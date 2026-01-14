Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого

Ушел из жизни Игорь Золотовицкий — актер, педагог, ректор Школы-студии МХАТ, человек, чье имя стало символом верности театру и искусству. В 2002 году он получил звание заслуженного артиста России, а в 2020 — заслуженного деятеля искусств.

Детство и юность Игоря Золотовицкого

Олег Ласточкин/РИА Новости; 5-tv.ru

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в солнечном Ташкенте. Отец Яков Соломонович работал железнодорожным механиком, мать Софья Григорьевна — в сфере торговли.

«Родители у меня были замечательные люди. И простые — из-за войны остались без хорошего образования», — вспоминал актер в одном из интервью.

В пять лет Игорь пережил страшное событие: Ташкентское землетрясение 1966 года разрушило дом семьи Золотовицких. Им пришлось ютиться у родственников, пока не выделили новое жилье.

«Все произошло ночью, под утро. Помню, просыпаюсь оттого, что мама хватает меня на руки прямо в одеяле. Спросонья ничего не понимаю, вижу только, что по стене возле моей кроватки расползаются трещины — как паутина. Не спуская меня с рук, мама бежит на улицу, сзади — папа с моей старшей сестрой. Во дворе толпятся люди. Вой сирен, какой-то странный запах — то ли гари, то ли пороха. Дышать трудно, глаза слезятся. Все кричат: „Война! Началась война! Куда бежать?!“. Паника жуткая. Вопли. Никто ничего не понимает. Из окон летят какие-то вещи, свертки. Не отрываясь смотрю на наш дом. Несколько минут он трясется, словно живое существо, после чего обрушивается: треск, грохот, облака пыли, воронка. Вслед за ним начинают валиться окрестные дома…» — рассказывал он в интервью 7Дней.ru.

Поворотный момент наступил в пятом классе, когда Золотовицкий случайно попал в театральную студию «Товарищ» при городском Дворце пионеров. Руководила студией педагог Ольга Фиала — человек, который разглядел в мальчике талант и помог ему сделать первые шаги на сцене.

После школы, в 1978 году, Золотовицкий отправился покорять Москву. Но судьба приготовила первое испытание: он опоздал на вступительные экзамены. Вернувшись в Ташкент, Игорь год работал слесарем на 84‑м авиаремонтном заводе.

«Сначала был учеником, а потом перешел в ранг слесаря второго разряда. Через месяц получал уже 150 рублей — по тем временам очень хорошие деньги. Единственный минус работы — вставать приходилось в пять утра. А так все отлично было. Там такие деды работали, словами не передать! Например, дядя Толя, мой учитель, — ему тогда было лет 60, вообще былинный персонаж. На первой нашей встрече дал мне задание открутить болтики. И я в течение всего дня гаечными ключами с невероятными усилиями выворачивал болты, которые он легко закрутил вручную. Правда, рука у него была размером с мою голову», — рассказывал он.

В 1979 году удача улыбнулась: Игоря приняли в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова (ныне — Школа-студия МХАТ) на курс заслуженного деятеля искусств РСФСР Виктора Монюкова.

Его однокурсниками стали Алена Бондарчук, Алексей Гуськов и Сергей Земцов. Годы учебы были наполнены вдохновением, дружбой и первыми профессиональными открытиями. В 1983 году Золотовицкий окончил учебу и был принят в труппу МХАТа — так начался его путь на большую сцену.

Карьера Игоря Золотовицкого

Tatiana Morozova/Global Look Press

В 1983 году Игорь Золотовицкий дебютировал на сцене МХАТа. Его первые роли — в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда» — стали школой мастерства. После разделения труппы в 1987 году он остался в коллективе под руководством Олега Ефремова (позднее — МХТ им. А. П. Чехова).

Золотовицкий был актером широкого диапазона. Он играл в постановках «Борис Годунов», «Самое главное», «№ 13» (роль Ронни), «Изображая жертву», «Мастер и Маргарита» и многих других.

«Театр — это не работа, это образ жизни», — говорил он.

Дебют в кино состоялся в 1984 году: Золотовицкий сыграл гидроакустика Рыбакова в фильме «Егорка». Затем были роли в картинах «Такси-блюз» (1990), «Сочинение ко Дню Победы» (1998), «Заяц над бездной» (2006), «Одесский пароход» (2019).

Ключевой стала роль Виктора Чагина в сериале «Пятый угол» (2001) — первая большая работа на экране. Последняя роль — Николай в мелодраме Love (2021). Всего на счету актера более 60 работ в кино и сериалах.

С 1989 года Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. В 1990-х он также работал в театральной школе Нильса Ареструпа в Париже.

В 2013 году Игорь Яковлевич стал ректором Школы-студии МХАТ — он сменил на этом посту Анатолия Смелянского. С 2011 года был директором Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной. С ноября 2016-го по декабрь 2018-го занимал должность заместителя художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова.

«Преподавать — значит делиться тем, что любишь», — считал Золотовицкий.

Личная жизнь Игоря Золотовицкого

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Первой любовью Игоря Золотовицкого стала сестра его подруги из драмкружка по имени Майя. Любил он ее так сильно, что хотел жениться. Но переезд в Москву развел влюбленных — девушка не дождалась юного Игоря и вышла замуж за другого.

«Мама ругала эту Майю последними словами, плакала вместе со мной, пыталась всячески успокоить меня, но все было бесполезно. Я переживал ужасно. Заболел даже — тяжело, с высокой температурой, с бредом. Настоящая горячка была, вообще не знал, как жить дальше…

Время, конечно, вылечило, но я стал другим человеком. Разумеется, влюблялся, встречался с девушками, но относился ко всему этому как-то иначе. Циничнее, что ли… Во всяком случае, таких возвышенных, романтических чувств не испытывал больше никогда в жизни», — делился актер.

По итогу первый брак Золотовицкого был фиктивным — с журналисткой Еленой Мясниковой. Они поженились, чтобы актер мог получить московскую прописку и работать во МХАТе.

Настоящее счастье пришло позже. В 1988 году Игорь женился на актрисе и режиссере Вере Харыбиной. Их встреча была необычной: молодые люди познакомились в поезде, где Вера разыграла будущего мужа, представившись художницей (хотя уже была известной актрисой Театра Сатиры).

«Женились мы, когда она была на девятом месяце. На свадьбе тарелочка с едой очень удобно располагалась у невесты на животе», — со смехом вспоминал актер.

В семье родились двое сыновей — Алексей и Александр. Оба пошли по стопам родителей — стали актерами и режиссерами.

«О рождении Алешки я узнал очень забавно. Повез Веру в роддом — натер ей морковку, яблочко, помог собраться, и мы поехали. Приезжаем, а она как увидела тапочки рожениц с запекшейся кровью, у нее началась истерика: «Не надо! Я сама! Не оставляй меня!» Успокаиваю как могу, объясняю: «Ты же знаешь, что я должен уехать». А я действительно вечером улетал с театром на гастроли в Японию. Прилетели в Токио, только зашел в номер, звонок: «Вас беспокоят из посольства Советского Союза. Игорь Яковлевич, поздравляем, у вас родился сын!

Это мой друг послал телеграмму… Вернулся я домой через две недели. Привез Алешке какие-то офигительные вещи, соски, погремушки, памперсы. У нас ведь в стране ничего не было. Ох и экономили же мы эти памперсы — стирали их, вытаскивали внутренности и засовывали внутрь наши подгузники…», — делился Золотовицкий.

Болезни и смерть: годы Игоря Золотовицкого

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В нулевых у актера обнаружили порок митрального клапана. Он перенес операцию на сердце в Германии. В это время супруга и сыновья по очереди дежурили у его кровати.

14 января 2026 года Игоря Яковлевича Золотовицкого не стало. Ему было 64 года.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак желудка. 10 января 2026 года он был госпитализирован в хирургическое отделение. Перед Новым годом артиста трижды отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологии.