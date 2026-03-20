Адепты «Григорианства»: как парикмахер Гриша Кат создал культ вокруг своих стрижек

Многие пользователи соцсетей знают Григория Ката благодаря его креативным слоистым стрижкам и ставшей мемом фразой «Григорий, это ****** (капец — Прим. ред.)».

В свои 25 лет он стрижет блоггеров и музыкантов, собирает миллионные просмотры на свои видео, любит черный юмор и отсылки к не менее черным и бывшим некогда популярными мемам, а его фанаты в шутку зовут себя «адептами Григорианства». Но как он прошел этот путь?

Об этом Григорий рассказал эксклюзивно 5-tv.ru прямо во время «подстрижки».

Первая стрижка бесплатно: начало карьеры Гриши Ката

История Гриши началась еще в 13 лет.

«Я раньше занимался волейболом, был профессиональным спортсменом и стриг чуваков из своей команды. Ну, и еще своего деда. Вот, собственно, примерно так я начал свой путь в данной профессии. Я понял, что спорт — это не мое, и лучше я буду стричь волосы. Нормальная тема», — смеется парикмахер.

Конечно, первые стрижки он делал бесплатно. А на первой платной честно заработал 250 рублей.

Однако все изменилось в 16 лет — тогда Григория пригласили работать в салон. А точнее, в топовый салон Нижнего Новгорода, откуда он родом.

«На тот момент мне сильно повезло. Я просто сидел в соцсетях, следил за новостями этого салона, подписался на арт-директора. И он мне сам написал: „Че, стрижешь?“. Я говорю: „Да“. „Не хочешь у нас поработать?“ — а я вообще давно мечтал. Собственно, так и началась карьера, так скажем», — делится Григорий Кат.

В салоне его первая стрижка стоила 1200 рублей. Сейчас — примерно в шесть раз больше. По факту, для столь популярного московского парикмахера, еще и медийного, такой ценник можно назвать смешным.

Кат шутит: «На эти деньги даже штаны нормальные не купишь». Однако не торопится задирать цены, притом что во все рабочие дни запись у него полная. Говорит, что считает правильным оставлять возможность у него подстричься для тех, кто этого хочет, что его стрижка не обязана становиться предметом роскоши.

Начал в эпоху винишко-тян: как формировался стиль Григория Ката

Под стрижками Гриши по сей день пишут: «Григорий, это ****** (капец. — Прим. ред.)». Сейчас уже, скорее, сохраняя дань традиции.

Если честно, когда видео с результатом впервые попалось мне на глаза зимой 2024-го, у меня были примерно такие же мысли. Я не ставила «лайк», не досмотрела пару секунд до конца, однако алгоритмы Instagram* настойчиво предлагали мне все новые и новые ролики.

Спустя примерно пять роликов стрижки начали казаться не такими уж и плохими. Спустя еще десять — прикольными. А дальше… Дальше я смирилась и стала адептом «Григорианства». Иногда, кажется, соцсети сами знают, что нам нужно.

И таких людей тысячи по всей России. Именно тех, кто стрижется у Гриши, полностью доверяясь его вкусу: по приходу он спрашивает только какие-то пожелания типа длины, но делает все по-своему. Следят за ним при этом миллионы.

Конечно, так было не всегда. Когда-то он также стриг карешки (вспоминаем 2к17 и винишко-тян — кстати, стиль Гриши начал формироваться именно в этом году), полубоксы, делал ровные срезы. Его пушистую каскадную слоистость отказывались принимать — первых моделей Григорий Кат подстригал бесплатно. Но потом, как говорится, пошло-поехало — примерно в 2020–2021 году.

«Изначально такого спроса вообще не было. Он появился, когда начали нормально работать мои соцсети», — признался Кат.

При этом на его стиль никак не повлияли другие парикмахеры — его он нашел сам, никак не вдохновляясь чьими-либо еще работами.

«Я вдохновляюсь абсолютно другими штуками, которые не связаны с этим (т.е. парикмахерским — Прим. ред.) миром. Но в любом случае все мое вдохновение идет из каких-то визуальных штучек. Допустим, мне очень нравится следить за архитектурой, за дизайнами интерьеров. Меня вот такие вещи вдохновляют по большей мере. А следить за стрижками — вообще не моя тема», — объясняет парикмахер.

Кстати, в «григорианском» стиле стрижет не только Кат, но и его команда — некоторых ребят он обучил сам с нуля, кто-то повышал у него квалификацию. И десятки подражателей, на которых он нисколько не обижается.

Стрижка для Генсухи и Травмы: клиенты Гриши Ката

Среди клиентов Григория Ката есть как и обычные люди, так и те, кто в принципе предпочитает нефорский (то есть неформальный. — Прим. ред.) стиль. В соцсети он транслирует в основном женские стрижки, однако мужчины тоже частые клиенты Гриши.

Спрашиваю, бывали ли у него те, кто уходил после стрижки в ужасе?

«Процентов пятьдесят. Но они все равно возвращаются», — шутит Кат, кивая на мое замечание о стокгольмском синдроме.

На самом деле, такие ситуации и вправду бывали — но в самом начале его парикмахерской карьеры.

«Сейчас, как правило, у меня максимальный фильтр от таких ситуаций, потому что люди полностью понимают, куда они идут и за чем они идут. В целом они уже полностью знакомы с моей стилистикой и максимально лояльны к тому, что я делаю», — подчеркивает Григорий.

Если среди клиентов Ката и много известных в медиа людей. Например, певец Илья Травма (ТРАВМА), изначально залетевший в топы чартов благодаря ремиксу на «Плохую девочку», а после — с треком «Мир остановился».

«Думаю, Илюха был первым. Но я не отношусь к этому как к коллаборации, на самом деле это просто мои любимые клиенты», — говорит Григорий.

С Травмой он познакомился в интернете, еще когда сам жил в Нижнем Новгороде — то есть более полутора лет назад. Они довольно быстро сдружились. Были и другие: стримеры, реперы, блоггеры… Например, блогер Эмобойфренд, стримерша Наталья Генсуха, реперы Владислав Soda Luv, Сергей 9mice и Дмитрий Kai Angel (они оба раньше были дуэтом Viperr).

Также персонально для новичков в его подстрижках Григорий Кат дал совет… А точнее, для тех, кто еще не уверен в своей готовности к экспериментам.

«Если человек боится вводить что-то новое и экстремальное в свой образ, значит, не надо ничего вводить. Это будет не органично, все должно быть от чистого сердца. Если есть сомнения — значит, оно вам не надо», — подчеркнул парикмахер.