Вербная неделя: как провести шестую седмицу Великого поста

В 2026 году шестая седмица Великого поста приходится на период с 30 марта по 5 апреля. Она подводит верующих к кульминации Сорокоднева — Страстной седмице и Пасхе. В этот период особенно важно углубить молитвенный настрой.

Какое значение несет шестая седмица Великого поста? И на что в этот период стоит обратить особое внимание?

Исторический контекст шестой недели Великого поста

Как провести 6 ( шестую ) неделю Великого поста. Фото: patriarchia/Сергей Власов

Шестая седмица завершается праздником Входа Господня в Иерусалим, который в народе называют Вербным воскресеньем.

Это событие описано во всех четырех Евангелиях как торжественное вступление Христа накануне Его страданий и Воскресения. Народ встречал Спасителя как царя, бросая к его ногам цветы и размахивая пальмовыми ветвями.

В России, где пальмы не растут, использовали ветви вербы — это одно из первых растений, которое зацветает весной. Собственно, так шестая седмица обрела сразу несколько названий.

Помимо Вербной, еще ее называют Цветоносной и Неделей Ваий от греческого слова βαΐον (вайи), которое означает ветви пальмы.

Как молиться в шестую неделю Великого поста

Шестая седмица отмечена подготовкой к Ла­за­ре­вой суб­бо­те и Вербному воскресенью. Эти дни слу­жат пе­ре­хо­дом от Че­ты­ре­де­сят­ни­цы к Страст­ной сед­ми­це.

Если упорядочить все ключевые богослужения шестой седмицы по дням недели, выйдет следующее:

В сре­ду и пятницу служится Литургия Преждеосвященных Даров;

В пятницу святая Четыредесятница заканчивается, верующие оказываются в преддверии Страстной недели;

В суб­бо­ту совершается Литургия святого Иоанна Златоуста и празд­ну­ет­ся вос­кре­ше­ние пра­вед­но­го Ла­за­ря — день, когда смягчается постный устав (разрешается рыбная икра), звучат торжественные песнопения, предвосхищающие пасхальную радость, вспоминается чудо воскрешения Лазаря, которое стало прообразом Воскресения Христова;

В воскресенье празднуется Вход Господень в Иерусалим: в храмах поются особые гимны, читается Евангелие о событии праздника.

На шестой седмице Великого поста читаются молитвы, связанные с воспоминанием последних дней земной жизни Христа.

Правила питания шестой недели Великого поста

На период с 30 марта по 5 апреля выпадают два церковных праздника, в которые верующие могут позволить себе некоторые послабления в питании.

Для мирян предусмотрены следующие рекомендации по питанию:

Понедельник — сухоядение;

Вторник — горячая пища без масла;

Среда — сухоядение;

Четверг — горячая пища без масла;

Пятница — сухоядение;

Лазарева суббота — горячая пища с маслом, в честь праздника разрешается рыбная икра;

Вербное воскресенье — горячая пища с маслом, в честь праздника разрешается рыба.

Сухоядение означает употребление в пищу растительных продуктов без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания), в частности кофе.

Горячая пища без масла предполагает приготовление блюд без добавления растительного масла и других жиров.

Горячая пища с маслом готовится с использованием растительных жиров (подсолнечника, оливы, льна, горчицы и других).

Важно, что прихожане могут согласовывать календарь питания в пост с духовными наставниками. Это требуется для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства, состояние здоровья, особенности организма, физическую и умственную нагрузку на работе.

Духовный смысл шестой недели Великого поста

Как провести 6 ( шестую ) неделю Великого поста. Фото: patriarchia/Олег Варов

Шестая седмица считается последней, когда Церковь рекомендует верующим вспоминать о покаянии. Ее духовный смысл раскрывается в следующих аспектах:

Осознанное приближение к завершению поста. Верующим предлагается оценить, что удалось изменить в своей жизни за прошедшие пять недель, а что требует дальнейшей работы;

Подготовка к Страстной неделе. Церковь постепенно переводит внимание с покаяния на созерцание последних дней земной жизни Христа;

Баланс между радостью и скорбью. Праздник Входа в Иерусалим напоминает: за торжеством следует Крест, а за скорбью — Воскресение;

Укрепление надежды. Воскрешение Лазаря становится знаком того, что смерть побеждена, а Воскресение неизбежно.

Церковь на шестой неделе подводит православных христиан к осознанию, что пост не заканчивается Пасхой. Он переходит в иной ритм, подобно тому, как духовная работа не завершается торжеством, а обретает новое измерение в пасхальной радости.

Что важно сделать на шестой неделе Великого поста

По церковным канонам, на Вербной неделе православные христиане едят постную пищу, каждый день читают Евангелие, очищают душу молитвами и посещают храмы.

Чтобы богоугодно провести этот период, также нужно осветить вербы в субботу вечером и исповедоваться, чтобы с чистым сердцем вступить в Страстную неделю.

На шестой седмице Великого поста грехом также считаются бранные слова, ссоры и злопамятство.

Как преодолеть трудности шестой недели Великого поста

Шестая седмица — это мост между покаянным временем и торжеством Пасхи. Но на финальном периоде Великого поста некоторым православным христианам все равно бывает непросто.

Среди типичных трудностей:

Усталость. Если чувствуется упадок сил, поможет увеличение времени сна;

Сомнения или опустошение. В непростые периоды христиан мотивирует новое духовное чтение или аудиолекции о вере;

Одиночество. На шестой седмице важно общаться с единомышленниками и посещать приходские мероприятия.

Верующим людям важно помнить, что Вербная неделя дарит возможность укрепить решимость пройти Страстную неделю достойно, ощутить предвкушение Воскресения и подготовиться к встрече Пасхи с чистым сердцем, а не сконцентрироваться на небольших огрехах постного питания.

Особую помощь в преодолении трудностей шестой седмицы окажет искренняя беседа с духовником. Пусть шестая неделя станет временем не только ожидания праздника, но и глубокого внутреннего преображения, которое продолжится и после Пасхи.