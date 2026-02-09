Великий пост перед Пасхой: что можно и нельзя делать, основные правила и традиции
Основная цель поста — не отказ от определенных продуктов, а духовное обновление. Как правильно провести этот период?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Великий пост — самый продолжительный и строгий период воздержания в православной традиции. Он длится семь недель и предшествует главному христианскому празднику — Пасхе.
Это время духовного очищения, молитвы и внутренней сосредоточенности, а пищевые ограничения служат лишь вспомогательным инструментом на этом пути.
С какого числа начинается Великий пост в 2026 году, когда он завершается, а также какие правила питания действуют в разные дни и недели — читайте в материале 5-tv.ru.
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году
Даты Великого поста ежегодно меняются, поскольку напрямую зависят от даты Пасхи. Согласно церковному уставу, пост начинается ровно за семь недель до Христова Воскресения и продолжается 48 дней — до субботы накануне Пасхи.
В 2026 году Великий пост начнется 23 февраля и завершится 11 апреля.
Постный период включает в себя несколько важных этапов:
- Святая Четыредесятница (пять седмиц и пять дней);
- Лазарева суббота;
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой.
Что такое Великий пост и в чем его смысл
Великий пост считается главным и самым древним постом в христианстве. Он возник еще в первые века существования церкви. Изначально под постом понималось полное воздержание от пищи, и длился он всего несколько дней.
Основная цель поста — не отказ от определенных продуктов, а духовное обновление. Верующие стремятся очистить помыслы, изменить отношение к людям и к жизни в целом. Ограничения в еде лишь помогают сосредоточиться на молитве, покаянии и внутренней работе над собой.
Пост — это путь личного духовного усилия, а не формальное соблюдение запретов.
Недели Великого поста: духовный смысл семи седмиц
Каждая неделя Великого поста наполнена особым богослужебным и символическим смыслом.
- Первая седмица считается самой строгой. В первые четыре дня читается Великий покаянный канон Андрея Критского. В пятницу освящается коливо — в память о святом Феодоре Тироне. Первое воскресенье посвящено Торжеству православия;
- Вторая неделя связана с памятью святителя Григория Паламы, учившего, что через молитву и пост человек приобщается к Божественному свету;
- Третья седмица — Крестопоклонная. Верующим выносится Святой Крест как напоминание о страданиях Христа и укрепление в постном подвиге;
- Четвертая неделя посвящена святому Иоанну Лествичнику, описавшему путь духовного восхождения человека;
- Пятая седмица связана с памятью преподобной Марии Египетской — образца глубокого покаяния;
- Шестая неделя завершается Вербным воскресеньем — праздником Входа Господня в Иерусалим;
- Страстная седмица посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его крестных страданиях, смерти и погребении. Хотя формально она не относится к Четыредесятнице, именно в это время пост наиболее строгий.
Календарь питания в Великий пост
Великий пост состоит из семи недель, и правила питания меняются в зависимости от дня.
В целом церковный устав предписывает:
- В понедельник, среду и пятницу — сухоядение;
- Во вторник и четверг — горячую пищу без масла;
- В субботу и воскресенье — горячую пищу с растительным маслом.
Рыба разрешается только в особые праздничные дни: на Благовещение и в Вербное воскресенье. Икра допускается в Лазареву субботу.
Стоит отметить, что такие правила относятся прежде всего к монастырскому уставу. Миряне могут соблюдать пост в более мягкой форме, исходя из состояния здоровья и жизненных обстоятельств.
Подготовка к Великому посту
Резкая смена рациона может стать стрессом для организма, поэтому церковь советует готовиться к посту заранее:
- Постепенно сокращать потребление мяса и других продуктов животного происхождения;
- Увеличивать долю растительной пищи;
- За несколько дней до начала поста отказаться от кисломолочных продуктов.
Что можно и что нельзя есть в Великий пост
Разрешенные продукты:
- Овощи, фрукты и ягоды;
- Бобовые, злаки;
- Грибы;
- Орехи, сухофрукты;
- Мед;
- Черный хлеб и хлебцы;
- Зелень;
- Растительное масло — в разрешенные дни.
Запрещенные продукты:
- Мясо и птица;
- Колбасы и полуфабрикаты;
- Молочные продукты, яйца, сливочное масло;
- Алкоголь (за исключением вина в отдельные дни);
- Сдоба и кондитерские изделия с яйцами и маслом.
Пост для мирян: кому разрешены послабления
Пост — это не вред здоровью. Полное соблюдение пищевых ограничений не требуется:
- Беременным и кормящим женщинам;
- Детям;
- Пожилым людям;
- Людям с хроническими заболеваниями;
- Тем, кто занят тяжелым физическим трудом, службой или спортом.
В таких случаях рекомендуется согласовывать меру поста с врачом и духовником.
Как правильно выйти из поста
Возвращение к привычному питанию должно быть постепенным. Сначала в рацион вводят кисломолочные продукты и яйца, затем — нежирное мясо. Резкое употребление жирной пищи может привести к проблемам с пищеварением.
«Постная весна» 2026: главные правила и календарь питания Великого поста
Богослужения и молитвы во время Великого поста
Великопостные службы помогают верующим сосредоточиться на покаянии и воспоминании событий, предшествующих Воскресению Христову. В этот период совершаются:
- Чин прощения;
- Великий канон Андрея Критского;
- Литургия Преждеосвященных Даров;
- Службы Страстной седмицы.
Главной молитвой Великого поста считается молитва Ефрема Сирина.
Что можно и нельзя делать в Великий пост
- В свободное время стоит уделить внимание молитве, посещению храмов, исповеди и причастию;
- Во время поста рекомендуется воздержаться от курения;
- Крестить ребенка можно в пост, как и в любое другое время года;
- Следует ограничить посещение развлекательных мероприятий, сократить время, проводимое за просмотром телепередач, социальных сетей и компьютерными играми;
- Нежелательно мыслить негативно, ссориться и ругаться с окружающими, проявлять агрессию;
- Можно читать художественную литературу, особенно с духовным содержанием;
- Разрешены занятия спортом, кроме дней, когда действуют строгие ограничения в питании;
- В Страстную пятницу не стоит делать основательную уборку в доме — лучше заняться этим накануне, в Чистый четверг.
Великий пост — время духовной работы, но вместе с этим он приносит испытания. По словам протоиерея Андрея Лоргуса, первое и самое тяжелое искушение — гордость. Она проявляется в стремлении строго соблюсти все постовые правила и в сравнении себя с другими: «Я выдержу весь пост, а он нет». Это, по его словам, ведет к фарисейству и осуждению окружающих.
Еще одно испытание связано с отношениями с близкими. Например, родственники могут предложить скоромное блюдо: постящийся сталкивается с выбором между соблюдением правил и уважением к хозяевам. Главное — помнить, что человек важнее закона, а пост — не повод для осуждения.
Пост также вызывает психофизиологические реакции: раздражение и уныние. Это нормальная реакция организма на ограничение привычного питания и развлечений. Опытные верующие рекомендуют готовиться к этому заранее и постепенно.
Кроме того, постящиеся сталкиваются с самооправданием и «магизмом» — попытками искать мистические причины несчастий и списывать их на соблюдение или нарушение поста.
«Следующее искушение, не менее часто встречающееся, чем остальные — это самооправдание. Когда у человека не получается достичь поставленной задачи, он, испытывая уныние и даже внутреннее унижение, начинает отказываться от всех правил Великого Поста. Уже без всяких причин он нарушает духовную дисциплину, находя себе оправдание», — приводит его слова портал «Правмир».
Священник напоминает: Великий пост — не соревнование, а возможность духовного роста, в котором важны смирение и забота о себе и других.
