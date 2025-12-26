«Рядом с вами тысячи живых существ»: кто живет в постели и чем это опасно

Где и за что вас могут покусать паразиты? Номера в бюджетном отеле и премиум-гостинице — какой оказался грязнее? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Клопы и клещи: даже роскошный отель не гарантирует безопасности

Фото: 5-tv.ru

Российских туристов в Египте атакуют клопы. Отдыхающие, которые заплатили за путевки сотни тысяч рублей, находят насекомых в четырех- и пятизвездочных отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Певицу Славу клопы искусали на Мальдивах. За отдых на экзотических островах звезда, по ее признанию, отдала 80 тысяч долларов — это около шести миллионов рублей.

«С добрым покусанным. Я еще этих клопов с собой привезла. На майке. Меня еще живот весь обкусали», — говорит певица Слава.

Фото: 5-tv.ru

Что можно найти в номерах московских отелей и так ли в них чисто, как кажется на первый взгляд? Для проверки были забронированы два номера — в гостинице эконом-класса и в отеле класса люкс.

Обнаружить то, что скрыто под белоснежными простынями, помогают эксперты со специальным оборудованием. Проверку начинают с бюджетного номера и визуального осмотра мест, где могут жить непрошеные гости.

«Осматриваем внимательно в поисках постельных клопов подушки. Клопы любят прятаться в швах. Различные черные точки — следы жизнедеятельности, яйца, либо там могут ползать взрослые или юные особи», — поясняет дезинфектолог Николай Дубинин.

Вы никогда не спите одни: чем опасны постельные клещи

Фото: 5-tv.ru

Оказалось, что в недорогом номере проблемы с чистотой можно заметить даже невооруженным глазом.

«Здесь у нас синтепон белый, чистый. Что нельзя сказать обо всем белье, потому что белье на этой постели очевидно грязное», — отмечает дезинфектолог Николай Дубинин.

Намного ли чище в люксовом отеле, расскажут позже. А пока — о тех, кто живет в кровати и может довести до астмы. Эксперты Роскачества исследовали 15 образцов подушек, представленных на отечественных прилавках. Результаты оказались печальными.

«В 12 подушках мы обнаружили клещей, к счастью, не живых, и в этих же подушках было много пыли», — сообщает эксперт Роскачества Наталья Филатова.

В одном грамме обычной домашней пыли могут жить до 30 тысяч клещей-дерматофагов. В двуспальной кровати их популяция иногда достигает двух миллионов. Размером они меньше трети миллиметра.

У них восемь цепких лап с присосками, чтобы держаться за волокна ткани. Глаз и легких у пылевых клещей нет — они дышат всем телом и буквально впитывают влагу из воздуха.

«Если вы лежите в постели, вам одиноко, грустно, вспомните, что рядом с вами тысячи живых существ. Клещи питаются спущенными чешуйками эпидермиса человека и той микрофлорой, которая на этих чешуйках развивается», — поясняет ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Лопатина.

Главный рассадник пылевых клещей в спальне — пуховые подушки

Фото: 5-tv.ru

Чтобы переварить сухую кожу и перхоть, желудок пылевых клещей вырабатывает мощные ферменты. Они выходят наружу вместе с отходами до 20 раз в день. Именно эти микроскопические «бомбы» и бьют по иммунитету.

«Могут быть кожные проявления, атопический дерматит. Или, наконец, самое тяжелое — это бронхиальная астма», — говорит ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Лопатина.

Главный рассадник пылевых клещей в спальне — пуховые подушки, которые традиционно считаются премиальными. Эксперты рекомендуют аллергикам выбирать другие материалы.

«Самыми гипоаллергенными материалами считаются синтепух, холлофайбер, шелк или растительные волокна типа бамбука», — рассказывает эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Как снизить аллергенную нагрузку: чистота — залог здоровья

Фото: 5-tv.ru

Полностью стерилизовать квартиру невозможно, но снизить аллергенную нагрузку реально. Врачи и дезинфекторы советуют соблюдать режим стирки наволочек, простыней и пододеяльников.

«Нужно белье стирать каждую неделю при температуре не меньше 70 градусов», — говорит аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Терехов.

Эксперты возвращаются к проверке столичных гостиниц. В бюджетном номере, помимо грязного матраса и несвежего белья, обнаруживаются проблемы с вентиляцией.

«Открываем кондиционер — это довольно просто и нужно знать каждому. Дальше видим заполненную пылью сетку», — поясняет дезинфектолог Николай Дубинин.

Самая большая опасность таилась в ванной комнате.

«Черная плесень в углах раковины. Мы подсвечиваем ее ультрафиолетовой лампой. Она флюоресцирует — значит, плесень живая и активно размножается», — говорит дезинфектолог Николай Дубинин.

Фото: 5-tv.ru

Проверка продолжается в отеле премиум-сегмента. Визуально номер выглядит безупречно, но эксперт видит другую картину.

«Здесь много волос на матрасе. Смотрите. И здесь, и здесь. И под матрасом», — рассказывает дезинфектор Зафар Собиров.

Даже в дорогих номерах пыль может накапливаться годами.

«Мы пропылесосили половину этой площади, и в резервуаре уже есть пыль», — отмечает дезинфектор Зафар Собиров.

Оба отеля за чистоту получили от экспертов оценку «неудовлетворительно», хотя визуально чище оказался дорогой вариант. Чтобы минимизировать вред от проживания в таких номерах, врачи рекомендуют при заселении осмотреть швы матрасов и каркас кровати на предмет черных точек или пятен крови — это следы клопов.

Аллергикам советуют просить заменить пуховые подушки на синтетические и не забывать проветривать номер, чтобы снизить влажность. По возвращении домой всю одежду из чемодана необходимо сразу отправлять в стирку при температуре не ниже 60 градусов.