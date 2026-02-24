Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2026 года

В марте 2026 года в России начнет действовать ряд законодательных изменений. Нововведения коснутся пенсионных выплат, порядка учета алиментов, выдачи микрозаймов, работы онлайн-сервисов, а также правил авиаперевозок и гостиничного обслуживания. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Бессрочная надбавка к пенсии

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С марта 2026 года россияне, которым в феврале исполнилось 80 лет, начнут получать традиционную бессрочную надбавку к страховой пенсии.

Размер фиксированной выплаты для них увеличится вдвое — до 19 169,38 рубля с учетом ранее проведенной индексации. Такой же перерасчет предусмотрен для граждан, которым в феврале была установлена первая группа инвалидности.

Изменится расчет алиментов

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

С 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. Теперь расчет будет производиться исходя из средней заработной платы по региону за предыдущий год.

Ранее в качестве базы использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с начала текущего года составляет 27 093 рубля. При этом сам механизм выплаты пособий останется прежним.

Списание денег за онлайн-подписки и новые правила микрозаймов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 марта вводится запрет на автоматическое списание средств за интернет-подписки с банковских карт, которые были отвязаны от сервиса.

Онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и другие цифровые сервисы больше не смогут использовать сохраненные реквизиты, если пользователь удалил карту из профиля или отменил подписку. Кроме того, компании будут обязаны заранее уведомлять клиентов о предстоящих платежах.

Для микрофинансовых компаний устанавливается новое требование: при оформлении онлайн-займов обязательной станет биометрическая идентификация клиента.

Эта мера направлена на снижение числа мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов. Если у заявителя на момент подачи заявки отсутствуют зарегистрированные биометрические данные, организация не вправе выдать ему заемные средства.

Изменятся правила авиаперевозок и бронирования гостиниц

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 1 марта вступают в силу обновленные правила авиаперевозок. Так, электронный посадочный талон теперь официально приравнивается к бумажному.

Кроме того, подробно прописаны случаи, когда авиакомпания обязана обеспечить пассажиров водой и едой:

Воду предоставляют через час после двухчасовой задержки, еду — через два часа после четырехчасовой;

При задержках более восьми часов днем или шести часов ночью пассажиры получают отель. Талоны на питание выдаются в кафе аэропорта.

Определены четкие критерии для вынужденного возврата билета: задержка рейса более 30 минут, вылет раньше времени, болезнь близкого родственника (не только члена семьи), ошибка авиакомпании при оформлении билета.

Бронирование гостиниц:

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 марта вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах и базах отдыха. Главная новация — туристы теперь могут полностью вернуть предоплату при отмене бронирования до дня заезда.

Кроме того, договор на оказание гостиничных услуг должен включать информацию о бронировании, условиях его отмены и порядке возврата денег.

Ключевые изменения:

Заселение в гостиницы станет возможным не только по паспорту, но и по водительским правам, а также через идентификацию в мессенджере Мах и на портале «Госуслуги»;

Агрегаторы смогут предлагать к бронированию только объекты, внесённые в единый реестр;

Гостиница имеет право отказаться от предоставления номера, но только при полном возмещении убытков туристу.

При этом новые правила не касаются гостевых домов.