Великий пост перед Пасхой: что можно и нельзя делать, основные правила и традиции

Великий пост — самый продолжительный и строгий период воздержания в православной традиции. Он длится семь недель и предшествует главному христианскому празднику — Пасхе.

Это время духовного очищения, молитвы и внутренней сосредоточенности, а пищевые ограничения служат лишь вспомогательным инструментом на этом пути.

С какого числа начинается Великий пост в 2026 году, когда он завершается, а также какие правила питания действуют в разные дни и недели

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

Даты Великого поста ежегодно меняются, поскольку напрямую зависят от даты Пасхи. Согласно церковному уставу, пост начинается ровно за семь недель до Христова Воскресения и продолжается 48 дней — до субботы накануне Пасхи.

В 2026 году Великий пост начнется 23 февраля и завершится 11 апреля.

Постный период включает в себя несколько важных этапов:

Святая Четыредесятница (пять седмиц и пять дней);

Лазарева суббота;

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой.

Что такое Великий пост и в чем его смысл

Великий пост считается главным и самым древним постом в христианстве. Он возник еще в первые века существования церкви. Изначально под постом понималось полное воздержание от пищи, и длился он всего несколько дней.

Основная цель поста — не отказ от определенных продуктов, а духовное обновление. Верующие стремятся очистить помыслы, изменить отношение к людям и к жизни в целом. Ограничения в еде лишь помогают сосредоточиться на молитве, покаянии и внутренней работе над собой.

Пост — это путь личного духовного усилия, а не формальное соблюдение запретов.

Недели Великого поста: духовный смысл семи седмиц

Каждая неделя Великого поста наполнена особым богослужебным и символическим смыслом.

Первая седмица считается самой строгой. В первые четыре дня читается Великий покаянный канон Андрея Критского. В пятницу освящается коливо — в память о святом Феодоре Тироне. Первое воскресенье посвящено Торжеству православия;

Вторая неделя связана с памятью святителя Григория Паламы, учившего, что через молитву и пост человек приобщается к Божественному свету;

Третья седмица — Крестопоклонная. Верующим выносится Святой Крест как напоминание о страданиях Христа и укрепление в постном подвиге;

Четвертая неделя посвящена святому Иоанну Лествичнику, описавшему путь духовного восхождения человека;

Пятая седмица связана с памятью преподобной Марии Египетской — образца глубокого покаяния;

Шестая неделя завершается Вербным воскресеньем — праздником Входа Господня в Иерусалим;

Страстная седмица посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его крестных страданиях, смерти и погребении. Хотя формально она не относится к Четыредесятнице, именно в это время пост наиболее строгий.

Календарь питания в Великий пост

Великий пост состоит из семи недель, и правила питания меняются в зависимости от дня.

В целом церковный устав предписывает:

В понедельник, среду и пятницу — сухоядение;

Во вторник и четверг — горячую пищу без масла;

В субботу и воскресенье — горячую пищу с растительным маслом.

Рыба разрешается только в особые праздничные дни: на Благовещение и в Вербное воскресенье. Икра допускается в Лазареву субботу.

Стоит отметить, что такие правила относятся прежде всего к монастырскому уставу. Миряне могут соблюдать пост в более мягкой форме, исходя из состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

Подготовка к Великому посту

Резкая смена рациона может стать стрессом для организма, поэтому церковь советует готовиться к посту заранее:

Постепенно сокращать потребление мяса и других продуктов животного происхождения;

Увеличивать долю растительной пищи;

За несколько дней до начала поста отказаться от кисломолочных продуктов.

Что можно и что нельзя есть в Великий пост

Разрешенные продукты:

Овощи, фрукты и ягоды;

Бобовые, злаки;

Грибы;

Орехи, сухофрукты;

Мед;

Черный хлеб и хлебцы;

Зелень;

Растительное масло — в разрешенные дни.

Запрещенные продукты:

Мясо и птица;

Колбасы и полуфабрикаты;

Молочные продукты, яйца, сливочное масло;

Алкоголь (за исключением вина в отдельные дни);

Сдоба и кондитерские изделия с яйцами и маслом.

Пост для мирян: кому разрешены послабления

Пост — это не вред здоровью. Полное соблюдение пищевых ограничений не требуется:

Беременным и кормящим женщинам;

Детям;

Пожилым людям;

Людям с хроническими заболеваниями;

Тем, кто занят тяжелым физическим трудом, службой или спортом.

В таких случаях рекомендуется согласовывать меру поста с врачом и духовником.

Как правильно выйти из поста

Возвращение к привычному питанию должно быть постепенным. Сначала в рацион вводят кисломолочные продукты и яйца, затем — нежирное мясо. Резкое употребление жирной пищи может привести к проблемам с пищеварением.

Богослужения и молитвы во время Великого поста

Великопостные службы помогают верующим сосредоточиться на покаянии и воспоминании событий, предшествующих Воскресению Христову. В этот период совершаются:

Чин прощения;

Великий канон Андрея Критского;

Литургия Преждеосвященных Даров;

Службы Страстной седмицы.

Главной молитвой Великого поста считается молитва Ефрема Сирина.

Что можно и нельзя делать в Великий пост

В свободное время стоит уделить внимание молитве, посещению храмов, исповеди и причастию;

Во время поста рекомендуется воздержаться от курения;

Крестить ребенка можно в пост, как и в любое другое время года;

Следует ограничить посещение развлекательных мероприятий, сократить время, проводимое за просмотром телепередач, социальных сетей и компьютерными играми;

Нежелательно мыслить негативно, ссориться и ругаться с окружающими, проявлять агрессию;

Можно читать художественную литературу, особенно с духовным содержанием;

Разрешены занятия спортом, кроме дней, когда действуют строгие ограничения в питании;

В Страстную пятницу не стоит делать основательную уборку в доме — лучше заняться этим накануне, в Чистый четверг.

Великий пост — время духовной работы, но вместе с этим он приносит испытания. По словам протоиерея Андрея Лоргуса, первое и самое тяжелое искушение — гордость. Она проявляется в стремлении строго соблюсти все постовые правила и в сравнении себя с другими: «Я выдержу весь пост, а он нет». Это, по его словам, ведет к фарисейству и осуждению окружающих.

Еще одно испытание связано с отношениями с близкими. Например, родственники могут предложить скоромное блюдо: постящийся сталкивается с выбором между соблюдением правил и уважением к хозяевам. Главное — помнить, что человек важнее закона, а пост — не повод для осуждения.

Пост также вызывает психофизиологические реакции: раздражение и уныние. Это нормальная реакция организма на ограничение привычного питания и развлечений. Опытные верующие рекомендуют готовиться к этому заранее и постепенно.

Кроме того, постящиеся сталкиваются с самооправданием и «магизмом» — попытками искать мистические причины несчастий и списывать их на соблюдение или нарушение поста.

«Следующее искушение, не менее часто встречающееся, чем остальные — это самооправдание. Когда у человека не получается достичь поставленной задачи, он, испытывая уныние и даже внутреннее унижение, начинает отказываться от всех правил Великого Поста. Уже без всяких причин он нарушает духовную дисциплину, находя себе оправдание», — приводит его слова портал «Правмир».

Священник напоминает: Великий пост — не соревнование, а возможность духовного роста, в котором важны смирение и забота о себе и других.