Секрет идеального полива: нужно ли отстаивать воду для растений

Диана Кулманакова

Простой способ поможет сохранить капризные домашние цветы в отличном состоянии.

The Guardian: отстаивание воды спасает растения от увядания

Отстаивание водопроводной воды в открытой емкости в течение ночи помогает эффективно избавиться от хлора и сделать жидкость безопасной для комнатных растений. Об этом сообщает The Guardian.

Данный метод особенно актуален для владельцев чувствительных видов флоры, таких как калатеи, папоротники и хищные растения, которые остро реагируют на химические добавки в городской воде.

При использовании свежей воды из-под крана у таких цветов часто начинают сохнуть края листьев или портиться общее состояние из-за воздействия дезинфицирующих веществ.

Процесс подготовки максимально прост и не требует финансовых вложений. Достаточно наполнить кувшин водой и оставить его на кухонном столе до утра.

За это время концентрация летучего хлора значительно снижается, а температура воды становится комнатной. Это исключает температурный шок для корневой системы.

Журналисты издания провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что состояние калатей заметно улучшилось уже через несколько недель регулярного применения такого метода. Края листовых пластин стали выглядеть чище и здоровее.

Это подтверждает пользу старого садоводческого лайфхака, который годами передавался внутри сообществ любителей домашних джунглей.

Однако стоит учитывать, что в некоторых регионах для обеззараживания используют хлорамин, который, в отличие от простого хлора, не испаряется при обычном отстаивании.

Если после перехода на «ночную» воду кончики листьев все равно остаются сухими или покрываются пятнами, рекомендуется изучить состав жидкости.

В ситуациях, когда в воде присутствует устойчивый хлорамин, единственными эффективными решениями остаются использование угольных фильтров, покупка дистиллированной воды или сбор дождевой.

