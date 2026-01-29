Тревога перед свадьбой: нормально ли бояться брака и как принять решение

Представьте: вы любите человека, хотите провести с ним жизнь, но мысль о свадьбе вызывает не радость, а беспокойство. Знакомо? Такой парадокс встречается чаще, чем кажется. Страх перед браком — не признак нелюбви, а сигнал, что есть вопросы, требующие обсуждения.

Подробнее о страхах и темах, которые следует обсудить, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Причины боязни брака

Страх перед браком встречается у многих людей и может касаться как мужчин, так и женщин. У него даже есть официальное название — гамофобия. Причины часто пересекаются, но есть и свои особенности.

Брак сегодня не является показателем роста отношений. Но для многих он остается важной ступенью. Перед ней полезно обсудить ряд тем, чтобы понять друг друга, снизить риск недопонимания.

Основными причины страха заключения брака у мужчин и у женщин следующие:

Боязнь потерять свободу и автономию;

Страх ответственности финансовой, бытовой и эмоциональной;

Страх конфликта и развода, а также связанных с этим последствий;

Низкая уверенность в партнере и в совместимости на долгий срок.

«Конкретно у женщин может добавляться опасение потерять свою независимость, поставить крест на карьере, погрязнуть в быту, детях. Также женщин беспокоит финансовая уязвимость в случае развода. При этом может быть страх не соответствовать ожиданиям семьи, партнера, окружения.

У мужчин может добавляться давление от ощущения роли главы семьи, ожидание быть постоянным обеспечителем. Страх, что в браке придется изменить стиль жизни, дружбы, свои хобби, увлечения. Сюда же можно отнести непонимание, как распределить обязанности по зарабатыванию денег, по дому, уходу за детьми», — объясняет психолог.

Действительно ли нужен брак

Однако, несмотря на это, брак продолжает давать финансовые и юридические преимущества. Это совместная опека над детьми, ипотека, наследование, налоги, доступ к медицинским решениям и страховым полисам.

Социально он часто символизирует долгосрочную приверженность своему выбору и стабильность перед близкими и обществом.

Но для многих людей браком мериться вовсе не обязательно.

«Пары живут вместе, счастливо строят отношения, рожают детей без официального брака. И здесь очень важный момент в том, что для них качество отношений важнее статуса. Сильная коммуникация, доверие, совместные ценности помогают расти их отношениям независимо от наличия штампа в паспорте.

Здесь мы можем подвести итог и сказать, что брак не является показателем роста отношений. Потому что рост можно измерять через уровень доверия, открытую коммуникацию, умение решать конфликты, через готовность обсуждать и договариваться о важных вещах, через совместимость ценностей и целей, через способность поддержать друг друга в трудностях», — объясняет эксперт.

Несмотря на это, все-таки есть пары, которым брак действительно помогает закрепить отношения и почувствовать стабильность, уверенность в будущем. По словам Анастасии, здесь важно отметить, что опираться нужно на то, что подходит обоим.

Что нужно обсудить с партнером перед браком

Что же важно проговорить перед вступлением в брак?

В любых отношениях, даже если они начались совсем недавно, важно обсудить ценности, свои ожидания от этого союза. Когда речь заходит уже о браке, стоит обсудить детей и их воспитание. Здесь пара проговаривает, хочет ли она вообще детей, сколько, когда, какой стиль воспитания каждый партнер считает приемлемым.

Также важно обсудить совместимость по религии, культурному образованию и общему.

«Далее — тема финансов. Здесь пара обсуждает, как будет распоряжаться деньгами. Будет ли общий бюджет или отдельные счета? Сколько будет сбережений, на что они пойдут? Стоит также обсудить долги, кредитные истории, если они есть. Чьи долги, как будете ими управлять? Обсудить финансовые цели, покупку жилья, планы на карьеру, расходы на детей, вклад и ответственность за общие покупки», — объясняет психолог.

Еще нужно обсудить жилье и образ жизни, где в будущем пара будет жить: в городе или в пригороде, в какой стране. Нужно разобраться со стилями жизни, бытовыми привычками, распределением обязанностей по дому, по уходу за собой и за детьми.

«Важно поговорить о личном пространстве, об общении с друзьями, об отношениях с близкими. Как вы будете управлять этими границами: с семьями, с друзьями.

Еще одна очень важная тема для обсуждения — это секс и близость. Ваши ожидания о частоте, ваши потребности, границы, здоровье и безопасность, как вы будете обсуждать проблемы в интимной жизни, как будете поддерживать друг друга», — говорит Суфиева.

Далее — эмоциональная жизнь и конфликты. Здесь важно поделиться, как человек выражает раздражение, боль, обиду, как он мирится, как справляется со стрессами, кризисами.

Также следует обсудить ваши личные границы и свободу в отношениях. То есть, что допустимо, а что — нет.

«Здесь также нужно отметить юридические вопросы: нужен ли брачный договор? Важно проговорить, что произойдет, если отношения изменятся, если один из партнеров примет решение расстаться», — подчеркивает эксперт.

Следует узнать, насколько каждый из партнеров открыт к обсуждению ментального и физического здоровья. О своих чувствах и потребностях лучше говорить через формулировки: «Меня беспокоит» или «Я хочу понять твою точку зрения».

«Уделяйте время на решение вопросов, когда и вы, и ваш партнер готовы к этому. Старайтесь слушать, не перебивая. Записывайте договоренности, чтобы не забыть, не потерять. И начните с малого, обсудите одну-две темы. Затем продолжите.

Что делать, если вы боитесь брака? Попробуйте прожить, попробуйте прожить совместную жизнь в формате неофициального брака и принять решение. Это абсолютно нормально и даже полезно. Обсуждайте страхи в контексте конкретных ситуаций, а не абстрактно. Работайте над собственной готовностью, с тревожностью, с навыками коммуникации. Уделяйте время личному развитию. При необходимости обратитесь к психологу, чтобы разобрать личные страхи и прошлые травмы», — объясняет Анастасия Суфиева.

