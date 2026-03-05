Случайная любовь и внезапная смерть: почему умерла жена Аморалова из «Отпетых мошенников»

Умерла жена 47-летнего солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова — Мария Эдельвейс. Женщине было всего 44 года. Супруги прожили вместе 22 года. Об истории любви пары и причине смерти, разлучившей их, — читайте в материале 5-tv.ru.

Знакомство в ночном клубе

www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

Сергей Аморалов и Мария Эдельвейс впервые встретились в 2004 году в ночном клубе. По словам музыканта, он влюбился в модель с первого взгляда, пусть в темноте рассмотреть ее было непросто.

«Но главное все-таки заметил: что девушка яркая (она была в облегающем кожаном костюме) и… высокая. Я сам среднего роста, но никогда не комплексовал, если подружка надевала каблуки», — рассказывал он в интервью изданию 7Дней.ru.

Однако из-за плотных графиков они не смогли сразу продолжить общение. Спустя некоторое время судьба свела их снова — в том же клубе. После этой встречи пара начала встречаться.

Первое свидание запомнилось обоим надолго.

«Маня рассталась со своим парнем, а у меня давно не было серьезных отношений, так что наши сердца были свободны. Мы проболтали до шести утра, а потом вышли на улицу — напротив Кремлевской набережной. Было майское солнечное утро, вокруг ездили поливалки, в струях воды играли радуги…

Мимо проезжал пустой троллейбус, и мы решили на нем прокатиться. Вскочили в салон и одновременно побежали к самому высокому сиденью — тому, что расположено над задними колесами. Оказалось, в детстве и я, и Маня обожали сидеть именно там.

Мы доехали до Парка культуры. Он был еще закрыт. Мы попросили милиционера пропустить нас. Бродили по пустым аллеям, обнимались, целовались… Конечно, мы не подозревали, что это начало долгих отношений», — делился воспоминаниями Сергей Аморалов.

Развитие отношений

Фото; legion-media.com/Олег Прошин / PhotoXPress.ru

После этого свидания пара наслаждалась романтическими встречами целое лето. Однако вскоре Сергею предстояли длительные гастроли, и Мария не могла поехать с ним.

Разлука стала испытанием для отношений, но именно она показала им серьезность их чувств. Когда артист вернулся, они решили попробовать жить вместе.

Мария переписала в альбом все SMS от возлюбленного, и после этого трогательного жеста музыкант съехался с ней. Еще через два года пара переехала в свою квартиру.

Предложение руки и сердца

Сергей Аморалов сделал предложение необычным образом: он инсценировал в квартире возлюбленной обыск, а в конце «операции» предстал перед ней на колене с кольцом и роскошным букетом цветов.

Свадьба состоялась 8 августа 2008 года. Дата была выбрана не случайно — восьмерки символизируют бесконечность, что должно было стать залогом долгого семейного счастья.

«Она меня подталкивала. Сначала хотела 07.07.07, потом 08.08.08. Здесь я уже не мог пропустить. Я люблю цифры. Пошел в ЗАГС — договорился. Они меня узнали, раздвинули окно под меня. 08.08.08 — знак бесконечности. Наши отношения продолжаются. Я в них верю», — рассказывал Сергей в интервью Алене Жигаловой.

Жизнь после свадьбы

legion-media/Олег Прошин / PhotoXPress.ru

По словам Сергея, с появлением Марии в его жизни многое изменилось. Он отмечал, что она помогает ему принимать серьезные решения, поддерживает в трудные моменты и успокаивает.

«С ее появлением в моей жизни многое изменилось. Женщина может подсказать, направить, послушать меня, добавить что-то свое», — говорил он.

Мария также успокаивала его в тяжелые для него моменты, особенно после смерти приятеля и коллеги Вячеслава Зинурова.

«Если у меня хорошее настроение — у нее хорошее настроение. Если у меня плохое настроение — у нее плохое. Сопереживает, сидит слушает, пытается подсказать», — признавался певец.

Несмотря на долгие годы совместной жизни, у пары возникали конфликты. По словам Сергея Аморалова, до развода дело не доходило, но они могли неделями не разговаривать. Причиной ссор он называл недосказанность и невнимательность с его стороны. Также он признавался, что иногда их скандалы доходили до драк.

Несмотря на то, что Мария Эдельвейс полностью посвящала себя семье, у нее были свои увлечения: она организовала в квартире небольшой швейный цех и занималась дизайном одежды.

Также она любила петь, а Сергей писал для нее музыку. А еще в их семье особое место занимала кошка по кличке Маргоша. Детей у пары не было.

По данным СМИ, 1 марта Мария Эдельвейс умерла в возрасте 44 лет, она долгие годы боролась с почечной недостаточностью. Как пишут СМИ, в конце февраля ее состояние резко ухудшилось, и Сергей доставил супругу в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти Марию не удалось.

По данным «Экспресс-газеты», Эдельвейс пришлось пересаживать почку, однако, по предварительным данным, почка не прижилась. Возможно, это и стало причиной ее смерти.

Сергей Аморалов пока не давал никаких комментариев прессе.

Другие женщины в жизни Сергея Аморалова

До Марии Эдельвейс было известно только об одних отношениях артиста — с солисткой группы «Сливки» Дарьей Ермолаевой. В 2000 году они работали с «Отпетыми мошенниками» над совместным треком.

Отношения у них начались стремительно, о чем вскоре узнали и их поклонники. Но Аморалов и Ермолаева не стремились скрывать отношения и с удовольствием появлялись вместе на публике.

Союз их был непростым — оба они посвящали себя работе, а Сергей придерживался более патриархальных взглядов.

«Никогда больше не свяжу свою судьбу с карьеристкой или „звездой“ — у меня был долгий роман с Дашей из ВИА „Сливки“, и я знаю, сколько внимания достается мужчине, если его девушка зациклена на своей работе… Да, я за патриархат! Мужчина должен зарабатывать, а женщина — в первую очередь думать о домашнем очаге, даже если она занимается любимым делом», — говорил он в интервью 7Дней.ru.

Помимо прочего, им сильно мешала ревность. Оба были публичными людьми, и оба — жуткими собственниками… Которые, к тому же, постоянно разъезжали по гастролям.

Аморалов и Ермолаева постоянно разбегались и сходились снова, постоянно ссорились и мирились и прощали друг другу мимолетные романы. Но по итогу не выдержали.

«Это не первоапрельская шутка. Даша — теперь уже бывшая моя девушка. Мы окончательно поняли, что не подходим друг другу, и приняли решение расстаться.

Наши отношения были достаточно сложными. Мы оба артисты, гордые и амбициозные. Честно говоря, я очень устал и хотел бы начать свою личную жизнь с чистого листа», — заявил Сергей Аморалов на церемонии вручения премии «Золотая утка» в 2003 году.

После расставания Дарья Ермолаева закрутила роман с экс-«фабрикантом» Александром Киреевым, а позже неудачно вышла замуж. Сергей Аморалов сделал вывод, что отношения с коллегами по шоу-бизнесу ему не подходят, и позже женился на любви всей своей жизни — модели Марии Эдельвейс.

В интервью 2022 года Аморалов еще раз вернулся к теме отношений с Ермолаевой.

«С Дашей была любовь. Молодые мы были и глупые. Она только появилась в „Сливках“. Нельзя, чтобы твоя девушка работала в шоу-бизнесе. Певицы — они не домохозяйки, а деловые женщины. Нельзя с вулкана на вулкан перепрыгивать», — отмечал он.