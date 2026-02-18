Неделя Преподобной Марии Египетской: как провести пятую седмицу Великого поста

В 2026 году пятая седмица Великого поста приходится на период с 23 по 29 марта. Она посвящена прославлению подвигов преподобной Марии, прозванной Египетской. До завершения Сорокоднев остается все меньше времени, и именно житие Святой способно поддержать постящихся в воздержании.

Какое значение несет пятая седмица Великого поста? И на что в этот период стоит обратить особое внимание в молитве и повседневной жизни?

Исторический контекст пятой недели Великого поста

Как провести 5 ( неделю ) Великого поста. Фото: patriarchia/Олег Варов

Пятая неделя Великого поста носит имя преподобной Марии Египетской — подвижницы, чья жизнь стала ярким свидетельством силы покаяния.

Согласно церковному преданию, Мария с юности вела греховную жизнь: рано убежала из дома и стала блудницей. Но однажды, ощутив призыв Божий, отказалась от разврата и кардинально изменила свой путь.

Она ушла в Иорданскую пустыню, где провела 47 лет в уединении, молитве и борьбе со страстями. Ее подвиг показал: никакая глубина падения не может стать преградой для Божьего милосердия, если человек искренне обращается к Богу.

Название «неделя Марии Египетской» подчеркивает ключевую идею этой седмицы: Великий пост — это время не только внешнего воздержания, но и внутреннего переворота, когда человек осознает свои грехи, раскаивается и стремится к обновлению.

Память о Марии Египетской вдохновляет верующих не отчаиваться, а с надеждой обращаться к Богу, зная, что Его любовь сильнее любого греха.

Как молиться в пятую неделю Великого поста

Как провести 5 ( неделю ) Великого поста. Фото: patriarchia/Сергей Власов

На пятой седмице проходят «самые великопостные», сопровождающиеся множеством покаянных молитв службы.

Особое значение имеет Мариино стояние — оно проводится всего один раз в год. Обычно процесс длится около трех часов и сопровождается земными поклонами.

Преподобная Мария — единственная святая, чье житие читается прямо во время церковной службы.

Если упорядочить все ключевые богослужения пятой седмицы по дням недели, выйдет следующее:

В сре­ду служится Литургия Преждеосвященных Даров, вечером чи­та­ют пол­но­стью Ве­ли­кий ка­нон свя­то­го Ан­дрея Крит­ско­го. Также на этот день выпадает Ма­ри­и­но сто­я­ни­е;

В четверг проводится служение Литургии Преждеосвященных Даров, чтобы придать службе Марииного стояния более важный статус;

В пятницу на утре­не чи­тают Ака­фист Бо­жи­ей Ма­те­ри;

В субботу проводится «Похвала Пресвятой Богородицы», из-за этого суббота получила название «Суббота Акафиста»;

В воскресенье прославляется подвиг Марии Египетской. Ее образ становится для верующих примером того, как благодать Божия преображает человека, даже если он долгое время жил вдали от Бога.

Правила питания пятой недели Великого поста

Как провести 5 ( неделю ) Великого поста. Фото: patriarchia/Олег Варов

На период с 23 по 29 марта не выпадает церковных праздников, в которые верующие могут употреблять в пищу рыбу или морепродукты, поэтому никаких послаблений не предусмотрено.

Для мирян предусмотрены следующие рекомендации по питанию:

Понедельник — сухоядение;

Вторник — горячая пища без масла;

Среда — сухоядение;

Четверг — горячая пища без масла;

Пятница — сухоядение;

Суббота — горячая пища с маслом;

Воскресенье — горячая пища с маслом;

Сухоядение означает употребление в пищу растительных продуктов без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания), в частности кофе.

Горячая пища без масла предполагает приготовление блюд без добавления растительного масла и других жиров.

Горячая пища с маслом готовится с использованием растительных жиров (подсолнечника, оливы, льна, горчицы и других).

Важно, что прихожане могут согласовывать календарь питания в пост с духовными наставниками. Это требуется для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства, состояние здоровья, особенности организма, физическую и умственную нагрузку на работе.

Духовный смысл пятой недели Великого поста

Как провести 5 ( неделю ) Великого поста. Фото: patriarchia/Сергей Власов

Пятая седмица утешает тех, кто чувствует тяжесть своих грехов и боится, что уже поздно меняться. Ее духовный смысл раскрывается в нескольких аспектах:

Сила покаяния. На примере Марии Египетской Церковь учит прихожан, что покаяние — это не просто сожаление о содеянном, а решительный духовный поворот к Богу. Даже человек, долго живший в грехе, может обрести спасение, если искренне раскается и начнет новую жизнь;

Необоримость Божьей милости. История Святой убеждает в безграничности любви Божьей. Господь готов простить любого, кто приходит к Нему с сокрушенным сердцем;

Борьба со страстями. Преподобная Мария провела десятилетия в пустыне, преодолевая телесные и душевные искушения. Ее опыт напоминает верующим, что путь к Богу требует усилий, терпения и постоянного трезвения;

Значение уединения и молитвы. Уйдя в пустыню, Мария посвятила себя непрестанной молитве, ведь подлинное покаяние невозможно без молчания и сосредоточенности на Боге.

Рассказ о Марии Египетской — надежда для всех грешников. Ее пример доказывает, что нет такого греха, который не может быть прощен, если христианин обращается к Богу с верой и смирением.

Что важно сделать на пятой неделе Великого поста

Как провести 5 ( неделю ) Великого поста. Фото: patriarchia/Олег Варов

Стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Посетить богослужение Мариино стояние. Это центральное событие недели, которое совершается в среду вечером (на утрене четверга);

Перечитать житие преподобной Марии. Ее история вдохновляет на борьбу с грехами и укрепляет веру в Божье милосердие;

Усилить молитву о прощении грехов. Можно добавить к своему молитвенному правилу покаянные тексты, например, молитву преподобного Ефрема Сирина или отдельные тропари Великого канона.

На пятой седмице Великого поста нужно стремиться анализировать свою жизнь. Мария Египетская показала, что покаяние начинается с честного взгляда на себя. Стоит задуматься: какие грехи тяготят душу, какие привычки мешают жить по-евангельски?

Как преодолеть трудности пятой недели Великого поста

Как провести 5 ( неделю ) Великого поста. Фото: patriarchia/Сергей Власов

Некоторым православным христианам именно пятая седмица может показаться особенно тяжелой.

Среди типичных трудностей:

Усталость. Если чувствуется упадок сил, поможет увеличение времени сна;

Сомнения или опустошение. В непростые периоды христиан мотивирует новое духовное чтение или аудиолекции о вере;

Разочарование. Главное — не результат, а усилие. Небольшие огрехи в питании не должны помешать верующему человеку идти по пути истинному;

Одиночество. На пятой седмице важно общаться с единомышленниками и посещать приходские мероприятия.

Священники советуют составлять для себя план на каждую седмицу, в котором можно помечать, какие молитвы следует читать, какие богослужения посещать.

Такое «расписание» вполне может принимать форму личного дневника, куда христианин сможет заносить свои мысли, чувства, духовные открытия.

Ну и, конечно же, особую помощь в преодолении трудностей окажет искренняя беседа с духовником.

Пост — это не цель, а путь. Важна не чистота питания, а искренность стремления и посильный труд.