминтозы — гельминты для развития до инвазионной стадии нуждаются в промежуточном хозяине (ракообразных, насекомых, моллюсках, рыбах, млекопитающих).

Контагиозные гельминтозы — передаются от человека к человеку без развития гельминтов в почве или организме промежуточного хозяина.

3. Членистоногие (эктопаразиты) — организмы, живущие на поверхности тела человека. Они питаются кровью и эпидермисом. Некоторые виды зарываются в кожу, другие живут на поверхности.

Чесоточный клещ (Sarcoptes scabiei) — возбудитель чесотки. Клещ проделывает ходы в верхних слоях кожи, откладывает там яйца. Симптомы: сильный зуд (особенно ночью), сыпь, характерные извилистые линии на коже.

Вши (головная, платяная, лобковая) — вызывают педикулез. Паразиты и их яйца (гниды) прикрепляются к волосам или одежде. Симптомы: зуд, расчесы, наличие гнид.

Блохи — могут кусать человека, вызывая зуд и аллергические реакции. Могут быть переносчиками опасных инфекций (чумы, риккетсиозов).

Постельные клопы (Cimex lectularius) — кусают человека ночью, питаются кровью. Симптомы: зудящие волдыри на коже, чаще линейной группой.

Клещи (иксодовые, аргасовые) — могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), туляремии и других инфекций.

Личинки овода (Dermatobia hominis) — могут проникать в кожу и развиваться под ней, вызывая миазы.

Осложнения при паразитарных заболеваниях

Паразитарные заболевания могут приводить к серьезным осложнениям, которые зависят от типа паразита, степени инвазии, длительности заболевания и состояния иммунной системы человека. Некоторые из возможных осложнений:

1. Закупорка кишечника и желчевыводящих путей. Большое количество паразитов или их продуктов жизнедеятельности может блокировать просвет кишечника или желчные протоки, что вызывает кишечную непроходимость, холецистит (воспаление желчного пузыря), панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

2. Абсцессы внутренних органов. Например, при амебиазе могут формироваться абсцессы печени, легких, головного мозга. При эхинококкозе личинки паразита образуют кисты в печени, почках, легких или головном мозге, что грозит анафилактическим шоком, увеличением внутричерепного давления, патологическими изменениями тканей.

3. Неврологические нарушения. Паразиты могут поражать центральную нервную систему, вызывая энцефалит, менингит, эпилепсию, нарушения речи, параличи, кому. Например, трипаносомоз (сонная болезнь) поражает ЦНС и без лечения приводит к летальному исходу в 95% случаев.

4. Анемия. Некоторые паразиты (анкилостомы, власоглавы) поглощают кровь, вызывая железодефицитную анемию. При дифиллоботриозе развивается B12-дефицитная анемия из-за токсина, выделяемого паразитом.

5. Аллергические реакции и иммуносупрессия. Продукты жизнедеятельности паразитов провоцируют крапивницу, бронхиальную астму, атопический дерматит. Длительное хроническое течение инвазии может подавлять иммунную систему, повышая восприимчивость к другим инфекциям.

6. Воспалительные заболевания. Возможны гепатиты, миокардиты (воспаление сердечной мышцы), пневмонии, плевриты (воспаление оболочки легких), гломерулонефриты (поражение почек). При описторхозе в некоторых случаях развивается холангиокарцинома (злокачественная опухоль желчных протоков).

7. Кишечные кровотечения и перфорация кишечника. Язвы, вызванные паразитами (например, при амебиазе), могут привести к кровотечениям или прободению стенки кишечника с последующим перитонитом.

8. Дисбактериоз и нарушение питания. Паразиты конкурируют с организмом за питательные вещества, вызывая дефицит витаминов, минералов и белков. Это особенно опасно для детей, так как может замедлять физическое и умственное развитие.

9. Поражение репродуктивной системы. Острицы могут мигрировать в половые пути, вызывая вагинит (воспаление влагалища) и эндометрит (воспаление матки).

10. Осложнения при беременности. Первичное заражение токсоплазмозом во время беременности может привести к инфицированию плода. Некоторые паразитарные инфекции повышают риск самопроизвольного прерывания беременности.

11. Другие патологии. В зависимости от локализации паразитов возможны менингит, отслоение сетчатки глаза, нарушения сердечного ритма.

Осложнения чаще возникают при массивной инвазии, длительном течении заболевания без лечения, иммунодефицитных состояниях (например, при ВИЧ-инфекции), у детей или пожилых людей. Своевременная диагностика и адекватное лечение снижают риск осложнений.

Диагностика наличия в организме глистов и других паразитов

Диагностика паразитарных заболеваний включает комплекс лабораторных и инструментальных методов, направленных на выявление возбудителей, их продуктов жизнедеятельности или иммунного ответа организма. Выбор методов зависит от типа предполагаемого паразита, стадии заболевания и клинических проявлений.

Лабораторные методы:

1.Анализ кала на яйца гельминтов и простейших. Микроскопическое исследование кала позволяет обнаружить яйца кишечных нематод, цестод, трематод, а также цисты простейших (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica и другие). Для повышения точности рекомендуется сдавать анализ три раза с интервалом три-десять дней, так как поступление яиц или цист в кал непостоянно.

Метод PARASEP. Метод обогащения, повышающий точность выявления гельминтов и их яиц по сравнению со стандартным анализом.

ПЦР кала. Полимеразная цепная реакция обнаруживает ДНК или РНК паразита в кале. Метод высокочувствителен и специфичен, позволяет выявить лямблии, аскариды, острицы и других возбудителей.

Антигенный тест. Например, определение антигена лямблий в кале — точный метод выявления этих простейших.

2. Соскоб на энтеробиоз. Используется для выявления яиц остриц. Биоматериал берут с перианальных складок утром, до подмывания и дефекации. Рекомендуется делать 3 исследования подряд для повышения достоверности.

3. Иммуноферментный анализ (ИФА) крови. Определяет наличие и уровень специфических антител (IgG, IgM, IgA) к паразитам. Используется для диагностики лямблиоза, токсокароза, аскаридоза, эхинококкоза, описторхоза и других заболеваний. Высокий титр IgG, особенно в сочетании с клиникой, часто говорит об активном процессе. Диагноз часто подтверждается повторным исследованием через 2 недели с нарастанием уровня антител в динамике.

4. Общий анализ крови. Позволяет оценить состояние здоровья и выявить реакцию организма на присутствие паразитов: при глистной инвазии увеличивается количество эозинофилов, часто снижается уровень гемоглобина. Эозинофилия характерна для амебиаза, эхинококкоза, описторхоза, токсокароза, трихинеллеза и аскаридоза (в фазу миграции личинок).

5. Биохимические анализы. Могут включать оценку функции печени (печеночные пробы), уровня С-реактивного белка (маркер воспаления), а также другие показатели.

Инструментальные методы:

УЗИ органов брюшной полости. Применяется при болях в животе, рвоте, диарее. Позволяет выявить кисты (например, при эхинококкозе), изменения в печени, желчном пузыре, поджелудочной железе.

Рентгенография. Может использоваться при жалобах на кашель, подозрении на бронхит или пневмонию. На рентгенографии могут выявляться эозинофильные легочные инфильтраты, характерные для ранней стадии миграции личинок гельминта.

Эндоскопические исследования (фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия). Позволяют обнаружить паразитов в ЖКТ.

Дуоденальное зондирование. Эффективно для выявления описторхов и кишечных угриц.

КТ и МРТ. Используются при подозрении на поражение тканей (например, при цистицеркозе, эхинококкозе), для выявления личинок в тканях, кист в органах, поражения ЦНС.

Офтальмоскопия. Применяется при подозрении на поражение глаз паразитами.

Медикаментозное лечение глистов и других паразитов

Лечение паразитарных заболеваний должно проводиться строго под контролем врача: выбор препарата, дозировка, схема и продолжительность приема зависят от типа паразита, возраста пациента, состояния его здоровья и других факторов. Самолечение опасно и может привести к осложнениям.

Основу медикаментозной терапии составляют противопаразитарные препараты, которые делятся на несколько групп.

Противогельминтные средства применяют при заражении гельминтами (глистами):

Албендазол (Немозол, Саноксал, Альбендацид) нарушает обмен веществ у гельминтов, воздействуя на их энергетические запасы. Эффективен при аскаридозе, трихоцефалезе, энтеробиозе, анкилостомидозе, трихинеллезе, токсокарозе, лямблиозе, нейроцистицеркозе, эхинококкозе.

Мебендазол (Вермокс, Вормин, Гельминдазол) нарушает утилизацию глюкозы у гельминтов. Применяется при энтеробиозе.

Пирантел (Немоцид, Гельминтокс) вызывает нервно-мышечную блокаду у нематод, облегчая их выведение из кишечника.

Празиквантел эффективен при цестодозах (гименолепидоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз, тениоз), парагонимозе и дикроцелиозе и при гименолепидозе.

Ивермектин — препарат выбора для лечения инвазии Strongyloides stercoralis. При иммунодефиците и гиперинфекции дозы применяют до получения отрицательных анализов кала и мокроты на личинки в течение двух недель.

Триклабендазол применяют при инвазиях, вызванных Fasciola hepatica. Альтернативные препараты — битионол (более токсичен) и нитазоксанид.

Противопротозойные средства используют для лечения инфекций, вызванных простейшими.

Важные аспекты лечения:

Противопоказания. У каждого препарата есть ограничения: беременность, лактация, детский возраст, заболевания печени и почек, индивидуальная непереносимость компонентов. Например, мебендазол противопоказан при беременности.

Контроль состояния. В процессе лечения может потребоваться регулярный контроль крови (например, уровня лейкоцитов и аминотрансфераз при приеме албендазола).

Симптоматическая терапия. При необходимости назначают антигистаминные средства для предотвращения аллергических реакций, сорбенты для выведения токсинов, препараты для коррекции анемии, поливитаминные комплексы.

Профилактика повторного заражения. Важно соблюдать правила гигиены, проводить одновременное лечение всех совместно проживающих лиц, тщательно убирать помещения.

Контроль эффективности. После завершения курса лечения необходимо повторно сдать анализы для подтверждения выздоровления.

Продукты против глистов и других паразитов для профилактики

По словам дипломированного семейного нутрициолога, парафармацевта Юлии Поповой, есть восемь продуктов, эффективность которых подтверждена исследованиями.

1. Тыквенные семечки

Экстракт семян тыквы буквально парализует паразитов, повреждая их внешние покровы. Секрет в аминокислоте кукурбитине.

Схема: Семечки должны быть сырыми, не жареными. Вариант применения — растереть около 30 граммов семян с ложкой меда и съесть утром натощак. Курс 10-14 дней, лучше делать три курса с перерывом в неделю.

2. Сушеные лисички

«Настоящий природный антибиотик. В лисичках есть вещество хиноманноза, которое, в отличие от химии, не травит паразитов, а блокирует их нервную систему и даже растворяет оболочки яиц. Но хиноманноза разрушается при нагреве выше 60 °C, поэтому нужны сушеные грибы», — отметила эксперт.

Схема: Смолотые в кофемолке в порошок лисички принимать его можно двумя способами: либо просто запивать водой по одной чайной ложке порошка раз в день (детям пол-ложки), либо заливать эту же ложку стаканом теплой воды, настаивать 20 минут и выпивать. Курс — 20-30 дней. Можно так же добавлять в готовую не горячую еду для профилактики.

3. Чеснок

Мощный борец с простейшими. Вызывает окислительный стресс у паразитов, разрушая их клетки за счет аллицина.

Схема: можно давить зубчик в салат, но для эффекта чаще используют слабый настой: два-три измельченных зубчика на стакан воды, настоять ночь и выпить утром.

4. Полынь

«Ученые доказали, что вещество артемизинин из полыни эффективно против описторхоза — тяжелого поражения печени. Но внимание: это сильнодействующее растение, которое может стать токсичным в больших дозах», — советует Попова.

Схема: курсами, строго по рецепту производителя. Обычно используется порошок из сухой травы на кончике ножа, начиная с малых доз, чтобы не навредить. Можно приобрести капсулированный вариант.

5. Корень одуванчика

Не только снижает количество паразитов, но и защищает печень от повреждений благодаря антиоксидантам. Его можно настаивать в стеклянном термосе и пить как чай — чайная ложка корня на стакан кипятка.

6. Кора осины

«Это тяжелая артиллерия, особенно против сосальщиков (например, тех же описторхов), которые живут в печени и кишечнике. Фенолгликозиды в ее составе проникают в организм паразита, парализуют его и разрушают его покровы, а желчегонные компоненты помогают быстро и безопасно вывести „непрошеных гостей“ из организма. Это делает ее особенно ценной в комплексных программах очищения», — отмечает эксперт.

Схема: самый простой способ — купить кору в аптеке и заваривать по инструкции: обычно две столовые ложки на стакан кипятка, греть на водяной бане 15 минут, пить по две-три столовые ложки до еды. Курс до трех недель, перерыв неделю и повторный курс. В связи с горьким вкусом можно приобрести в капсулах.

7. Можжевельник

Экстракты плодов можжевельника активны против лямблий и трихомонад. Он создает в кишечнике среду, непригодную для размножения «непрошеных гостей».

Схема: Экстракт можжевельника можно приобрести в качестве готового препарата и принимать по инструкции. А можно добавлять в чайные сборы для дополнительного эффекта.

8. Семена папайи

Экзотика, но проведенные эксперименты показывают, что прием смолотых семян папайи, снизил количество яиц аскарид на 63%. Ферменты в семенах разрушают защитный слой круглых червей.

Схема: Растительный энзим папаин проще всего использовать в виде БАД.

Общие правила домашней терапии:

Любые травы и семена требуют строгого соблюдения дозировки и длительности курса (обычно две-четыре недели). Как правило, курс необходимо повторить с перерывом в одну-две недели как минимум дважды, чтобы воздействовать не только на взрослых паразитов, но и на высеянные ими цисты.

Во время чистки важно сменить рацион: уберите сладости и хлебобулочные изделия — это любимая еда паразитов. Добавьте больше клетчатки (овощи, зелень), она сработает как естественный сорбент и поможет вывести токсины, вырабатываемые непрошенными гостями.

«Если вы видите у себя или близких такие симптомы, как резкое похудение, сильная слабость, боли в животе, аллергия без причины, непонятные высыпания на коже или следы крови в кале, необходимо обратиться к врачу. Это не простая простуда, гельминты могут вызывать анемию, непроходимость и поражение печени», — советует Попова.

Домашние средства — это хорошая профилактика и поддержка, но при реальном заражении нужны анализы и серьезные препараты, которые назначит только медик.