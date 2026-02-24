Каждый новый сезон приносит свою волну трендов: что-то дополняет общие тенденции года, что-то экстрамодно лишь пару-тройку месяцев, а что-то становится новым прочтением классики.

Макротренды, микротренды, эстетики — как адаптировать весь этот модный хаос под свой образ жизни, вид деятельности и российскую погоду?

О главных трендах весны и советах по внедрению их в гардероб эксклюзивно 5-tv.ru рассказала персональный стилист Дарья Плеханова.

Дарья Плеханова

Персональный стилист

Новое ретро: что модно носить весной 2026 года

Мода и одежда: что носить весной 2026 года. Фото: www.loballookpress.com/Ron Adar

Наибольшее влияние на модную индустрию имеют макротренды. Среди ключевых этой весной выделяется возвращение к ретро.

Этот тренд возник как реакция потребителей на надоевший фаст-фэшн. Ну и вспоминать прошлое все же приятнее, чем смотреть в будущее и разбираться с настоящим.

«В одежде мы видим возвращение удлиненных силуэтов: юбки и платья по колено, ретрокроссовки, ретросумки. Они в более современной, актуальной интерпретации, но, тем не менее, формы берут свое начало в прошлых десятилетиях», — рассказала Плеханова.

Можно ли не покупать новую стилизованную одежду, а использовать настоящее ретро из маминого шкафа? Интересные позиции найти так можно, но все же дизайнеры предлагают сейчас несколько другие фасоны и цвета, что сильно влияет на восприятие вещи.

«Я бы объяснила это на примере укороченных жилетов, потому что сейчас они снова актуальны. Если раньше они были до талии и сильно подчеркивали фигуру, то сейчас все-таки есть некий воздух между телом и одеждой», — пояснила персональный стилист.

Вещи в новых ретро-костюмах и сочетаются по‑другому. Коротенький жакет раньше неизменно дополнял юбку, а сегодня его надевают со свободными брюками или восточными шароварами.

Жаркие Восток, Африка и Азия на смену российскому морозу: что модно носить весной 2026 года

Мода и одежде: что носить весной 2026 года. www.globallookpress.com/Carsten Koall

Второй макротренд — это интерес дизайнеров к культуре Востока, Африки и Азии

«Как мы это видим в современной одежде, в современных коллекциях, которые продаются в магазинах? Это накидки, большое обилие драпировок, свободные штаны, шаровары, мягкая пластичная обувь», — уточнила Плеханова.

Этот макротренд, как ни странно, транслирует свободу и самобытность. При этом среди залежавшихся российских сугробов «восточная» одежда все равно будет выглядеть акцентно, поэтому лучше дополнять ее лаконичными вещами, вроде базовой однотонной футболки или джинсовой рубашки.

«Например, если мы берем шаровары — сейчас они часто встречаются в новых коллекциях, в магазинах, социальных сетях, рекламных кампаниях — их можно сочетать, например, с понятным структурным верхом. И тогда это будет контраст свободного, летящего и вещи, которая держит форму», — добавила стилист.

Мода для взрослых: что носить весной 2026 года

Мода и одежда: что носить весной 2026 года. Фото: www.globallookpress.com/Carsten Koall

Последний макротренд — долголетие и на качественные образы жизни. Сейчас бренды уходят от возрастных ограничений в рекламных кампаниях и в подборе моделей, которых приглашают на подиум.

Мода взрослеет, и индустрия больше не может игнорировать рост возрастного порога основных потребителей.

«Если раньше мы покупали что‑то недорогое и много, то сейчас все‑таки выбор идет в пользу качественных вещей: хорошая ткань, продуманный крой, капсула, которая работает не один сезон, а на протяжении нескольких лет и не выглядит устаревшей», — сказала эксперт.

«Рабочие» микротренды: что модно носить весной 2026 года

Мода и одежда: что носить весной 2026 года. Фото: legion-media/Camera Press

Эстетики, которые появляются каждый сезон, — это микротренды, обычно они быстро проходят, но при этом входят в макротренды, а еще органично их дополняют.

«Сейчас есть такой тренд на романтизацию наемной работы. Если раньше был моден „успешный успех“, и люди транслировали идеальный образ жизни, где они мало работают, много отдыхают и зарабатывают много денег, то сейчас становятся популярными рабочие профессии», — отметила персональный стилист.

На показах теперь больше костюмов, рубашек, а в последней коллекции одного известного модного дома и вовсе были представлены рабочие фартуки. Такая эстетика получила название office core.

Еще среди микротрендов можно выделить:

Акцент на юбку: объемный, яркий, фактурный низ прозвали «царь-юбкой». Сочетать его рекомендуется слаконичным и простым верхом;

Вещи с высоким воротником — он выглядит стильно на любых предметах гардероба, потому что продолжает макротренд культуры Востока, Африки и Азии. Например, белая рубашка с такой деталью будет хорошо сочетаться и с джинсами, и с брюками, и с юбкой, при этом освежая обычный офисный наряд;

Рубашки — на последнем весеннем показе Chanel именно они стали центральным элементом линейки и задали тон будущих сезонов.

Они могут быть абсолютно разными: с принтом, однотонными, прямыми, с декором.

Верхняя одежда: что модно носить весной 2026 года

Мода и одежда: что носить весной 2026 года. Фото: legion-media/Camera Press

Верхняя одежда в России — это та одежка, по которой встречают весной.

Актуальные силуэты в 2026 году — это пальто и плащи с мягкой линией плеча, однородным кроем, скрытыми пуговицами и длиной миди или мидакси. Тренд на культуры Востока, Африки и Азии выражается в поднятом воротнике, мягкой линии плеча.

Выбирая верхнюю одежду длиной чуть ниже колена, важно, чтобы она не «спорила» с брюками, джинсами или юбкой.

Бомбер тоже в моде — достаточно свободный, но не спортивный.

«Рекомендую такую маскулинную вещь сочетать с чем-то очень женственным, например, с юбкой в складку длиной миди», — считает Плеханова.

Для прохладной весны уместны более плотное, теплое пальто с примесью шерсти, дубленка, укороченный пуховик или парка.

«Я всегда рекомендую надеть снизу тонкую пуховую жилетку, которую вы легко снимете и останетесь нарядной», — подсказала стилист.

Цвета и принты: что модно носить весной 2026 года

Мода и одежда: что носить весной 2026 года. Фото: legion-media/Camera Press

Прозрачность — одна из тенденций весны и лета 2026 года. Кто‑то остановится на полупрозрачном топе, кто‑то выберет рубашку, кто-то осмелится на полупрозрачные платья, поддев вниз боди.

«Pantone назвал цвет Cloud Dancer („Облачный танцор“. — Прим. ред.) одним из цветов будущего сезона. Многие опасаются внедрять белый цвет в весенне‑зимний гардероб, потому что он кажется марким и сложным в уходе. <…> Чтобы белый цвет меньше пачкался, можно использовать водоотталкивающий спрей: обработать им штанины и низ светлой верхней одежды», — подсказала эксперт.

В целом в весеннем сезоне актуальны природные, насыщенные, яркие цвета: томатный, изумрудный, фиалковый. Сливочный желтый из прошлых сезонов теперь превратился в канареечный.

Еще теплые месяцы 2026 года запомнятся обилием анималистичных принтов. Если раньше в гардеробе был только леопард, то сейчас к нему присоединились:

Зебра;

Змея;

Крокодил;

Принт «Бэмби» (олень).

Последний принт можно добавить в аксессуарах: сумках, чехлах для телефона, ремнях. Это поддержит модные тренды, но не потребует больших затрат.