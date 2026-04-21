Президент России Владимир Путин сегодня сделал важные заявления на встрече с представителями муниципалитетов. Они смогли рассказать президенту о проблемах, с которыми сталкиваются на местах. Совещание прошло сразу после церемонии награждения лауреатов премии «Служение». Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов продолжит.

Не от Волги до Енисея, а куда шире. География третьего муниципального форума «Малая родина — сила России» простирается от Средиземного моря до Берингова пролива.

«Я с Рузаевского муниципального района, представляю поселок совхоз „Красное Сельцо“, являюсь главой администрации красносельцовского сельского поселения», — говорят участники.

«Мы район Крайнего Севера, Яномайский район. У нас очень богатый район драгметаллами», — рассказывают другие.

Главы поселков, городов, сотрудники администраций всех уровней. В Москве в эти дни представлена вся страна — 89 регионов.

Время в ожидании президента — это еще одна возможность для коллег из разных регионов страны пообщаться, обменяться опытом, так сказать, сверить часы. Но ведь и правда, где еще вот так, в непринужденной обстановке смогут встретиться представители какого-нибудь морозного села Якутии и, например, курортного Сочи?

Форум проходит уже третий год подряд, чтобы поучиться друг у друга, обсудить инициативы, рассказать о результатах работы, которые должны улучшить жизнь обычных людей.

«Коллеги, ваш труд в любом субъекте Российской Федерации требует много сил, времени, энергии. Люди идут к вам с самыми разными проблемами и нуждами. От вашего стремления оперативно решать возникающие вопросы, от внимательного, добросовестного отношения к просьбам людей, к их инициативам зависит атмосфера в городе или на селе, настрой и настроение жителей», — обратился к участникам президент России Владимир Путин.

«Служение» — главная премия, которую в рамках муниципального форума вручили лучшим. По поручению президента ее ежегодно присваивают командам и людям, которые для жителей своих населенных пунктов и муниципальных образований сделали не отчеты на бумаге, а реальные дела, которые видно.

В этом году премия «Служение» вручается в 11 номинациях: от проектов по развитию и благоустройству до демографии. Всего более 60 тысяч заявок, но лауреатов всего 40. Поздравить их лично приехал Владимир Путин.

«Особые слова — муниципальным командам, работающим на наших исторических территориях — в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях, в приграничных и других регионах, подвергающихся террористическим атакам. Мужество людей, кто, несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях, — пример для всей страны», — подчеркнул президент.

Пожалуй, одну из самых значимых номинаций в наше непростое время — «Мужество и героизм на благо служения Родине» — Владимир Путин вручает лично. Директор Серпейской школы Калужской области добровольцем со второй попытки ушел на СВО, потерял там сына, а, вернувшись по ранению, снова занялся делом всей жизни.

«Владимир Владимирович, большое спасибо за то, что поддерживаете местные инициативы, проекты. И своим примером вдохновляете нас на служение Родине. Огромное вам спасибо», — подчеркнул директор Серпейской школы Калужской области Евгений Филонов.

«Вы знаете, о чем я сейчас подумал? Вот во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941–1942 года, вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти. А никаких носочков из Германии не приходило. Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», — заявил Путин.

После завершения торжественной части Владимир Путин встретился с представителями муниципального сообщества, что называется, тет-а-тет. Встречи в таком формате уже стали традиционными. Об этом тоже упомянул президент. Традиция, которая приносит конкретные результаты. Все вопросы Владимир Путин взял под контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.