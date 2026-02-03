Йога против стресса и лишних килограммов: как практика заменяет спортзал и психолога

Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 44 0

Комплексное занятие йогой положительно влияет не только на физическое здоровье человека, но и на его нервную систему и психику. Главное, выбрать хорошего тренера.

Фото, видео: 5-tv.ru

При нехватке времени в бесконечном потоке дел хочется выбрать спортивный досуг, который бы «убил трех зайцев» — помог сбросить лишние килограммы, подтянуть тело, зарядить бодростью и снять стресс после рабочего дня. К счастью, такой вариант есть. Разновидности йоги отвечают на все запросы клиентов.

Почему йога сейчас особенно актуальна и чем отличаются популярные виды, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила эксперт по йоге Евгения Маслова.

Восемь ступеней йоги

Фото: 5-tv.ru

Йога — это система духовного пути самопознания, зародившаяся в Древней Индии. Мудрец-риши Патанджали написал трактат «Йога-Сутра», в котором изложил теорию и практику познания внутренней природы человека.

«Это психофизиологический процесс, целый комплекс, как привести свой организм в порядок, быть в состоянии здоровья, гармонии и внутреннего баланса. Многие думают, что йога — это чисто упражнения. С санскрита „йудж“ означает „соединение“. Соединение чего? Тела, психики, эмоций, состояния вашей души и гармонии», — объяснила Маслова.

В йоге существуют восемь основных ступеней: морально-этические принципы (яма), самодисциплина (нияма), физические позы (асана), контроль дыхания (пранаяма), отвлечение чувств (пратьяхара), концентрация (дхарана), медитация (дхъяна) и все они приводят к просветлению (самадхи).

Чаще всего люди знакомятся только с третьей ступенью, выполняя упражнения на коврике. Некоторые также практикуют четвертую, если тренер уделяет внимание дыханию на занятиях.

Разновидности йоги

Фото: 5-tv.ru

Существует несколько десятков видов йоги. Люди выбирают направление в соответствии со своим запросом и уровнем подготовки.

Наиболее распространена хатха-йога, которая состоит из базовых упражнений и подходит как новичкам, так и продвинутым ученикам. Классической считается хатха-йога Айенгара, названная в честь известного индийского мастера.

Йога Сурья Намаскар — это набор утренних асан, которые позволяют увеличить в организме солнечную энергию. После занятия человек чувствует себя собранным, бодрым и решительным.

Йога-нидра — это расслабляющая техника. Она помогает снизить стресс и успокоить ум. На занятии человек лежит на спине с закрытыми глазами и концентрируется на голосе инструктора.

Бикрам-йога направлена на выведение токсинов из организма. Занятие проводится в помещении с температурой 40 градусов и влажностью 40%. Эта практика подходит людям любого уровня подготовки, но противопоказана при сердечно-сосудистых заболеваниях и беременности.

«Если у нас окисляется организм, идет выработка токсинов. Клетки засоряются, настроение падает. Установлена прямая связь, что при интоксикации у нас загрязняются и мысли, и эмоции. Апатия — это одна из первых стадий загрязнения организма. На горячей йоге тело очищается естественным образом на клеточном уровне. Работает потрясающе», — объяснила Евгения Маслова.

Пауэр-йога — это силовая тренировка продвинутого уровня. Она подходит людям с хорошей физической подготовкой. Повышает концентрацию, дает выносливость, силу и гибкость.

Йога-терапия — это лечебная йога для тех, у кого проблемы со здоровьем, особенно со спиной.

«Все зависит от тренера. Многие приходят на занятие, например, в скрюченном положении. Если мастер знает йога-терапию, он вас мягко проведет и соберет из любого состояния даже при серьезных проблемах со спиной. Но в наших школах такое нечасто встречается», — прокомментировала специалист.

Маслова также подчеркнула, что при состояниях, когда в спину что-то вступило или позвонки заклинило, в первую очередь нужно идти на обследование, на массаж, к остеопату или другому помогающему специалисту, а уже после снятия болевого синдрома приходить на йогу.

Весьма популярна кундалини-йога. Практика направлена на пробуждение спящей энергии через балансировку тела и ума с помощью упражнений, дыхания и медитаций.

«Очень интересная технология, потому что она работает не только с физическими, но и с психическими процессами и позволяет очистить сознание», — добавила эксперт.

Как йога помогает перегруженной из-за соцсетей психике

Фото: 5-tv.ru

При ежедневном инфошуме из социальных сетей и переизбытке не всегда нужной информации йога эффективно успокаивает ум, снимает физическое, ментальное и психическое напряжение.

Когда мозг безостановочно блуждает между рабочими задачами, просмотром развлекательных видео, чтением новостей, игрой в мобильные игры или обдумыванием семейных проблем, человек утрачивает способность грамотно мыслить, ни на что не отвлекаться и принимать важные решения.

«Насколько наш ум разрознен, настолько разрозненно и внимание. Поступающая в нас энергия теряется именно из-за этого. Вы замечали, что вечером приходишь домой и чувствуешь себя истощенным? Откуда берется хроническая усталость? Много энергии расходуется на какие-то несущественные вещи, и мы не можем себя собрать. Так вот, когда люди приходят на коврик, они соединяют сознание и эмоции со своим физическим телом», — рассказала мастер йоги.

Медитации не только снижают тревожность, но и возвращают ясность мышления. Через концентрацию мозг приходит из разрозненного состояния в целое. Как следствие, улучшается психоэмоциональное состояние.

«Концентрация — это одна из самых важных техник в настоящее время. Где наше внимание, там и энергия. Часто люди путают, что, например, ты медитируешь, значит, ты отлетевший. Это, на удивление, в корне неправильно, потому что для грамотной медитации нужна концентрация внимания. Это не так, что ты сел и ты отсутствуешь. Нет, ты максимально концентрируешься на состоянии своего присутствия», — пояснила эксперт по йоге.

Также она особо подчеркнула, что регулярные занятия йогой позволяют достичь гибкости тела и ясности сознания.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
10:43
Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями
10:34
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
10:29
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
10:26
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
10:14
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео