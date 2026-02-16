Снежный бизнес: как заработать на расчистке снега зимой и какой инструмент выбрать

Сколько можно заработать на уборке снега зимой? И какой инструмент справится лучше: лопата, воздуходувка или снегоуборочная машина? Также попробуем повторить популярный рецепт этой зимы — мороженое в снегу. Зачем нужна соль в приготовлении десерта? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как заработать на уборке снега

www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Из-за мощного снегопада в Японии выросли сугробы более полутора метров. В результате стихии погибли минимум 28 человек, еще около 300 получили травмы.

А это уже Россия! Русские снова доказали, что их ничем не напугать. На Москву обрушился мощный циклон «Френсис», который создал самые рекордные сугробы в столице за последние 200 лет.

Но сколько бы синоптики не говорили про рекорды этой зимы, пожалуй, главный поставили люди — вытаскивали буксующие фуры и вручную выталкивали большегрузы.

Нашлись и те, кто смог получить выгоду даже в погодном апокалипсисе. Так называемые «снежные копатели» за три дня метели очень хорошо заработали на раскопках машин из сугробов в Москве.

Цена варьируется от 500 рублей до пяти тысяч, в зависимости от района, сложности и наличия инвентаря у клиента. За день «снежные копатели» выполняют по пять-шесть заказов. Итого, за пару дней можно заработать более 50 тысяч рублей. Те, кто не хочет платить за чистку, справляются самостоятельно. И в ход идут не только лопаты.

А вот героиня Екатерина Распертова борется со снежным нашествием всеми доступными способами, ведь расчищать приходится почти 15 соток.

«Если вовремя заниматься, то мы делаем это лопатой. Если снега выпало за темное время суток много, мы подключаем снегоуборочную технику», — делится она.

Что лучше убирает снег — лопата, воздуходувка или снегоуборочная машина

Christoph Reichwein/Getty Images

В арсенале Екатерины имеется практически все: обычная лопата и электрическая и даже воздуходувка. «Страна советов» провела им тест-драйв и узнала, какой инвентарь справится с уборкой лучше всего.

Воздуходувка, лопата, снегоуборщик — что лучше убирает снег

И первый испытуемый — воздуходувка.

Отлично подойдет для листьев осенью и первого пушистого снежка. Но вот против настоящей русской зимы с ее слежавшимися сугробами — почти бесполезна.

А вот электролопата действительно мощный помощник: бережет спину от постоянных наклонов, справляется с плотным снегом, но требует постоянной зарядки, да и стоит как несколько хороших лопат.

Для дачи в шесть соток — идеальна лопата. Вечная классика: дешево, надежно, не требует энергии, кроме вашей.

Для большого хозяйства, как у Екатерины, — электролопата или даже снегоуборщик. А воздуходувка пусть будет для красоты и чувства технологического превосходства.

Не стоит забывать и о технике безопасности во время уборки снега. Особенно если вы пользуетесь мощными техническими средствами. Десятилетний мальчик чуть не остался без ноги по вине такого механического снегоуборщика.

При уборке снега снегоуборочной машиной ключевыми правилами являются безопасность и правильная техника работы. Запрещено очищать шнек руками при работающем двигателе, нельзя направлять выброс снега на людей, здания или машины. Работайте по ветру, используйте защитные очки, а глубокие сугробы убирайте послойно, снижая скорость.

Зимние тренды — мороженое в снегу и кипяток на морозе

www.globallookpress.com/Paul Zinken

Пускать кипяток из кружки на морозе небезопасно, потому что запросто можно получить ожог лица.

Горячий пар не менее опасен. Но ведь зима — это не только про опасные тренды, но и про смекалку. Можно, например, десерт приготовить. «Страна советов» решила проверить популярный тренд — мороженое за 15 минут прямо в сугробе.

«Для этого нам понадобятся сливки, яйца, сахарная пудра, ванильный сахар и соль для посыпания. Для начала отделяем белки от желтков. Скидываем в отдельную мисочку Далее берем сахарную пудру. Перемешиваем желтки с сахарной пудрой», — начинает шеф-повар Кир Климанов.

Добавляем сливки. Делаем углубление в снегу, и не забудьте посолить импровизированную морозилку, так обмен холодом произойдет быстрее. Отправляют миску с мороженым и, помешивая венчиком, ждут 15 минут.

«Теперь пробуем наше мороженое. Очень вкусно», — уверяет кулинар.

Суровая зима, совсем не повод для грусти и отчаяния. А дополнительная возможность проявить характер, помочь соседу, заработать, изобрести или приготовить мороженое в сугробе. Главное, не забывать о безопасности и получать удовольствие даже от постоянной чистки снега.