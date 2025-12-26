Смерть питомца безнаказанной не останется: как привлечь ветклинику к ответственности

Почему для них деньги важнее жизни собаки? Откуда в карте умершего животного появляются диагнозы, которых не было? И как отличить компетентного ветврача от шарлатана? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что происходит за закрытыми дверями ветклиник

В том самом месте, где должны спасать жизни домашних любимцев, для некоторых людей в белых халатах чей-то любимец — не пациент, а всего лишь потенциальная проблема, которую нужно либо выгодно решить, либо тихо избавиться от нее.

«Я пришла домой поздно, около 11. Смотрю, Честер дышит тяжело. И я его схватила сразу, и мы побежали в ближайшую ветклинику, и они говорят, что да, дыхание тяжелое, нужно в какую-то клинику, где есть кислородная камера. Потому что любая манипуляция должна быть рядом с кислородной камерой. И дали нам список. Мы сразу сели на такси и приехали туда. Нас осмотрел врач. Они сделали снимок, рентген», — рассказывает хозяйка собаки Елена Хлуднева.

У Елены с собой было только пять тысяч рублей — на эту сумму и провели исследования. При этом процедуры, которые не вписывались в бюджет, цинично отметали. Письменные просьбы хозяйки шпица дать рассрочку поднимались на смех.

«Вот она пишет: «Подписывайте договор! Я подпишу! В рассрочку, паспорт оставлю! Он же умрет!», — говорит хозяйка собаки Елена Хлуднева.

И далее не менее цинично перечисляли, что сделали бы собаке, если бы заплатили. Честеру тем временем становилось все хуже. Но для этих врачей упущенная выгода оказалась важнее жизни животного.

«Мне сказали, что его больше нет»

Возможно, окажи ветеринары своевременную помощь, все не закончилось бы так трагично.

«Мне перезванивают и говорят, что его больше нет», — делится хозяйка собаки Елена Хлуднева.

Почему собака, которой проводили реанимацию, не была должным образом обследована? Ответы на эти вопросы дает независимая экспертиза, которая разбирает каждую запись и каждый документ.

«Если они ставят, что отек легких и острая дыхательная недостаточность, соответственно, в легких должны быть изменения. Я этих изменений не увидела. Полагаю, что данные диагнозы были поставлены клиникой уже после гибели, чтобы скрыть халатность», — утверждает судмедэксперт Раиса Симчевская.

По мнению специалиста, собака погибла из-за неправильно поставленного диагноза и отсутствия необходимой помощи. В ту же ветлечебницу обратилась и Ольга. У ее собаки была небольшая опухоль. Сначала ей ошибочно лечили суставы. Когда диагноз «саркома» стал очевиден, лапу пришлось ампутировать. После этого начался настоящий кошмар.

«Я уже понимала, что он проваливается — то ли в кому, то ли куда. Температура была 42. Вышла ночная дежурная, померила температуру и ушла. Мы сидим пять минут, десять минут, 15 минут, и я понимаю, что мы теряем время», — вспоминает хозяйка собаки Ольга Пяткина.

Безразличие ночной смены обернулось тяжелейшими осложнениями. Шов разошелся, началось воспаление. Позже выяснилось, что операция была проведена с ошибками: вместо мышечной «подушки» осталась оголенная кость, которая заживала целый год.

«Минимальный ценник ночью — 30 тысяч. Мы заплатили больше 300. Честно, не знаю, за что. У меня нет распечатки — мне ее не дали», — говорит хозяйка собаки Ольга Пяткина.

Как защищать свои права

За что берут такие деньги — за изуродованное животное, неверный диагноз и медицинскую «помощь», которая оборачивается годом мучений или смертью? Эти истории вышли далеко за рамки частных случаев и вызвали общественный резонанс.

«Первое и самое главное — труп животного никогда не отдавать на кремацию. Нужно сразу написать заявление, забрать тело, отвезти в госветстанцию, провести вскрытие и анализы. После этого можно бодаться с клиникой», — поясняет адвокат Константин Ерохин.

Как выбрать хорошую ветклинику

Но как не допустить подобного и выбрать клинику, в которой действительно помогут?

«Стоит обратить внимание на уголок потребителя и наличие юридического лица. Если это веткабинет, где один врач делает все — анализы, УЗИ, кардиограмму и операцию, — это повод насторожиться», — отмечает ветеринар Мария Шилина.

Разумная осторожность и внимание к конкретному месту и специалистам, в чьи руки вы отдаете своего питомца, могут спасти ему жизнь.