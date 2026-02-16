Выбраться живым: как спастись во время пожара в сауне и бане

Как безобидный поход в сауну может превратиться в трагедию? Почему посещать СПА в одиночку — небезопасно? И что скрывают администраторы саун за добродушной улыбкой? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем опасно посещение сауны и бани: от пожара до инфекций

Ужасающая трагедия произошла в Кузбассе — пятеро подростков от 14 до 17 лет праздновали тройной день рождения в сауне, но спастись удалось только одной девушке. Замыкание в проводке привело к пожару, который и унес жизни четверых детей.

Причина банальна — несоблюдение техники противопожарной безопасности.

Сауна или баня — сами по себе являются объектом повышенной пожарной опасности и зоной высокого риска для здоровья. Героиня Кристина после тяжелого рабочего дня, решила отправиться в один из таких центров.

«Я зашла в сауну. Николай, владелец данного заведения, зашел за мной, предложил парение. Я ответила отказом, выбежала из сауны в хамам. Он, получается, забежал в хамам, пришел с медом, лимоном, чтобы предложить растирание или массаж. Я опять ответила отказом, но, собственно, владельца данного заведения это уже не смутило. Он как бы без моего согласия начал растирание, начал лапать, потом перевернул меня, разорвал одноразовое нижнее белье. Я начала изображать, что мне плохо», — делится она.

Сейчас девушка пытается добиться справедливости и уже написала заявление в полицию. Конечно, история Кристины скорее исключение из правил, а вот то, что может невидимой угрозой поджидать вас в любой парной.

«В саунах встречаются чаще всего грибковые инфекции. Это одно из самых богатых на данный тип возбудителя инфекционных заболеваний место. Особенно места, душевые, около бани, предбанники, вокруг бассейна», — говорит инфекционист Фарес Исмаил.

Какие гаджеты отвечают за безопасность в бане и сауне

Так что же скрывают заведения, которые так яростно выгоняют проверяющих и стыдят журналистов, вместо того чтобы показать, что их посетителям ничего не угрожает?

«Страна советов» вместе со специалистом устроили настоящий рейд по московским саунам. И пока администратор пыталась связаться с начальством, специалист по пожарной безопасности обнаружил просто вопиющие нарушения.

Пожарный извещатель закрыт колпаком, значит ограничена зона его действия, и он просто не сработает.

Представьте: начинается возгорание. Дым поднимается к потолку. А датчик под пластиковым колпаком — молчит. Система, которая должна вызвать МЧС и включить оповещение для эвакуации посетителей, — не сработает. В следующей сауне ситуация еще хуже.

«Если мы дальше пройдемся по коридору, один извещатель выдает индикацию, что он находится сейчас в режиме „пожар“, значит, система неисправна», — объясняет специалист по пожарной безопасности, кандидат технических наук Академии ГПС МЧС РФ Алексей Семин.

Но и это еще не все.

«План эвакуации выполнен не в фотолюминесцентном исполнении, это очень важно в помещениях, где нет, к примеру, естественного освещения, как здесь. Он должен в ночное время быть подсвечен», — поясняет эксперт.

Безопасность в сауне зависит не только от владельца, но и от осведомленности посетителя. Прежде чем расслабиться, потратьте минуту на то, чтобы осмотреться и оценить обстановку. Это не просто рекомендация, а необходимое условие для того, чтобы отдых прошел спокойно и без нежелательных последствий.