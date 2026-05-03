Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе в США

Госсекретарь Соединенных Штатов продемонстрировал неожиданные таланты на частном мероприятии.
Госсекретарь США Марко Рубио выступил в роли диджея во время свадебного торжества. Кадры с вечеринки опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.
На опубликованных кадрах видно, как Рубио, одетый в строгий деловой костюм и галстук, профессионально прижимает один наушник к уху, стоя за диджейским пультом. Рядом с ним стоит другой мужчина, предположительно, диджей, который что-то показывает Рубио в ноутбуке.
«Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе», — прокомментировал ситуацию Дэн Скавино.
В финальной части видео госсекретарь остался за оборудованием один и начал энергично танцевать под музыку. Издание New York Post с иронией отметило, что к обширному списку государственных обязанностей в администрации президента Дональда Трампа добавилась еще одна — музыкальное сопровождение торжеств. При этом журналисты подчеркнули, что точное место проведения мероприятия и имена молодоженов остались неизвестными.
