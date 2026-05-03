Роспотребнадзор оценил пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров

Дарья Бруданова Журналист

Из-за атаки украинских дронов в городе пострадал нефтеперерабатывающий завод.

Роспотребнадзор: вода и воздух в Туапсе соответствуют гигиеническим нормам

Пробы водопроводной воды и воздуха в городе Туапсе Краснодарского края после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормы», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем. Сотрудники надзорного органа совместно со специалистами из городской лаборатории регулярно проверяют качество всех водоисточников, которые используются для снабжения Туапсе. Речь идет, в том числе и о скважинах, расположенных в десяти километрах от места происшествия.

Ранее в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар. Огнеборцы смогли в кратчайшие сроки полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ. Из-за случившегося в городе объявили режим ЧС. Кроме того, глава округа Сергей Бойко объявил об отмене всех запланированных мероприятий на майские праздники.

