Следуй за пузырьками: как спастись из тонущей в воде машине

Как спастись на тонком льду? Почему Байкал начал таять раньше времени? И как выбраться из тонущего автомобиля? Сколько есть секунд, чтобы выбраться из тонущей машины? Что опаснее — тонкий лед или нависшие сосульки? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Трагедия на Байкале

Фото: Getty Images / Kroshanosha

Трагедия на Байкале: 20 февраля автомобиль с группой китайских туристов провалился под лед. В результате инцидента есть погибшие, в том числе и дети.

«Прокуратура Ольхонского района организовала проверку по сообщению о том, что в районе мыса Хобой острова Ольхон Иркутской области под лед ушла автомашина УАЗ с группой туристов, предварительно состоявшей из восьми человек. Одного из них спасли», — сообщает старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Алферова.

Подобные случаи не редкость на Байкале. На этих кадрах — внедорожник, который почти ушел под лед с женщиной и ребенком. К счастью, их удалось достать из автомобиля.

Очень важный момент: когда машина едет по зимнику или ледовой переправе, водитель не должен пристегиваться ремнем безопасности. Если автомобиль провалится под лед — не нужно будет тратить драгоценные секунды на то, чтобы отстегнуть ремень.

Алгоритм спасения в такой ситуации следующий:

Освободитесь от тяжелых вещей; Если вода ниже стекол — опустите их или разбейте и выбирайтесь через окно. Дверь вряд ли получится открыть, пока салон не заполнится водой; После того, как выбрались из автомобиля, плывите в сторону поднимающихся пузырьков воздуха — это поможет не потерять ориентацию и понять, где поверхность; Если в машине есть дети — сначала вытолкните старшего, затем младшего и только потом выбирайтесь сами; И помните, больше всего шансов спастись в первые 30-120 секунд.

Как передвигаться по озеру Байкал

Фото: www.legion-media.com/Aleksei Stepanov

Машины уходят под лед Байкала каждый год с декабря по март. И, как правило, это незаконные выезды на замерзшую поверхность озера. Для безопасного проезда существует специальная переправа.

«Автомобильный транспорт у нас должен двигаться только по разрешенным дорогам, за которыми следит МЧС. Ну, например, вот трасса между заливом Куркут и островом Ольхон. Она маркирована, и там, как правило, идет мониторинг», — объясняет сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», кандидат биологических наук Андрей Таничев.

После трагедии с китайскими туристами дорогу закрыли. Но местные жители, рыбаки и туристы не обращают внимания на бетонные блоки, выезжают на лед и платят за это собственной жизнью.

Как выбраться самому и как помочь тому, кто провалился под лед

Фото: www.legion-media.com/Daniel Bockwoldt

Но провалиться под лед можно не только на Байкале и не только на автомобиле. Новости о вынужденном купании в ледяной воде регулярно прилетают из разных регионов России. Пройти через это пришлось рыбаку Михаилу Досаеву.

«Там где-то километр до берега было. После своих лунок метров через 300, уходя, я первый раз окунулся. То есть подо мной лед провалился. Как будто ты в бездну летишь!» — делится знаток.

Выяснил ведущий «Страны советов» Роман Перелыгин.

«Если вы оказались в ледяной воде и кто-то находится рядом, зовите его на помощь и попросите подать что-то, за что можно зацепиться, например, ремень. И с его помощью аккуратно наползайте на лед в ту сторону, откуда пришли», — поясняет он.

«Возьмите с собой какие-то средства, которые могут вас обезопасить. Это могут быть ножи для того, чтобы впиваться в лед, это может быть длинный шест, не то чтобы длинный, средней длины, это может быть веревка, которую вы можете бросить», — дополняет заместитель начальника поисково-спасательной станции «Кузьминки» Денис Мишакин.

Лед на озерах и реках тоньше с каждым днем. Помните, что выезжать и выходить на замерзшие поверхности водоемов в межсезонье опасно для жизни.