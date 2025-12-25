Рождественская загадка: как наука пытается объяснить появление Вифлеемской звезды

Вифлеемская звезда, предвестившая волхвам рождение Иисуса Христа, остается одним из самых известных и загадочных символов Рождества. Ее упоминание в Евангелии вызывает многовековые дискуссии.

Современные ученые предлагают разные версии ее возникновения — от соединения планет до вспышки сверхновой. Но ни одна из гипотез пока не стала общепризнанной.

Что говорит Евангелие

Три волхва возлагают свои дары — золото, ладан и мирру — перед Иисусом, в то время как сияет Вифлеемская звезда. 1875 год. Фото: www.globallookpress.com

Согласно Священному Писанию, яркая звезда зажглась в момент рождения Иисуса Христа. Она указала волхвам путь к дому, где находился младенец: «Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец» (Мф. 2:9).

Это описание породило немало вопросов. Один из них: что представляло собой небесное тело, привлекшее внимание волхвов?

Звезда как божественный знак

Многие богословы полагают, что Вифлеемская звезда не была обычным небесным телом. Так, толкователь Священного Писания Феофилакт Болгарский утверждал: звезда представляла собой божественную и ангельскую силу, явившуюся в образе звезды.

По его мнению, Господь использовал знакомый волхвам знак (поскольку они занимались изучением звезд), чтобы привлечь их внимание.

Сходной точки зрения придерживался и святитель Иоанн Златоуст, считавший, что звезду следует понимать как особую ангельскую силу.

Астрономические гипотезы

Ученые предлагают несколько версий, объясняющих природу Вифлеемской звезды.

1. Соединение планет

В 1614 году немецкий астроном Иоганн Кеплер предположил, что в 7 году до н. э. произошла серия из трех соединений Юпитера и Сатурна. По его мнению, сближавшиеся планеты могли быть видны с Земли и стать тем самым знамением.

Однако современные расчеты показывают, что расстояние между планетами составляло около двух диаметров Луны — вряд ли это могло произвести на волхвов столь сильное впечатление.

Более поздние исследования выявили еще одну серию астрономических событий. Как пишет Газета.ру, в 3–2 годах до н. э. произошло семь соединений космических тел, включая три сближения Юпитера и Регула (самой яркой звезды в созвездии Льва).

Особенно примечательно близкое соединение Венеры и Юпитера 17 июня 2 года до н. э. и в августе 3 года до н. э.

Тем не менее эти явления вряд ли могли быть Вифлеемской звездой: они наблюдались на западе при заходе Солнца, а значит, не могли указать волхвам путь на юг из Иерусалима в Вифлеем.

2. Комета Галлея



Комета Галлея была видна с Земли в 12 году до н. э. на протяжении примерно 60 дней. Теоретически она могла бы стать кандидатом на роль звезды, однако в то время астрономы уже умели отличать кометы от других небесных тел и считали их плохим предзнаменованием.

Кроме того, профессор астрономии Род Дженкинс указывал на хронологическое несоответствие.

«Так как Евангелие от Матфея, где упоминается Вифлеемская звезда, было создано, скорее всего, между 85-м и 90 годом нашей эры, то автор, вероятно, описал увиденную им при жизни комету Галлея. А нам известно, что она появилась в 66 году. Это никак не укладываются в предполагаемые временные рамки рождения Христа — между шестым годом до нашей эры и четвертым годом нашей эры», — утверждал он в своей статье.

3. Новая или сверхновая звезда

Корейские и китайские астрономы зафиксировали появление необычного объекта в 5 году до н. э. Он был виден на протяжении 70 дней и не двигался — так же, как и Вифлеемская звезда, «висевшая» над домом Марии и ее младенца.

В 2005 году появилась гипотеза о том, что Вифлеемская звезда могла быть сверхновой, вспыхнувшей рядом с галактикой Андромеды (2,52 млн световых лет от Земли). Хотя обнаружить следы сверхновой в другой галактике крайне сложно, ученым удалось найти остатки такого объекта в Андромеде.

4. Гелиакический восход



Некоторые исследователи трактуют выражение «на востоке» из Евангелия не как указание на сторону света, а как астрономический термин — гелиакический восход. Это явление означает первый после периода невидимости утренний восход звезды или планеты.

Однако другие переводчики уверены: в Евангелии нет специфической астрономической лексики, и «на востоке» — просто указание на направление.

5. Покрытие Юпитера Луной

Астроном Майкл Мольнар полагает, что Вифлеемской звездой могли стать события 20 марта и 17 апреля 6 года до н. э. — покрытие Юпитера Луной. При этом явлении один космический объект проходит перед другим, заслоняя его часть.

С одной стороны, такое покрытие вряд ли было заметно невооруженным глазом. С другой — если волхвы были образованными астрономами, они могли обратить на него внимание, в отличие от царя Ирода, который удивился их визиту.

Комета на фреске Джотто

Интересную деталь можно обнаружить в искусстве. В капелле в итальянской Падуе хранится фреска Джотто ди Бондоне (XIV век), изображающая поклонение волхвов. На небосводе художник запечатлел не звезду, а комету.

Мог ли великий мастер намеренно отойти от текста Писания? Или он располагал какими-то особыми знаниями о природе небесного знамения? Этот вопрос остается открытым.

Несмотря на множество гипотез, ни одна из них не получила всеобщего признания. Причин этому несколько.

Дело в том, что даты предполагаемых астрономических явлений не всегда совпадают с вероятным временем рождения Христа. Также то, что считалось добрым предзнаменованием для одних народов, могло быть дурным знаком для других. А разные переводы и толкования Евангелия порождают различные понимания описанного явления.

Так, в 2007 году профессор астрономии Дэвид Хьюз выступил против версии с кометой. В древности они ассоциировались со смертью и бедствиями, что плохо согласуется с радостным событием Рождества.

Вместо этого он предложил рассматривать редкое тройное соединение Сатурна и Юпитера в созвездии Рыб в 7 году до н. э. Для зороастрийских жрецов (которыми, вероятно, были волхвы) Юпитер символизировал царскую власть, а Рыбы — Израиль.

Тайна Вифлеемской звезды остается неразгаданной. С одной стороны, богословы видят в ней божественный знак, с другой — ученые ищут рациональное объяснение. Возможно, истина лежит где-то посередине, объединяя духовное и материальное.

Пока же Вифлеемская звезда продолжает вдохновлять исследователей, художников и верующих, оставаясь одним из самых волнующих символов Рождества.