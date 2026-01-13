Онкология радикально меняет жизнь не только самого больного, но и его близких. Страх, растерянность и чувство беспомощности — естественные реакции на болезнь, когда она касается родного человека.

Как вести себя в такой ситуации, что говорить и почему важно открыто выражать свои чувства, рассказала клинический психолог и онкопсихолог Анастасия Филиппова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Дайте право на чувства

5-tv.ru

По словам специалиста, первое, с чем сталкиваются и сами пациенты, и их близкие, — это эмоциональный шок. Мысли путаются, появляется страх, а иногда и ощущение, что сил просто не осталось.

«Я не могу не сказать о том, что ни один врач, ни один совет, ни одна терапия не отменяет мыслей о том, что вы устали, что нет сил, что вы боитесь. И это нормально», — подчеркивает эксперт.

Одна из главных ошибок, по словам онкопсихолога, — попытка «держаться», делать вид, что все в порядке, и запрещать себе эмоции. Страх, злость, слезы, апатия — это не слабость, а естественная реакция на сильную внутреннюю травму.

«Это реакция организма на внутренний надлом, на внутреннюю травму, которая разворачивается внутри человека, когда он узнает о непростом периоде и о непростом диагнозе», — объясняет специалист.

Важно не требовать от себя или от близкого постоянного оптимизма и улыбки. Не нужно надевать маску «сильного человека».

«Дайте себе право прожить все чувства, разрешите себе их. И слезы, и гнев, и злость, и апатию. И право соглашаться с тем, что вы устали», — говорит Филиппова.

Не менее важно говорить о своих переживаниях вслух — с психологом, друзьями, родственниками.

«Говорите о своих чувствах. Обязательно с психотерапевтом, с онкопсихологом, с друзьями, с близким человеком. Не закрывайтесь», — советует она.

Молчание усиливает тревогу, тогда как разговор помогает справляться со страхом.

«Чем больше молчания, тем сильнее страх. Слово всегда исцеляет. Слово согревает и возвращает к жизни», — подчеркивает эксперт.

Не пугайте себя сценариями

Фото: 5-tv.ru

Когда диагноз касается близкого человека, в голове часто начинают прокручиваться самые страшные сценарии. Анастасия Филиппова призывает опираться не на фантазии, а на реальность.

«Важно держаться за факты, а не за сценарий в своей голове и не пугать себя», — отмечает она.

Сегодня множество людей преодолевают тяжелые диагнозы и живут в ремиссии.

«Онкология — это заболевание, и, как любое заболевание, это не приговор, и оно всегда лечится. Прогнозы, безусловно, индивидуальны. Но всегда есть шансы, должна быть вера и ваш настрой», — говорит эксперт.

Психолог напоминает: этот период — время, когда особенно важно заботиться о себе и о близком, находить простые опоры в повседневной жизни.

Маленькие ритуалы, которые помогают пережить трудный период

Фото: 5-tv.ru

Когда кажется, что ситуация вышла из-под контроля, поддержкой могут стать простые, на первый взгляд, вещи. Они не лечат болезнь, но помогают психике справляться с напряжением.

«Поэтому маленькие ритуалы. Дыхание. Изменить свои пищевые привычки. Хотя бы каждый день писать список благодарностей — трех событий, вещей, за что вы можете поблагодарить себя и жизнь», — перечисляет Филиппова.

Теплый душ, расслабляющая музыка, дневник эмоций, медитации, молитвы — все это помогает вернуть ощущение опоры.

«Это не магия, это дает определенные психические точки опоры», — поясняет онкопсихолог.

Отдельное внимание стоит уделить психологической помощи.

«Психологическая поддержка — это не роскошь, это то, что должно быть. Онкопсихолог, кризисный терапевт, группа поддержки — это инструменты, чтобы выдержать и свой страх, и измениться», — говорит эксперт.

Также важно не превращать онкологию у себя или у близкого в центр всей жизни и не воспринимать ее как врага.

«Разрешите себе быть собой, перестаньте бороться, потому что там, где борьба, очень много напряжения», — объясняет Филиппова.

Можно попробовать изменить отношение к происходящему — не как к наказанию, а как к этапу жизни.

«Постарайтесь отдаться жизни, процессу, и не бороться с болезнью, а подружиться с ней. Спросить: «Что ты хочешь мне сказать?» — говорит психолог.

Главное — помнить, что диагноз не отменяет личность человека. Даже самый сложный период можно прожить с заботой, поддержкой и теплом — к себе и к тем, кто рядом.