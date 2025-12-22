Астрономическое чудо Рождества: что известно о параде планет в ночь с 6 на 7 января

В начале 2026 года землян ждет уникальное астрономическое событие — солнечный парад планет. Он совпадает с Рождеством Христовым. Ученые называют явление исключительным: подобное сочетание небесных тел и даты случается раз в несколько столетий.

Что такое парад планет и почему он солнечный

Парад планет на Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Фото: 5-tv.ru

Парад планет — не реальное выстраивание небесных тел в линию, а оптическая иллюзия. С Земли кажется, что планеты «выстроились в ряд», но на деле их разделяют сотни миллионов километров.

«Парад планет — это оптическая иллюзия. Кажется, что планеты стоят рядом, но в действительности они разделены расстояниями в сотни миллионов километров. Это происходит потому, что их орбитальное движение временно выстраивает их на одной линии относительно нас», — поясняет «Известиям» почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков.

Солнечным парадом называют конфигурацию, при которой планеты выстраиваются в одну линию по одну или обе стороны от Солнца.

Когда ждать парад планет в 2026 году

По данным президента фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елены Орловой, ближайший солнечный парад планет произойдет в ночь с 6 на 7 января 2026 года.

«Марс, Венера и Меркурий окажутся почти в одной точке рядом с Солнцем. Это редчайшая конфигурация, ведь орбиты всех трех планет наклонены под разными углами. Чтобы угловое расстояние сократилось до одного градуса, требуется особая геометрия движения тел, которая складывается лишь раз в несколько столетий», — рассказывает эксперт.

Как увидеть парад планет в январе 2026 года

К сожалению, невооруженным глазом парад планет не разглядеть. Причина проста: явление происходит слишком близко к Солнцу.

«Свет Солнца полностью перекрывает сияние планет. Используя телескоп, можно повредить зрение, если солнечный луч попадет в оптику. Такие явления фиксируются исключительно с помощью научной аппаратуры — коронографов и спутниковых приборов», — предупреждает Сергей Чумаков.

Елена Орлова подтверждает: для обычных наблюдателей событие останется теоретическим.

«К сожалению, этот парад планет увидеть не удастся: свет Солнца „перебьет“ свет планет. Даже при помощи бинокля или телескопа наблюдать явление небезопасно: случайное попадание солнечного луча в оптику может повредить зрение. Поэтому этот парад планет останется событием, которое можно проследить лишь по расчетам астрономов, а не на ночном небе», — подчеркивает исследователь.

В чем уникальность рождественского парада планет

Согласно расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, соединение Марса и Венеры с Солнцем в текущем тысячелетии случится всего четыре раза:

Январь 2026 года;

Июнь 2267 года;

Декабрь 2324 года;

Декабрь 2623 года.

Но особенно редок именно «рождественский» вариант: вероятность того, что столь тесное соединение планет с Солнцем придется на конкретный календарный день, оценивается как один раз в 20 тысяч лет.

Как происходит парад планет

Сейчас Марс и Венера уже сближаются с Солнцем (расстояние около 10 градусов: Марс слева, Венера справа);

К новогодней ночи дистанция сократится до 2–3 градусов;

С 6 по 8 января угловое расстояние уменьшится до 1–1,2 градуса — наступит максимальное визуальное сближение, совпадающее с рождественским периодом.

Дополнительный аккорд: 22 января 2026 года

22 января к «параду» Венеры и Марса присоединится Меркурий. В этот день все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и вместе с ним сформируют почти ровную ромбовидную фигуру. Визуально она будет напоминать четырехлучевой Вифлеемскую звезду.

Следующего подобного явления ждут лишь в июне 2235 года. Схождение всех трех планет вблизи Солнца (в пределах 10 градусов) в следующий раз прогнозируется только в сентябре 2038 года.

Когда был предыдущий парад планет

Последний заметный парад планет наблюдался 28 февраля 2025 года. Тогда в один ряд выстроились Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Причем четыре планеты — Меркурий, Венера, Юпитер и Марс — можно было увидеть невооруженным глазом.