Шумные соседи мешают жить? Рассказываем, как вернуть тишину и спокойствие в дом

Что делать, если вам мешают спать? Когда акустическое загрязнение убивает и способно ли оно убить человека? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Трагедия из-за бытового конфликта

Фото: 5-tv.ru

Зверское убийство произошло на фоне бытового конфликта. 32-летний москвич до смерти забил молотком свою соседку и ее шестилетнего сына. Их тела нашли в одной из высоток в Котельниках. Полиция вышла на преступника по цепочке кровавых следов.

«В квартире в одном из многоквартирных домов на улице Сосновой в городе Котельники обнаружены трупы местной жительницы и ее шестилетнего сына с многочисленными телесными повреждениями», — сообщает начальник отдела взаимодействия со СМИ прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Даже звезды в растерянности. Сергей Зверев давно мечтает сбежать от собственных соседей.

«Они стали еще шумнее. Теперь у них появилась труба, которая гудит громко. Да, она просто гудит громко», — жалуется стилист Сергей Зверев.

Это может спровоцировать невроз и депрессию. А длительное акустическое воздействие приводит к сокращению жизни.

«Вызывая тем самым повышение давления, провоцируя сосудистые кризы. А гипертонический криз ведет к сосудистым катастрофам — это инсульты, это инфаркты», — подчеркивает невролог, психиатр Татьяна Виноградова.

Выход есть: способы борьбы с шумными соседями

Фото: 5-tv.ru

На сайтах объявлений полно предложений разобраться с шумными соседями: пять тысяч рублей — и к неугомонным выезжает суровый мужчина, за десять — ударная группа.

Остается надеяться, что эти так называемые специалисты не нарушают своими методами закон. Все же существуют цивилизованные способы.

«У меня самый ближайший сосед, прилегает чья стена к моей квартире. В 4:30 заводит собаку, которая не лает, а звенит. Мы с ним начинаем ссориться, в итоге ругаться. И слава богу, мое счастье, что они с этой квартиры съехали вместе с собакой. Тишина и спокойствие, мне кажется, для каждого человека очень важно», — делится певица Оксана Почепа (Акула).

В итоге певица Акула сделала звукоизоляцию. Звукоизоляция бывает каркасная и бескаркасная. Первая представляет собой основу из металлических профилей, внутри которых монтируются шумоизоляционные материалы. Бескаркасная шумоизоляция — это готовые к установке сэндвич-панели, где материалы склеены. Уровень шумоподавления у нее ниже, чем у каркасной.

В целом все системы поглощения шума работают по принципу бронежилета и выглядят как бутерброд из материалов, которые поглощают и рассеивают звук.

Вот обычная бескаркасная панель. Ее толщина — от трех до пяти сантиметров. Она легко монтируется и весьма недорогая.

«Здесь есть мощный, хороший звукоотражающий слой — это два гипсоволокнистых листа. И есть звукопоглощающий слой — это минеральная плита», — поясняет руководитель компании по установке звукоизоляции Максим Стерехов.

А это — каркасная система с так называемым замкнутым контуром. Ее толщина почти 15 сантиметров. После стен такую же конструкцию монтируют на потолке.

«Здесь у нас идет демпферная лента. Она убирает жесткую связь между металлом профиля и песковой панелью», — объясняет руководитель компании по установке звукоизоляции Максим Стерехов.

Слишком сложно и затратно? Тогда пусть это сделает сам нарушитель спокойствия. В начале декабря в Хабаровске суд обязал одного неугомонного жильца звукоизолировать свою квартиру, чтобы не мешать соседке снизу. Справедливости добилась и молодая семья из Воронежа.

Супруги устали слушать грохот сверху и подали иск. Теперь их сосед обязан сделать новый пол и выплатить 25 тысяч рублей моральной компенсации. Экспертиза зафиксировала: уровень шума доходил до 100 децибелов (дБ).

«Тот шум, который варьируется до 30 дБ, мы воспринимаем просто как фон. Все, что выше 30 дБ, оказывает на организм патогенное воздействие. Доказано, что шум выше 150 дБ для человеческого организма считается смертельным», — говорит невролог, психиатр Татьяна Виноградова.

«Уполномоченный орган или муниципальное образование имеет право обратиться со специальным иском о выселении гражданина, который систематически нарушает права других жильцов, с выставлением жилого помещения на публичные торги», — разъясняет юрист Станислав Мельник.

Для правового разрешения проблемы необходимо: собрать доказательства, заручиться поддержкой свидетелей, составить коллективную жалобу с подписями жильцов и только после этого обращаться в полицию и суд.

Лучше всего объединиться с соседями еще на этапе ремонта, договориться и совместно сделать шумоизоляцию — так можно избежать множества проблем в будущем.