Четверг, 22 января, подарил киноманам долгожданное событие: был обнародован список номинантов 98-й церемонии вручения премии «Оскар».

Звездным фаворитом выступил фильм «Грешники», беспрецедентно удостоенный 16 номинаций. Картина претендует на высшие награды: «Лучший фильм», а также признание за выдающуюся режиссуру (Райан Куглер) и блестящую актерскую игру (Майкл Б. Джордан в главной роли).

Достойным соперником стала лента «Одна битва за другой», собравшая 13 номинаций, в числе которых — те же престижные категории: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Пол Томас Андерсон) и «Лучшая мужская роль» (Леонардо Ди Каприо).

Отдельного восхищения заслуживает номинация Тимоти Шаламе за работу в фильме «Марти Суприм». Победа в этой категории сделает его одним из самых юных лауреатов «Оскара» в истории — после триумфа Эдриена Броуди в 2003 году за роль в «Пианисте».

Среди номинантов — работа российского автора. Мультфильм «Три сестры» российского режиссера и художника-мультипликатора Константина Бронзита номинирован в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм», — сказал РИА Новости Бронзит.

Торжественную церемонию награждения 15 марта проведет обаятельный Конан О’Брайен.

Лучший фильм

Фото: Кадр из к/ф «Бугония», реж. Йоргос Лантимос, 2025 г.

«Бугония»

«Формула-1»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

«Сны поездов»

Лучший режиссер

Фото: www.gettyimages.com/ Rebecca Sapp / Contributor

Хлоя Чжао — «Гамнет»

Джош Сэфди — «Марти Великолепный»

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

Фото: www.gettyimages.com/Marc Piasecki / Stringer

Майкл Б. Джордан — «Грешники»

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»

Итан Хоук — «Голубая луна»

Вагнер Моура — «Секретный агент»

Лучшая женская роль

Фото: www.gettyimages.com/Christopher Polk/2026GG / Contributor

Джесси Бакли — «Гамнет»

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»

Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская роль второго плана

Фото: www.gettyimages.com/Pool BENAINOUS/SANCHEZ / Contributor (Бенисио дель Торо)

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Делрой Линдо — «Грешники»

Шон Пенн — «Битва за битвой»

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Лучшая женская роль второго плана

Фото: www.gettyimages.com/Leon Bennett / Stringer (Вунми Мосаку)

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»

Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»

Вунми Мосаку — «Грешники»

Эми Мэдиган — «Оружия»

Тейана Тейлор — «Битва за битвой»

Лучший оригинальный сценарий

Фото: Кадр из к/ф «Грешники», реж. Райан Куглер, 2025 г.

«Грешники»

«Марти Великолепный»

«Сентиментальная ценность»

«Простая случайность»

«Голубая луна»

Лучший адаптированный сценарий

Фото: Кадр из к/ф «Битва за битвой», реж. Пол Томас Андерсон, 2025 г.

«Битва за битвой»

«Гамнет»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Бугония»

Лучшие визуальные эффекты

Фото: Кадр из к/ф «Аватар: Пламя и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, 2025 г.

«Аватар: Пламя и пепел»

«Формула-1»

«Мир Юрского периода: Возрождение»

«Школьный автобус»

«Грешники»

Лучший подбор актеров

Фото: www.gettyimages.com/Gilbert Flores / Contributor (Леонардо Ди Каприо)

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Секретный агент»

«Грешники»

Лучший звук

Фото: Кадр из к/ф «F1», реж. Джозеф Косински, 2025 г.

«Сират»

«Формула-1»

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Франкенштейн»

Лучший короткометражный фильм

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Лучшая работа художника-постановщика

Фото: Кадр из к/ф «Грешники», реж. Райан Куглер, 2025 г.

«Франкенштейн»

«Марти великолепный»

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Гамнет»

Лучший дизайн костюмов

Фото: Кадр из к/ф «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, 2025 г.

«Аватар: Пламя и пепел»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Грешники»

Лучшая оригинальная песня

Dear Me — Diane Warren: Relentless

Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов»

I Lied to You — «Грешники»

Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi

Train Dreams — «Сны поездов»

Лучший саундтрек

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Гамнет»

«Франкенштейн»

«Бугония»

Лучший грим и прически

«Франкенштейн»

«Крушитель»

«Национальное достояние»

«Гадкая сестра»

«Грешники»

Лучший фильм на иностранном языке

«Секретный агент»

«Простая случайность»

«Сентиментальная ценность»

«Сират»

«Голос Хинд Раджаб»

Лучший монтаж

«Формула-1»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучший документальный фильм

Come See Me In The Good Light

Mr. Nobody Against Putin

The Alabama Solution

The Perfect Neighbor

Cutting Through Rocks

Лучший документальный короткометражный фильм

All The Empty Rooms

Armed Only With A Camera

Children No More

Perfectly A Strangeness

The Devil Is Busy

Лучшая операторская работа

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Марти великолепный»

Лучший мультфильм

«Кей-поп-охотницы на демонов»

«Зверополис 2»

«Арко»

«Элио»

«Маленькая Амели»

Лучший короткометражный мультфильм

The Girl Who Cried Pearls

The Three Sisters

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

История «Оскара»

Премия «Оскар» — одна из самых престижных наград в кинематографе, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS) с 1929 года. Церемония проходит ежегодно в Лос-Анджелесе, ее транслируют в прямом эфире.

Академия была основана в 1927 году по инициативе Луиса Майера, главы студии MGM. Изначально цель организации заключалась в урегулировании трудовых конфликтов в киноиндустрии, но вскоре появилась идея награждать ее лучших представителей.

Первая церемония состоялась 16 мая 1929 года в отеле Hollywood Roosevelt. На ней выбрали лауреатов в 12 категориях за фильмы, снятые в 1927–1928 годах. Первым обладателем «Оскара» стал немецкий актер Эмиль Яннингс за лучшую мужскую роль.

Изначально премия называлась «Награды за заслуги», «Оскар» впервые прозвучало в 1934-м. Существует несколько версий происхождения этого названия:

Актриса Бетт Дейвис могла назвать статуэтку в честь своего мужа Хармона Оскара Нельсона;

Библиотекарь академии Маргарет Херрик могла сравнить фигурку с своим дядей, которого звали Оскар;

журналист Сидни Сколски мог впервые использовать это название в статье о награде Кэтрин Хепберн.

Дизайн статуэтки создал художник-постановщик Седрик Гиббонс. Она представляет собой рыцаря, стоящего на катушке кинопленки с мечом в руках.

В разные годы правила премии менялись. Например, с 1934-го награды стали присуждать за предыдущий календарный год, а в 1940-м после утечки информации газетами имена победителей стали запечатывать в конверты. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла статуэтки временно делали из гипса.

В последние годы академия вводит стандарты по разнообразию (diversity standards), которые касаются репрезентации в фильмах и возможностей для недопредставленных групп.

97-я церемония «Оскара» (2025 год)

97-я церемония прошла 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. Ведущим был Конан О’Брайен.

Главным триумфатором стала драма Шона Бэйкера «Анора». Фильм получил пять статуэток, включая награду за лучший фильм. Шон Бэйкер установил рекорд, получив четыре «Оскара» за один фильм: за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж и лучший фильм.

Другие значимые победители:

Эдриан Броуди — лучшая мужская роль за фильм «Бруталист»;

Майки Мэдисон — лучшая женская роль за «Анору»;

Киран Калкин — лучшая мужская роль второго плана за фильм «Настоящая боль»;

Зои Салдана — лучшая женская роль второго плана за «Эмилию Перес».

Среди других заметных моментов: