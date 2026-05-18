Барре для начинающих: домашняя тренировка для спины, пресса и ягодиц

Одна из самых эффективных тренировок для здоровья спины называется барре. Она была разработана в середине XX века для реабилитации после травм позвоночника.

Сегодня барре может заниматься практически любой. Она не только укрепляет опорно-двигательный аппарат и улучшает осанку, но и помогает похудеть.

Как правильно выполнять упражнения, программе Пятого канала «Ваше здоровье» рассказала тренер по барре Дарья Никонорова.

Какие упражнения выполняются при тренировке барре

Барре интересна и замечательна тем, что это микс направлений: пилатеса, функциональной тренировки и балета. Начать нужно с первой позиции: таз немного подается вперед, включаются мышцы живота, и раскрывается грудная клетка. Идут небольшие наклоны головы.

«Очень важно разогреть шейный отдел для хорошей работы всей спины и, конечно же, всего тела. После чего мы делаем небольшие круговые движения плечами вперед и точно такие же назад», — объясняет эксперт.

Далее нужно перейти в плие, сгибая колени четко по направлению со стопой. После ногу следует положить на станок, под собой опорная нога. Как уточняет тренер, это может быть и не станок, а более комфортная позиция, возможно, стул либо что-то еще пониже.

Теперь начинается работа с корпусом. Взгляд за рукой, на вдохе человек опускается вниз. Здесь раскрывается грудной отдел, улучшается мобильность плечевого сустава, протягивается коленное сухожилие и задняя поверхность бедра.

«Делаем еще один раз с выдохом назад и на вдохе возвращаемся обратно. Через круглую спину поднимемся, откроем руку в сторону, перейдем в плие и обратно. На вдохе вниз, на выдохе вверх. Еще пять раз», — рассказывает Никонорова.

На следующем этапе тренировки ногу следует открыть чуть шире, чуть подальше, четко в сторону. Колено в потолок. Вместе с выдохом выполняются наклоны корпуса в сторону станка и обратно.

«Далее мы с вами придем к небольшой подкачке мышц ягодиц и также укрепим спину. Мы на вдохе уходим тазом назад, корпусом выходим в диагональ. Вместе с этим работает красивая длинная наша рука. На вдохе вниз, с выдохом вверх. Вес на передней ноге. Чувствуем движение в лопатке», — уточняет тренер.

По словам специалиста, теперь нужно остаться внизу и начать пружины рукой. Здесь надо постараться не прогибать поясницу. Пресс во время данного упражнения человек напрягает, плечи опускает вниз.

«Давайте опустим таз ниже. Откроем руку в сторону и поднимаем колено на выдохе вверх. И на вдохе присед. Выдох. Чувствуем ягодицы, чувствуем сильную руку, отчего и, конечно же, спину», — говорит Никонорова.

После этой тренировки спина почувствует себя намного лучше, грудной отдел будет раскрыт. Ну и, конечно же, человек почувствует не только спину, но и ягодицы, и руки, и пресс, отчего данное направление считается очень универсальным.