Мясопустная (Вселенская) родительская суббота 14 февраля: что нельзя делать, как поминать усопших

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

В этот день принято ходить в храм, поминать ушедших близких и проявлять милосердие к окружающим. Какие еще традиции соблюдаются?

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Родительская суббота — это особый день в православном календаре, установленный для поминовения усопших. Оно совершается как в храме во время богослужений, так и в домашней молитве.

В 2026 году первой родительской субботой станет Мясопустная (Вселенская) родительская суббота, которая приходится на 14 февраля. Она отмечается за неделю до начала Великого поста и имеет особое значение, так как в этот день поминают не только близких, но и всех усопших православных христиан.

Мясопустная родительская суббота считается одной из двух Вселенских, то есть общецерковных.

Что такое Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: история

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

Название «мясопустная» происходит от словосочетания «отпускать мясо», то есть постепенно отказываться от мясной пищи перед началом Великого поста. Мясопустная неделя — это последняя неделя, когда разрешено употребление мяса, после чего начинается Сырная седмица (Масленица).

Мясопустная неделя сформировалась в первые века христианства вместе с развитием богослужебного устава. Уже в IV–V веках церковь выделяла особые дни для всеобщего поминовения усопших, подчеркивая важность молитвы за тех, кто завершил земной путь.

Суббота как день покоя изначально была посвящена памяти умерших, а Мясопустная суббота получила статус Вселенской благодаря своему положению перед Великим постом.

Смысл этого дня заключается не только в подготовке к ограничениям в пище, но прежде всего в духовном осмыслении жизни и смерти. Напоминание о конечности земного пути помогает верующим внимательнее относиться к своей душе и молитвенно поминать тех, кто уже ушел.

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: как правильно поминать усопших в церкви

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Мясопустную родительскую субботу молитва за усопших считается главным и самым важным делом дня. Именно молитва живых приносит духовную пользу душам умерших, поэтому верующим рекомендуется уделить ей особое внимание.

Наиболее полно поминать усопших можно в храме. В этот день совершается заупокойная Божественная литургия и панихида, во время которых читаются специальные молитвы об упокоении душ.

Верующие подают записки с именами умерших родственников и близких, чтобы священник помянул их во время службы. Участие в общей молитве всей церковной общины считается особенно значимым.

 

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: как правильно поминать усопших дома

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если нет возможности посетить храм, допускается домашняя молитва. Для этого можно зажечь свечу или лампаду перед иконами и прочитать краткие заупокойные молитвы, например «Со святыми упокой» или псалмы. Молитва может быть как по молитвослову, так и своими словами — главное, чтобы она была искренней и сосредоточенной.

Также в Мясопустную родительскую субботу принято молиться не только за конкретных родственников, но и за всех усопших православных христиан, особенно за тех, о ком некому помолиться.

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: народные традиции

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Lyskin

Мясопустная родительская суббота издавна считалась важным днем памяти предков. В этот день семьи собирались вместе, вспоминали умерших родственников, рассказывали детям о роде и его истории.

В этот день принято печь блины или простые постные блюда, часть которых символически посвящалась усопшим. Также сохранился обычай раздавать милостыню или помогать нуждающимся в память об усопших близких, это считается добрым делом во спасение души.

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: что можно делать

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Мясопустную родительскую субботу нет строгих бытовых запретов, однако день рекомендуется провести спокойно и сосредоточенно, уделяя внимание молитве и памяти усопших. В этот день можно и рекомендуется прежде всего поминать умерших — как в храме, так и в домашней молитве.

  • Допустимо посещать церковь, участвовать в Божественной литургии, подавать записки с именами усопших, заказывать панихиды и молиться за упокой душ умерших родственников. Также разрешается читать молитвы дома, зажигать свечи перед иконами, вспоминать близких в семейном кругу без шумных застолий;
  • В Мясопустную родительскую субботу приветствуются дела милосердия: помощь нуждающимся, подаяние, благотворительность. В православной традиции такие поступки считаются духовной поддержкой для душ усопших и одной из форм поминовения;
  • Разрешены повседневные дела, если они не мешают молитвенному настрою. Работа по необходимости не запрещается, однако верующим советуют по возможности отложить суету и посвятить время тишине и размышлению. Также можно посетить кладбище, привести в порядок могилы близких, помолиться и поставить свечу.

Главное, что можно делать в этот день, — сохранять внутреннее внимание к памяти усопших, избегать конфликтов, грубых слов и чрезмерных развлечений, помня, что Мясопустная родительская суббота открывает период духовной подготовки к Великому посту.

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: что нельзя делать

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

  • В Мясопустную родительскую субботу не рекомендуется превращать поминовение усопших в формальность или шумное застолье;
  • Недопустимо употребление спиртных напитков, особенно на кладбище. Распитие алкоголя у могил считается противоречащим православной традиции и лишенным духовного содержания. Также не приветствуются громкие разговоры, смех, музыка и любые формы развлечений как в храме, так и при посещении кладбища;
  • В этот день не следует ссориться, выяснять отношения, проявлять раздражение и злобу. Считается неправильным допускать сквернословие, осуждение и злые мысли, поскольку родительская суббота призывает к внутреннему миру и молитвенному настрою;
  • Также не рекомендуется устраивать шумные праздники, торжества и увеселительные мероприятия. Хотя строгого запрета на работу нет, желательно избегать ненужной суеты и дел, которые отвлекают от смысла дня;
  • Главное, чего нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу, — забывать, что этот день дан для молитвы, тишины и уважительной памяти об усопших, а не для мирских удовольствий и пустых обрядов.

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: нужно ли ходить на кладбище и как себя вести

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: www.globallookpress.com/Marina Shimanskaya

Посещение кладбища в Мясопустную родительскую субботу не является обязательным, но допускается. Если человек решает пойти на могилы родственников, важно соблюдать спокойствие и благоговение. Обычно на кладбище читают краткую молитву, приводят могилы близких в порядок, зажигают свечу.

Недопустимы шумные застолья, употребление алкоголя, громкие разговоры и любые формы развлечений. Кладбище — место молитвы и памяти, а не праздника.

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: народные приметы

Мясопустная (Вселенская) родительская суббота: когда, что можно и нельзя делать, как поминать усопших. Фото: www.globallookpress.com/Michael Kudryavtsev

В Мясопустную родительскую субботу наши предки наблюдали за природой и погодой, связывая ее признаки с будущими событиями, и в этот день складывались особые приметы.

  • Если в этот день солнечно и морозно, то весна будет ранней, а урожай хорошим;
  • Дождливая или снежная суббота предвещает позднюю весну и нестабильную погоду в первые месяцы после Масленицы.

 

