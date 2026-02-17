Каркасный и газобетонный: какой дом лучше хранит тепло и не развалится через год

Из чего построить дом, чтобы он получился прочным, надежным и при этом теплым? Газобетон и каркас — у каждого есть свои плюсы и минусы.

Программа Пятого канала «Стройнадзор» проверила, дом из какого материала лучше выдерживает нагрузки, сохраняет тепло и служит долгие годы.

www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Страшилки заполонили интернет, неприятности действительно случаются. Однако их можно избежать, если построить здание правильно.

По статистике, в России люди чаще всего возводят жилье из газобетонных блоков и из дерева — по технологии каркасного строительства.

На такие дома приходится более половины всех проектов в ИЖС. Им значительно уступают строения из керамзитобетона, кирпича, СИП-панелей и других материалов.

Стройка этого каркасника сейчас в самом разгаре, несмотря на снег и холод. Зима такой технологии не помеха. Конструкцию площадью 110 квадратов возвели всего за месяц.

«Преимущество этой технологии в том, что можно поставить этот дом на бетонные забивные сваи. Примерно за один-два дня ставится такой фундамент, и на него уже можно сразу же начинать возводить дом, не делая технологического перерыва», — объясняет директор строительной компании Александр Егоров.

Фундамент каркасного дома может быть разным: свайным, столбчатым, ленточным или же монолитной плитой. Какой предпочтительнее — определит специалист после геодезической экспертизы участка.

Каркасник — легкий, поэтому устоит на любом основании. По сути, это сборная конструкция из деревянных балок и стоек, которую обшивают отделочным материалом с двух сторон, а пустоты заполняют утеплителем.

«Обшивка снаружи может быть совершенно различная. Это может быть штукатурка, дерево, сайдинг, любые панели, камень и так далее. Внутри можно обшить деревом, а можно сделать квартирный вариант, то есть это гипсокартон. И потом уже покраска либо обои», — рассказывает эксперт.

Важно, чтобы каркас дома был сооружен с соблюдением всех норм. Халатность строителей может обойтись жильцам очень дорого.

Так, из-за технических недочетов каркасные домики сложились как карточные — после урагана.

Стены каркасника практически не вбирают в себя тепло, поэтому он прогревается намного быстрее, чем другие дома. Всего за несколько часов температура может подняться от нуля до 20 градусов.

Каркасные дома: плюсы и минусы

www.globallookpress.com//West Coast Surfer

Александр Юшин живет в таком доме уже два года и отапливает его только с помощью конвекторов.

«У таких обогревателей открытые газовые горелки, и они сжигают кислород, и если с таким обогревателем заснуть, можно не проснуться», — предостерегает ведущий Филипп Курочкин.

«Скажите, а вот здесь у вас, я смотрю, компоновочная гостиная, холл лестничный есть и сразу же входная дверь. Нет проблемы, когда зимой кто-то заходит, выходит, открывает дверь и все тепло улетает? Кто сидит на диване, не ощущает, что там минус 30 на него прилетело?» — спрашивает он у владельца.

«Нет, таких сквозняков нету. Открываем постоянно, потому что у нас два кота, и туда-сюда они ходят. И зимой тоже. И сами выходим. Но сквозняков нет, такого нет», — отвечает тот.

Итого за электричество выходит максимум 13 тысяч рублей в месяц — только в самые лютые морозы.

«Я бы вам на самом деле не советовал делать жидкостную систему отопления, потому что, может быть, выиграете 500 рублей в месяц на эффективность. Но вы при этом денег потратите, несколько сотен тысяч рублей точно», — объясняет Юшин.

Каркасные дома хорошо сохраняют тепло и нагреваются, это главный их плюс. Основные минусы: относительная неустойчивость, пожароопасность.

В их стенах, действительно, любят селиться грызуны, поэтому надо закрывать все отверстия оцинкованной сеткой.

Газобетонные дома: плюсы и минусы

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Дома из газобетонных блоков строят чуть медленнее, но за один сезон можно все успеть.

«Чем больше плотность материала, тем он крепче. Но чем больше плотность материала, тем он холоднее. Поэтому идеально для стен из газобетонных блоков использовать плотность D500-D400», — уверяет руководитель отдела продаж строительной компании Эдуард Машук.

Минимальный шов между блоками должен составлять не более двух миллиметров. В противном случае стена может промерзнуть. Кроме того, запрещено стыковать вертикальные швы по высоте, поэтому первые и последние блоки в ряду обрезают. Также нужно армировать стены, а между этажами добавлять армопояса.

«Армируется каждый первый ряд и каждый последующий третий ряд по высоте стены. В блоке делается штроба высотой 50 миллиметров, шириной 40 миллиметров», — объясняет эксперт.

Накладывается клеевой состав. Внутрь укладывается арматура с загибом на углах, с связыванием между собой, и сверху все замазывается клеевым раствором.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Стройнадзор» отправляется к хозяевам газоблочного дома. Его построили год назад по индивидуальному проекту, а фундамент — монолитная плита.

«Угловые окна — это было изначально в проекте, который мы встретили в интернете. И нам эта идея очень понравилась, нам показалось это необычным. Ну и вот, кстати, насколько я знаю, в каркасе сложно было бы, наверное, такие поставить», — рассказывает владелица Светлана Зорина.

«Окна можно так сделать, чтобы вот прям стена второго этажа висела над окнами первого этажа. Так можно. Но тоже это связано с определенными техническими сложностями», — объясняет ведущий Филипп Курочкин.

Легко ли разрушить газобетон? У хозяина дома Андрея осталось несколько блоков для внутренних перегородок.

«Главное преимущество такого блока в том, что он достаточно теплый и достаточно прочный, чтобы выдержать нагрузку от двухэтажного дома. Но у такого материала есть некоторые недостатки. Он все равно достаточно мягкий», — говорит Курочкин.

Пробуют разбить один из них молотком, и уже после первого удара блок раскалывается пополам. Не выдерживает он и испытания даже резиновой киянкой.

А что будет, если он случайно упадет на какой-то тяжелый предмет? В ремонте такое случается нередко. Роняем один большой блок и получаем два, но маленьких. А обычная пила, кстати, режет материал, как теплое масло.

Однако, бояться хрупкости газобетона не нужно: при правильной кладке стен и использовании специальных дюбелей блоки выдерживают любую нагрузку.

Гиря в 24 килограмма и еще цепь весом два килограмма держатся благодаря крепежу. Кухонные шкафы и турники можно смело устанавливать.

Главные плюсы дома из газобетонных блоков — это энергоэффективность, устойчивость к огню, долгий срок службы — до 100 лет, и относительно небольшая цена материала.

Однако на фундаменте, в отличие от каркасника, сэкономить не получится — он должен быть основательным.

Выбирать материал для возведения дома можно любой. Важно изучить особенности участка, заказать качественный проект и найти ответственных строителей.