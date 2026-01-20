Роковая стопка: как спился и умер в 44 года Алексей Полуян из фильма «Груз 200»

Алексей Полуян — советский и российский актер театра и кино, поэт, музыкант. Он запомнился зрителям ролью милиционера-маньяка Журова в фильме «Груз 200» (2007), но его судьба была не менее мрачной, чем сыгранные им персонажи.

Детство и юность Алексея Полуяна

Кадр из к/ф «Пацаны», реж. Динара Асанова, 1983 г.

Алексей Полуян родился 4 апреля 1965 года в Ленинграде в неблагополучной семье. Оба его родителя злоупотребляли алкоголем, и со временем туда затянулся и их сын…

С ранних лет он проявлял творческие способности — писал стихи, играл на гитаре, участвовал в школьной самодеятельности. Однако семейная атмосфера и ранняя потеря матери (она умерла от цирроза печени в 1982 году) оказали тяжелое влияние на жизнь Алексея.

После 8 класса Полуян поступил в ПТУ, где учился на рулевого-моториста. Во время стажировки на прогулочном катере он заменил нетрезвого капитана и врезался в буек крейсера «Аврора».

«Суденышко небольшое было, мы туристам показывали Петропавловскую крепость, «Аврору»… Я взял на борт 90 финнов и решил на скорости погонять. Но ветер не учел. Меня сносит, и я носом врубаюсь в первый буек «Авроры»! Финны радуются! Начинают меня фотографировать. А я не знаю, что делать, улыбаюсь…

В то время, что ни происходило, считалось терактом. Меня в КГБ таскали. А что с меня взять, я практикант, мне 15 лет! Закончилось тем, что меня отправили в ссылку — зимой с палкой охранять железяки на старом судоремонтном заводе в Уткиной Заводи», — вспоминал потом в интервью Алексей.

Путь в кино Алексея Полуяна

Кадр из к/ф «Особенности национальной охоты», реж. Александр Рогожкин, 1995 г.

В кино Полуян попал случайно. Динара Асанова заметила его на улице и пригласила на роль в фильме «Пацаны» (1983) — ей нужны были парни, соответствующие образу трудных подростков, и 18-летний Леша подходил как никто другой.

Эта работа стала его дебютом в кино и открыла путь в профессию — фильм в опросе журнала «Советский экран» занял 2-е место в списке лучших картин 1983 года, уступив лишь рязановскому «Вокзалу для двоих».

«Судьба подкинула мне шанс — я вцепился в него мертвой хваткой», — много лет спустя говорил Алексей.

Несмотря на отсутствие актерского образования, Полуян привлекал режиссеров своей харизмой и многогранностью.

В последующие годы он снимался в эпизодах и второстепенных ролях в фильмах Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты», «Операция „С Новым годом!“»), Сергея Потепалова («Подслушанный разговор») и других. Также он работал в Ленинградском театре абсурда и Театре реального искусства.

В 90-х Полуяну предлагали периодически сняться, но он стал все чаще выпивать и это пошатнуло его здоровье. Однако при этом играл в спектаклях.

«Я познакомился с Лехой в Ленинградском театре реального искусства. Я работал там звукорежиссером, а Полуян — артистом. На сцене он блистал в «Портрете» по Гоголю и в «Маскараде» Лермонтова. В свободное время мы по проводочкам собрали при театре музыкальную студию, на базе которой замутили группу «Груда».

Леха пел, а я и Серега Куприянов, который, кстати, потом снимался вместе с Полуяном в фильмах «Чекист» и «Караул», играли», — вспоминал в интервью «Экспресс-газете» его близкий друг, питерский музыкант и поэт Дмитрий Бациев.

В фильме Александра Рогожкина Алексей мастерски сыграл эпизодическую роль выпивохи, запертого в милицейском «уазике». Его голос также был уникален — Полуян озвучил роль Виктора Сухорукова в фильмах «Брат» и «Брат-2», а также исполнил небольшую роль киллера по прозвищу Крот в картине «Брат».

Роль в фильме «Груз 200» и ее последствия для Алексея Полуяна

Кадр из к/ф «Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 г.

Широкую известность Полуяну принесла роль капитана Журова в фильме Алексея Балабанова «Груз 200» (2007). Изначально он был приглашен на второстепенную роль, но после отказа Евгения Миронова от роли Журова Полуян стал центральным персонажем. Его работа получила признание, но сама роль и обстоятельства съемок стали для актера роковыми.

«Полуян был добрым, нежным, трепетным. Очень всегда стеснялся. Жаль, что он так рано ушел. После „Груза 200“ его наконец-то стали приглашать сниматься. Он долго об этом мечтал», — говорила о нем в интервью «Кинопоиску» сыгравшая Анжелику Агния Кузнецова.

Алексей Полуян снимался серьезно больным. После полостной операции он вышел на съемочную площадку, что окончательно подорвало его здоровье.

«Обо мне на съемочной площадке очень заботились, ничего лишнего не разрешали, никуда не отпускали, точно птичку в золотой клетке. Поначалу даже хотели сцены с мотоциклом сделать на компьютере — боялись, что я этого не выдержу. А я в жизни ничего не водил! Но за два часа меня научили ездить. В итоге проблемы были не со мной, а только с мотоциклом — он взрывался, дымился, горел», — рассказывал потом Алексей в интервью журналу «Город».

Эпизоды насилия Журова над Анжеликой давались актеру тяжело. После дублей он долго приходил в себя — благо, все сцены снимались одним-двумя. А после эпизода с трупом жениха и вовсе упал на пол и зарыдал, так как в жизни был очень мягким человеком, пусть и страдающим от алкоголизма…

Сам актер считал, что роль Журова повлияла на его жизнь.

«Захотел после разбитных выпивох и мелких аферистов с юморком чего-то жесткого, вот и получил это не только в кино, но и в жизни», — сетовал он.

К тому же, из-за фильма Полуян неоднократно подвергался нападениям неизвестных.

«Полуян никогда не обсуждал со мной „Груз 200“. Хотя мы вместе ходили на премьеру. Во время просмотра он не обронил ни слова. Мне тоже было нечего сказать, настолько я был шокирован. А потом мы сидели у меня на кухне, и моя жена начала расспрашивать Лешу, как проходили съемки. Полуян только вздохнул: „Намучился сильно“. И попросил сменить тему. Больше об этом фильме мы никогда не говорили. Я знаю, что в Питере его несколько раз жестоко избивали на улице — узнавали в нем мента-садиста», — рассказал MK.RU Дмитрий Бациев.

Однако приглашений на съемки было много — правда. принять он их не мог чисто физически, из-за болезни.

«После „Груза 200“ Леха успел сняться еще в нескольких проектах. Ведь операция, которую ему сделали на деньги, собранные коллегами, оказалась неудачной. У него кишки были порублены, как салат оливье. А в последнее время началось внутреннее кровотечение и развился костный туберкулез», — делился его друг.

Последней работой Алексея Полуяна стал фильм «Я», снятый режиссером Игорем Волошиным. Если первая лента рассказывала о судьбе позднесоветской молодежи, то эта был посвящен парням и девушкам, чья молодость пришлась на период распада и «лихие 1990-е».

Полуян сыграл в картине роль водителя «труповозки» и чувствовал себя очень плохо. Прямо со съемочной площадки его доставили в больницу с обострением панкреатита.

Алкоголизм и разрушение жизни Алексея Полуяна

Кадр из к/ф «Я», реж. Игорь Волошин, 2009 г.

Алкоголь стал постоянной частью жизни Алексея Полуяна еще в юности. Из-за злоупотребления спиртным у него развилась тяжелая форма панкреатита, который впоследствии стал причиной смерти. Алкоголь разрушил два его брака.

Первая жена в итоге ушла к другому мужчине. Во втором браке с Полиной Петренко (дочерью актера Алексея Петренко) родилась дочь Анастасия, но и этот союз распался из-за проблем с алкоголем. Третьей спутницей стала Елена, о которой друзья и родные актера отзывались негативно.

«Родители расстались давно, когда мне было три года. Но с папкой я не переставала общаться. Очень его любила. Веселый и добрый, он в любой момент мог поднять настроение своими шутками. Моя крестная Людмила, которая очень хорошо знала папу, любит повторять, что я — Полуян в женском облике. А летом 2003 года мы с мамой уехали жить в Германию, в Мюнхен. Чуть раньше туда перебралась моя бабушка Алла и позвала нас к себе. С тех пор с отцом я виделась нечасто. Редко удавалось вырваться на родину. Последняя наша встреча произошла летом 2007 года», — рассказывала дочь актера Анастасия.

Последние годы и смерть Алексея Полуяна

Кадр из к/ф «Чужие», реж. Юрий Грымов, 2008 г.

В 2009 году Полуян продал квартиру в городе и переехал в отдаленную деревню. Многие коллеги не знали, где он находится. В последние месяцы жизни актер медленно умирал, почти не вставая с постели, и продолжал злоупотреблять алкоголем.

«Когда я приехала в Питер, то оказалось, что новая папина женщина Лена увезла его к себе в деревню. У него тогда начались серьезные проблемы со здоровьем, и она убедила его, что так будет лучше», — делилась Анастасия с «Экспресс-газетой».

«Лена досталась Леше в наследство от его папаши — она была любовницей старика. Отец Полуяна в последние годы сильно сдал, вот Елена и дохаживала его. А как доходила, по наследству перешла от отца к сыну, как красное знамя… Любви между Лешкой и Леной никакой не было. Полуян к тому времени стал практически инвалидом. С Леной сошелся потому, что ему требовалась нянька. А когда он выпивал роковую стопку, ему становилось все равно, кто ляжет с ним в постель. Лена же преследовала корыстные цели — одна поднимала троих детей, ее мужа по пьянке забили. А Лешка тогда еще худо-бедно снимался, деньги зарабатывал», — вспоминали в беседе с MK.RU друзья актера.

Затяжной новогодний запой в начале 2010 года стал для Алексея последним.

«Полуян умер от голода, жрать в доме было нечего. Бригаду скорой помощи вызвали слишком поздно. Мы уже были бессильны спасти мужчину. Застали его предсмертные судороги, рядом стояла пьяная жена и такие же нетрезвые друзья актера», — рассказывал позже MK.RU фельдшер скорой помощи, приезжавший к умирающему актеру.

По официальному медицинскому заключению, причиной смерти стали осложнения острой формы панкреатита, туберкулез костей и перитонит поджелудочной железы, а также истощение. Полуян скончался 8 января 2010 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Ему было 44 года.

«Он бы все равно умер. Еще в Питере медики вынесли Леше приговор — цирроз печени, почечная недостаточность. Сам Лешка часто повторял: „Устал жить. Хочу, чтобы быстрее все закончилось“. Несчастье случилось в один момент. Его стало тошнить, кровь пошла горлом, рванула печень, потом его разбил инсульт, и наступила клиническая смерть — сердце еще билось, но он уже нас не слышал. Тогда я вызвала врачей. Помню, мы с младшей дочерью стояли и ждали, пока его душа расстанется с телом», — рассказывала сожительница актера Елена.

Похороны актера состоялись на десятый день после смерти в деревне Яровщина Лодейнопольского района. Дочери Полуяна считали, что его сожительница Елена была аферисткой, которая обманом заставила актера продать городское жилье и целенаправленно доводила его до смерти.

«Однажды папа сказал мне: „Малыш, Лена просит деньги на аборт — 30 тысяч рублей“. И такие истории с выманиванием денег повторялись регулярно. Мы с Настей постоянно были на связи, решали, как спасти отца. Я пыталась вытащить отца из этой дыры, просила не общаться с Леной, предлагала перебраться ко мне. Но ему было проще жить с ней, потому что она позволяла ему выпивать», — сокрушалась после смерти актера его старшая дочь Алина.