Голова, ноги или руки: то, что вы моете первым, раскрывает ваши скрытые страхи

Считается, что первая часть тела, которую человек моет в душе, может многое рассказать о его характере. Действительно, наши действия, жесты, привычки и мимика часто бывают подсознательными, но именно они раскрывают нас лучше всего.

Практический психолог Лилия Лазарева в беседе с 5-tv.ru рассказала, что именно по поведению человека в душе можно понять его внутреннее состояние. Внимание, уделяемое определенной части тела при мытье, может многое рассказать о ваших текущих приоритетах и заботах.

Так чего же вам не хватает, если в первую очередь вы начинаете мыть голову, ноги или руки?

Голова

Если человек сначала моет голову, это может указывать на его умственное перенапряжение. Ему хочется «разгрузить» мысли и облегчить состояние. Также его могут беспокоить материальные вопросы и амбиции: деньги, статус, признание в обществе.

Возможно, в этом случае нужна перезагрузка: новые впечатления, смена обстановки и фокуса внимания.

Лицо

Такой выбор может говорить о том, что человеку важна репутация и умение «держать лицо» в обществе, а также о зависимости от мнения окружающих. В этом случае стоит уделить больше внимания честности с самим собой и умению быть собой.

Шея

Если человек начинает первым делом мыть шею, то это может указывать на его стремление к самовыражению и творчеству. Ему важно больше общаться и выражать свои чувства.

Если же в жизни слишком много общения, то это может быть сигналом того, что организму требуется отдых от информационного потока.

Руки и корпус

Это может указывать на необходимость уделить больше внимания своим чувствам и внутреннему состоянию, проживанию эмоций. Также человека может сознательно или подсознательно волновать тема отношений — с самим собой, близкими или партнером.

И если вы первым делом моете эти части тела, то, вероятно, тема отношений требует особого внимания.

Ноги

Если при мытье в душе человек в первую очередь уделяет внимание ногам, это может означать, что ему важно сфокусироваться на теме здоровья или разобраться с переживаниями, связанными с этой темой.

Также это может отражать внутренний поиск и сомнения в правильности выбранного жизненного пути. Наконец, такое поведение может указывать на проблемы с физической активностью: либо на недостаток движения, либо на необходимость больше отдыхать.

Если человек моется в душе каждый раз с разных частей тела

В жизни бывают разные периоды, и в зависимости от внутреннего состояния может меняться запрос человека — а вместе с ним и то, какой части тела он уделяет внимание в первую очередь.

Бывает и так, что при каждом принятии душа человек начинает с разных зон тела. Это может говорить о творческом характере, открытости к переменам и гибкости мышления.

Однако иногда человек начинает мыться с определенной части тела просто по привычке — и не более того.

Важно помнить, что порой «банан — это просто банан». Тем не менее умение прислушиваться к сигналам собственного тела — полезный навык, который помогает лучше понимать себя.