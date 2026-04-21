Называют «дядя Коля»: Расторгуев рассказал о молодых поклонниках «Любэ»

Расторгуев не против, когда поклонники называют его дядей Колей

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев спокойно относится к тому, что молодые поклонники периодически называют его «дядя Коля». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время записи песни «Жди меня», приуроченной к 9 Мая.

По словам артиста, такое обращение он воспринимает нормально, поскольку воспринимает этих молодых фанатов как своих детей. Расторгуев дал понять, что по возрасту многие из них действительно могли бы быть его сыновьями или даже внуками.

«Да это нормально (когда молодые поклонники называют Расторгуева „дядя Коля“. — Прим. ред.). На самом деле они все мне как сыновья. Вы все мне годитесь в сыновья практически! Если не скажу, может даже во внуки», — поделился исполнитель своими эмоциями.

Расторгуев также добавил, что ему приятно внимание со стороны молодежи. Он рассказал, что часто молодые люди подходят к нему, благодарят и хотят пожать руку. Артист объяснил, что хорошо понимает их чувства, так как сам в молодости испытывал похожее отношение к своим кумирам.

Как заметил исполнитель, такое внимание вызывает у него теплые эмоции и воспринимается как знак уважения.

«Очень приятно, когда подходят молодые ребята, совсем молодые, вот, и благодарят, хотят пожать руку. Я прекрасно понимаю их состояние. Потому что я тоже был молодым, и у меня тоже были люди-кумиры, к которым я тоже вот так вот относился, таким образом, с неким пиететом. И я прекрасно их понимаю. Поэтому мне это, конечно, греет [душу]», — пояснил артист.

