Аналитик спрогнозировал курс доллара в диапазоне 74,5–77,5 рубля

Дарья Корзина
Валютные колебания зависят от решений Минфина и внешнеполитической ситуации.

Доллар дешевеет — прогнозы на апрель 2026

Трейдер Силаев: доллар продолжит дешеветь до 74,5–77,5 рубля

Доллар продолжит дешеветь, и наиболее вероятный диапазон его снижения — до 74,5–77,5 рубля. Такой прогноз aif.ru дал трейдер Владислав Силаев.

Однако, по его словам, если министерство финансов России на этой неделе решит возобновить операции на валютном рынке (пока это отложено до 1 июля), американская валюта сдвинется в коридор 76–77 рублей за единицу.

На торгах 21 апреля доллар стоил 75,24 рубля, евро — 88,38 рубля, юань — 11,04 рубля. Рыночные котировки при этом были близки к этим значениям.

Силаев отметил, что с конца прошлого месяца доллар потерял к рублю около 7,4% — это одно из самых сильных месячных укреплений национальной валюты за последние несколько лет. При этом сегодня последний день двухнедельного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, однако ключевые разногласия сохраняются, а Иран официально не подтверждал участие во втором раунде переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Исламабад, но рынок реагирует осторожно: никто не знает, будет ли перемирие продлено, сорвется или трансформируется в рамочное соглашение.

Ранее эксперт оценил, какое решение по ключевой ставке примет ЦБ на заседании в пятницу. Большинство специалистов склоняются к снижению с 15% до 14,5%.

