Ногти в законе: как ГОСТ на маникюр и педикюр отразится на салонах красоты

Все российские салоны красоты с 30 апреля 2026 года ногти обяжут делать по стандарту. Стандарт установит единые правила выполнения и времени проведения маникюрных услуг.

Как раз сейчас женщины подустали от ежемесячного обсуждения последних новостей с мастерами и все чаще стали полностью отказываться от маникюра.

Будут ли ноги по ГОСТу в России также хороши, как колбаса по ГОСТу в СССР? Какие стандарты введут, как они отразятся на клиентах и салонах, эксклюзивно на 5-tv.ru.

Что затронет новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Фото: Getty Images / Westend61

ГОСТ вводят 30 апреля 2026 года. Документ установит единые правила выполнения процедур — от классического маникюра до ухода за кожей рук и ног.

ГОСТ затронет широкий спектр услуг:

Моделирование ногтей;

Уход за кожей кистей и стоп;

Декоративное покрытие лаком;

Укрепление и коррекция искусственных ногтей;

Снятие покрытия.

Еще ГОСТ узаконил терминологию ноготочков. С 30 апреля за типсами, акригелем, профессиональными инструментами будут закреплены четкие определения.

Стандарт распространяется на организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Его положения могут быть использованы при разработке внутренней документации и стандартов качества.

Какие требования вводит ГОСТ на маникюр и педикюр

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Новый ГОСТ вводит четкие нормы по времени оказания услуг в зависимости от их вида и состояния ногтей клиента. Это один из ключевых элементов документа, призванный повысить прозрачность и предсказуемость процедур для потребителей.

Например, установлены следующие временные рамки:

Классический маникюр должен занимать от 45 до 60 минут;

Моделирование искусственных ногтей на верхних и нижних формах — 70-150 минут;

Классический педикюр — от 60 до 90 минут.

Для аппаратных, комбинированных и спа-процедур также предусмотрены отдельные нормативы. Отдельно регламентируется продолжительность таких услуг, как:

Укрепление и моделирование ногтей;

Коррекция искусственных ногтей;

Снятие покрытия.

Это позволит клиентам заранее понимать, сколько времени займет та или иная услуга, а мастерам — эффективнее планировать рабочий день. Еще одна задумка введения временных рамок — исключить экспресс-услуги, которые портят здоровье ногтевой пластины.

Зачем вообще нужен ГОСТ на маникюр и педикюр

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ГОСТ не только определяет время и устанавливает маникюрную терминологию. Он также:

определяет общие требования к технологическим картам;

описывает этапы выполнения процедур;

устанавливает правила ухода за кожей рук и ног;

регламентирует процессы моделирования и декоративного покрытия ногтей.

Самое важное — это что ГОСТ ничего ни от кого не требует и вообще носит рекомендательный характер. Какие-то организации или индивидуальные предприниматели вообще могут добровольно от него отказаться, но логичнее использовать стандарт как основу для внутренней документации салонов. Так процессы станут прозрачнее для владельца и клиентов, и, соответственно, вырастет качество обслуживания.

Обязательным ГОСТ может стать, только если на него есть прямая ссылка в договорных обязательствах уже внутри салона.

Так что основная цель нового стандарта — повысить безопасность услуг в индустрии маникюра и педикюра. Это особенно актуально на фоне роста числа салонов и цен.

Введение ГОСТа может сыграть важную роль в восстановлении доверия к индустрии.

Как ГОСТ на маникюр и педикюр повлияет на рынок и клиентов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новый стандарт затронет все уровни индустрии:

Для клиентов он обеспечит предсказуемость: теперь можно будет заранее знать, сколько времени займет процедура, оценить ее соответствие заявленным нормам. Это снизит риск переплаты за неоправданно долгие или некачественные услуги;

он обеспечит предсказуемость: теперь можно будет заранее знать, сколько времени займет процедура, оценить ее соответствие заявленным нормам. Это снизит риск переплаты за неоправданно долгие или некачественные услуги; Для салонов ГОСТ будет ориентиром в организации работы. Четкие временные и технологические рамки помогут оптимизировать расписание, повысить эффективность и избежать претензий со стороны клиентов;

ГОСТ будет ориентиром в организации работы. Четкие временные и технологические рамки помогут оптимизировать расписание, повысить эффективность и избежать претензий со стороны клиентов; Для мастеров стандарт вообще практически ничего не изменит. Может казаться странным введение ограничения до 150 минут на создание сложного дизайна, но, скорее всего, салоны с подобным уникальным дизайном отдельно укажут этот момент в перечне услуг.

Однако есть и потенциальные

сложности. Не все салоны готовы к быстрой адаптации под новые требования, особенно небольшие студии и частные мастера. Внедрение ГОСТа потребует пересмотра внутренних процессов, обучения персонала и, возможно, закупки нового оборудования.

Спасет ли ГОСТ на маникюр и педикюр индустрию красоты

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Ситуация в индустрии маникюрно-педикюрного бизнеса сейчас следующая: мода на шеллак и гель-лак достигла пика, салоны открыты на каждом шагу, цены сильно выросли.

А девушки, наоборот, привыкли к долгому покрытию и перестали видеть в этом особую красоту. Спрос начал падать: клиенткам уже не хочется каждые три недели часами сидеть в салоне за огромные деньги, ведь шикарным маникюром сегодня мало кого удивишь — он есть практически у всех.

Введение ГОСТа, с одной стороны, поможет защитить клиентов от недобросовестных исполнителей и оправдать затраты. С другой — есть опасения, что жесткие временные рамки могут оттолкнуть ту часть потребителей, которой скорость и, как следствие, низкая цена были важнее качества.

Если мастеру сделать маникюр быстро без риска быть обвиненным в невыполнении стандарта нельзя, ему так или иначе придется совершенствоваться, проявлять к клиенту больше внимания. И тогда стоимость должна логично вырасти…