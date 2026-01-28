Как правильно обустроить красный уголок и какие иконы нужны в доме

В каждом доме православного христианина должны быть иконы. Они служат важным инструментом для обращения к Богу и святым. Через их образы с помощью молитвы верующие просят о здравии, помощи, поддержке и заступничестве.

Церковь призывает молиться каждый день, поэтому наличие икон в доме православной семьи необходимо. Но в каком месте расположить их? Как правильно организовать в квартире красный уголок и какие иконы выбрать для него, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал руководитель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Иконы в доме: где разместить красный уголок

Домашний иконостас или красный уголок: где разместить иконы в доме и какие именно. Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев

Место для икон в доме называют красным уголком из-за особого символизма у восточных славян этого оттенка. Раньше этот цвет подчеркивал красоту и значимость.

Поэтому еще с древности иконы достойны лучшего места в домах христиан.

«Они должны быть не где-нибудь за чашками или книжками, не на какой-нибудь полке, на которую раз в год бросаешь взгляд, а в том месте, где удобно встать, обратиться к Господу», — подчеркнул священник.

Это может быть освобожденная от книг полка или специальный покупной уголок — деревянное приспособление, которое можно повесить или поставить.

Какие иконы выбрать для красного уголка в доме

Домашний иконостас или красный уголок: где разместить иконы в доме и какие именно. Фото: © РИА Новости / Лев Устинов

Обычно для домашнего иконостаса выбирают изображения Иисуса Христа, Божьей Матери и тех святых, к которым члены семьи чаще всего обращаются с молитвой. Это уже зависит от личного духовного опыта человека.

«Например, меня зовут Василий, поэтому у меня будет икона святителя Василия Великого. А жену зовут Татьяна — у нее будет икона мученицы Татьяны. Обычно люди ставят дома изображения тех святых, которые им покровительствуют, и к ним обращаются с молитвой», — подсказал священник.

Для красного уголка подойдут и общеизвестные святые — лики Николая Чудотворца, Спиридона Афонского, Блаженной Матроны Московской или Ксении Петербургской. Здесь никаких ограничений и правил нет.

Где нельзя покупать иконы для красного уголка в доме

Домашний иконостас или красный уголок: где разместить иконы в доме и какие именно. Фото: www.gettyimages.com/Godong / Contributor

Иконы должны быть созданы с соблюдением иконописного канона, а значит, куплены в православной церкви, храме или монастыре.

«Иногда бывает так, что сейчас, особенно с распространением маркетплейсов, люди заказывают иконы где угодно, просто без разбору. Это неправильно, потому что иконы нужно покупать в том месте, в котором они уже прошли сертификацию», — подчеркнул священник.

Проверку проводят в любом православном храме — там покупать можно без сомнений.

Почему не стоит покупать иконы в непроверенных местах?

Деньги, которые человек тратит в храме, становятся жертвой на нужды этого места. Качество и правильность канонических изображений тоже имеют значение и могут не соответствовать стандарту Русской православной церкви.

«Иконы создаются по образцу, и они не могут быть написаны кем угодно, где угодно и как угодно. Их пишут по благословению, с молитвой иконописцы, которые на это получают образование и потом благословение», — рассказал священник.

Это сложный процесс, и, чтобы не ошибиться, лучше покупать иконы в храме.

Какой материал подходит для икон в красный уголок

Домашний иконостас или красный уголок: где разместить иконы в доме и какие именно. Фото: 5-tv.ru

В выборе материала, на который наносится изображение святых, нет никаких ограничений. Ценность иконы не определяется материалом, на котором она создана — будь то камень или дерево.

«Могут быть довольно бюджетные, картонные или даже бумажные. Можно даже распечатать на принтере икону в цвете — тоже в этом никакого греха не будет», — заметил священник.

По какому принципу расставить иконы в красном уголке?

Так как иконы изображают разных святых, в их расстановке есть приоритетность.

В центре красного уголка обычно размещают икону Спасителя Иисуса Христа или образ Троицы. Рядом, справа или слева, ставят икону Божьей Матери. Поодаль уже располагаются иконы других святых.

«Если дома икон несколько или в квартире несколько комнат — спальни, гостиная, кухня — можно в разных комнатах расставить разные изображения. Необязательно в каждом помещении устраивать свой иконостас. Можно икону Спасителя повесить на кухне, Божьей Матери — в гостиной, а у себя над головой повесить изображение креста Христова, например», — посоветовал священник.

Иконы в доме: чем украсить красный уголок

Домашний иконостас или красный уголок: где разместить иконы в доме и какие именно. Фото: © РИА Новости / Андрей Соломонов

По русской традиции предки всегда украшали красные уголки рушниками, кружевными салфетками, цветами. Раньше живыми, а сегодня это возможно даже искусственными.

«Единственное, что не нужно, — красный уголок превращать в какой-то цветник или в оранжерею. Это уже в восточных религиях принято места с формами божеств украшать бананами, яблоками», — предостерег священник.

В православной традиции же принято, чтобы украшение икон не отвлекало человека от молитвы.

Иконы в доме: как поддерживать чистоту в красном уголке

Домашний иконостас или красный уголок: где разместить иконы в доме и какие именно. Фото: © РИА Новости / Вячеслав Бобков

Способ очистки от пыли иконы зависит от материала, из которого она выполнена.

«Если это иконы, написанные на дереве, то нужно их всегда протирать сухой тряпкой и ни в коем случае не мокрой, потому что постепенно эта влага будет вписываться в доску», — сказал Волков.

В уборке красного уголка можно применять привычные средства, но очищать его с уважением и трепетом.

Зачем нужны сорокоусты, панихиды и молитвы? Как правильно молиться по усопшим дома и в церкви? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новом эксклюзивном материале 5-tv.ru, который выйдет на нашем сайте 5 февраля в 07:00 мск.